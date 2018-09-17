Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче

Kia Cerato предыдущего поколения был бледной тенью соплатформенного хэтчбека Ceed. Шумный седанчик со странным округлым дизайном, скромным салоном и скучным ездовым характером… Без тоски и не вспомнишь. Но теперь есть новый Cerato, на современной платформе от свежего Сида. И его не узнать!

В отличие от Сида, который продается только в Европе, Cerato продукт глобальный. В Австралии он существует под привычным для нас именем, в США называется Forte, а в Китае и на родине, в Южной Корее, носит индекс K3. По итогам прошлого года этот седан разошелся тиражом в 383 тысячи машин и вошел в тройку самых популярных моделей Kia в мире, уступив лишь кроссоверу Sportage (462 тысячи) и семейству Rio (397 тысяч).

У нас в сегменте C+ правит Skoda Octavia , но если брать исключительно седаны, то предыдущий Cerato окажется в лидерах, опережая Элантру, Focus и Джетту. Причем если в 2013-м на Cerato с двухлитровым мотором приходилось лишь 5% спроса, то в этом году — все 60%. Именно поэтому здесь, в Хорватии, в нашем распоряжении только машины с двигателем 2.0 мощностью 150 сил. Тем более, что доплата за него относительно 1.6 (128 л.с.) стала даже меньше — 30 тысяч рублей вместо 50.

Проверенные атмосферники с простым распределенным впрыском — прежние, классический шестиступенчатый «автомат» модернизирован лишь слегка, но все остальное инженеры как следует перетряхнули.

Платформа K2 от Сида — это новый, более жесткий и расширенный на два сантиметра кузов со сдвинутыми назад основаниями передних стоек и перенастроенное шасси. Принципиальные отличия от хэтчбека — полузависимая балка вместо задней многорычажки и увеличенная на пять сантиметров колесная база, хотя, по сравнению с предыдущим Cerato, она не изменилась.

Новый дизайн — это пять! Вместо округлых форм — более четкий и стремительный силуэт с традиционной линией остекления и массивной задней стойкой. Пасть переднего бампера больше и агрессивнее, чем на Сиде, а его лезвием снизу, кажется, можно косить траву. В дорогих комплектациях — выразительные LED-фары, в более дешевых — галогеновые, зато с фирменными диодными ходовыми огнями а-ля Porsche

Сзади — красивые фонари с яркой перемычкой, имитация диффузора и одно весьма спорное решение. Указатели поворота расположены в отдельных блоках вместе с лампами заднего хода снизу по бокам бампера. Во-первых, есть риск повредить их даже при незначительном ДТП, а, во-вторых, в грязную погоду они, наверняка, быстро запачкаются.

Багажник, кстати, получил дополнительные 20 литров за счет удлиненного на 6 см заднего свеса. Правда, кроме скромной лямки под канистру с омывайкой и полноразмерной запаски, ничего полезного там нет.

От старого интерьера с выпуклой передней панелью и минивэновскими треугольными окошками в уголках передних стоек не осталось и следа. Прощай, неряшливый руль и задранные вверх рычажки «поворотников» и «дворников», теперь тут все хорошо. Внутри новый Cerato нравится мне даже больше, чем Ceed.

Передняя панель с уступом и серебристой горизонтальной перемычкой выглядит лаконичнее, восьмидюймовый планшет мультимедийной системы не кажется инородной деталью, а дополняют картину классные «турбинки» боковых воздуховодов. Вдобавок центральная консоль по-прежнему обходится без жестких боковин и вообще не мешает правому колену. Ну и, конечно, на месте ставшие уже традиционными для Kia ясные приборы и идеальная группировка всех клавиш.

В дорогой комплектации Premium за 1,3 млн рублей есть беспроводная зарядка, дополнительный USB-разъем, бесключевой доступ и система контроля «мертвых» зон, а в топовой Premuim+ за 1,36 млн добавляется кожа и электропривод водительского сиденья с памятью. Все это, конечно, приятно, но пора бы, наконец, сделать автоматическим не только водительский, но и остальные стеклоподъемники.

Увы, в отличие от Сида, мощной акустики JBL, адаптивного «круиза» с функцией подруливания и системы автоторможения на Cerato не будет — вышло бы слишком дорого. Ведь с учетом цен на двухлитровую Оптиму спрос на версию Premuim+ и так вряд ли окажется высоким. Из других полезностей не хватает обогрева лобового стекла и розеток для зарядки гаджетов на втором ряду.

Мотор 2.0, как и раньше, здорово ладит с «автоматом», хотя по паспорту время разгона двухлитровой версии выросло с 9,3 до 9,8 секунды. Но в жизни этого не чувствуешь. Коробка по-прежнему адекватно меняет передачи, а предельных возможностей достаточно и для города, и — с легкой натяжкой — для трассы.

У меня вообще нет претензий к настройке этого силового агрегата, и главное, что он гораздо удобнее турбомотора 1.4 и «робота», которые предлагает Ceed. Причем даже при активной езде по серпантинам расход составил приемлемые 10,5 л/100 км.

И если раньше шустрить на Cerato можно было только сквозь зубы, то теперь — в кайф! Появилось не только чистое усилие на руле и точные реакции, но и приятный характер самой поворачиваемости, особенно в ходовых виражах. Cerato на удивление цепко держится за траекторию, не ослабляя хватку даже на сложном рельефе, и в пределе азартно докручивается внутрь.

Причем если Ceed в самом начале маневра заметно и даже слишком активно подруливает задней многорычажкой, то у Cerato с полузависимой балкой этот начальный доворот меньше, и управляемость воспринимается более точной.

Заметен прогресс и в шумоизоляции. Мотор при интенсивных разгонах по-прежнему громко ревет, зато почти исчез раздражающий гул от шин. Правда, в вопросах акустического комфорта и плавности хода Cerato оказался восприимчив к смене покрышек.

Все тестовые машины были на 17-дюймовых колесах, но комплект Kumho шумнее, и подвеска с ним воспринимается слишком тряской: Cerato постоянно вздрагивает на мелких неровностях и утомляет.

А с шинами Nexen чуть тише и заметно мягче. Такой Cerato — сама гармония, едет так же благородно, как Ceed, причем почти без ущерба для управляемости. Жаль, не угадаешь какой именно комплект окажется на машине при покупке, но, возможно, удастся уговорить дилера поискать более мягкий Nexen.

Cerato с мотором 1.6 подорожал на 45-60 тысяч рублей (от 1 049 900 за машину с «механикой» и 1 089 900 — с «автоматом»). Ощутимо, но ведь и автомобиль стал лучше практически по всем статьям, а в базовую комплектацию добавлена система стабилизации.

Кстати, повышенный интерес к двухлитровому мотору не остался незамеченным. Во-первых, Cerato 2.0 стал доступнее за счет появления более скромной комплектации Comfort, а, во-вторых, чем богаче оснащение, тем меньше прибавка в цене. Например, «упакованная» версия 2.0 Premuim подорожала всего лишь на 15 тысяч.

Выходит, новый Cerato выгоднее покупать с хорошим набором опций. Почему? Да потому что предыдущее поколение продолжит продаваться у нас под именем Cerato Classic и займет нишу аккурат над Rio. А новый Cerato окажется по статусу ближе к Оптиме. /m