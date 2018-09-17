Ещё
По чём свистят шины и как избавиться от навязчивых звуков
Далее:
Читайте также:
Ещё

По чём свистят шины и как избавиться от навязчивых звуков 

Quto.ru 3 часа назад
Фото: Quto.ru
Свист шин лишь на первый взгляд выглядит безобидным и забавным. Искренне радоваться появлению посторонних свистящих шумов от покрышек в поворотах, на торможениях и разгонах могут, разве что, школьники, да дрифтеры, охочие при каждом удобном случае «дать угла». В этом материале мы рассказываем о причинах появления свиста от покрышек и даём полезные рекомендации по избавлению от навязчивых звуков.
Откуда берётся свист
Свист шин частенько наблюдается на самых разных автомобилях при резких стартах с места, экстренных торможениях и даже при прохождении поворотов, притом нередко на относительно безобидных скоростях. Причина появления характерных звуков банальна: в предельных режимах покрышки перестают цепляться за дорожное покрытие и проскальзывают, вызывая скрипы и повизгивания. Чем больше скорость, на которой происходит проскальзывание покрышек, и чем шире пятно контакта, тем громче и неприятнее издаваемые автомобилем звуки.
Иными словами, визг от колёс исходит тогда, когда водитель умышленно или непреднамеренно допускает пробуксовку одного или нескольких колёс с поверхностью асфальта, бетона или брусчатки. Такие звуки не сулят ничего хорошего, и вот почему.
Нарушены углы установки колёс
Одной из причин появления свиста в поворотах даже на небольших скоростях является нарушение углов установки колёс — сбито схождение или нарушен заданный производителем развал. Покрышки при таком дефекте не просто посвистывают, но и стремительно изнашиваются с одной из сторон — на них возникают характерные проплешины и «лесенки».
Что такое «колдун» и почему его не найти на современных машинах.
Причина свиста вполне очевидна: при сбитых углах установки управляемые колёса катятся по поверхности не прямолинейно, а под углом, что вызывает раннее скольжение и характерный свист. Чтобы избавиться от звука, достаточно привести углы установки колёс в допустимые значения. Разумеется, попутно не помешает проверить шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники.
Износ элементов подвески и рулевого управления
К слову, именно эти элементы машины нередко приводят к появлению свиста покрышек в поворотах. Из-за сильного износа шарнирных сочленений появляются люфты, которые и приводят к нарушению углов. Износу подвержены как шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги, так и сайлент-блоки рычагов подвески, стабилизаторы поперечной устойчивости и ступичные подшипники. Неисправность или сильный износ любой из этих деталей запросто приводит к свисту на виражах.
Выявить проблему можно по характерной особенности — обычно свист возникает лишь при повороте в одну из сторон. «Лечится» неприятность приведением автомобиля в технически исправное состояние.
Неправильное давление
Прямое влияние на звуковое сопровождение поездки оказывают давление в колёсах и высота профиля покрышек. Высокий профиль шин при активном рулении на больших скоростях приводит к раннему возникновению свиста — шины подламываются и теряют сцепление с дорожным полотном. Покрышки с правильным давлением начинают подламываться и скользить намного позже недокачанных. Превышение рекомендуемого давления также не сулит ничего хорошего: в этом случае резина перестаёт адекватно «отрабатывать» неровности дороги и начинает «плясать» по асфальту, что также приводит к раннему срыву в скольжение и появлению свиста. Рекомендация в этом случае одна: при первом же подозрении на слишком раннее возникновение скольжения стоит немедленно остановиться и проверить давление во всех колёсах — оно не должно отличаться даже на несколько десятых атмосфер.
Некачественные шины
Беспричинный свист, появляющийся без чрезмерно резких разгонов, торможений и прохождений поворотов на высоких скоростях, намекает, что вам стоит задуматься о покупке новых шин.
Феномен калильного зажигания и как он убивает моторы.
Свистят обычно наиболее дешёвые покрышки бюджетного сегмента. Появление характерных звуков объясняет, почему данную продукцию реализуют по бросовым ценам. Производители бюджетных шин используют наименее качественные и самые дешёвые материалы. В результате в магазины попадают покрышки с откровенно плохими сцепными свойствами, не способные удерживать автомобиль на дороге при значительных продольных или боковых ускорениях.
Преклонный возраст покрышек
Не последнюю роль в посвистываниях и проскальзываниях шин играет их возраст. Даже самые качественные и дорогие покрышки известных брендов с годами теряют свои качества и начинают скользить. При первых же подозрениях на слишком ранний срыв колёс в скольжение, сопровождаемое характерным свистом, стоит задуматься о покупке новой резины. Не забывайте, что сцепные свойства начинают заметно снижаться уже через несколько лет после выпуска резинотехнического изделия, а к 10 годам покрышки дубеют и покрываются множественными трещинами.
Погодные условия
Погода также играет не последнюю роль в появлении свиста от колёс. Температура, влажность и качество дорожного полотна напрямую влияют на сцепление резины с дорогой. К примеру, южное палящее солнце может сильно размягчить асфальт. Брусчатка из натурального камня или керамическая плитка изначально имеют совершенно иной, куда меньший коэффициент сцепления с резиной, чем привычный автомобилистам асфальт и бетон. В жаркую, дождливую, пыльную погоду нужно быть особенно внимательным при управлении автомобилем. Любое присвистывание на разгонах, торможениях и на виражах — отличный повод убавить скорость.
Ошибки водителя
Свист от колёс далеко не всегда объясняется физическими поломками автомобиля, низким качеством или возрастом резины или неблагоприятными погодными условиями. Прежде всего он говорит о том, что водитель достиг грани своих возможностей или возможностей своей техники. Это верный сигнал, что скорость лучше всего снизить. Свистят шины всех без исключения производителей, вопрос лишь в том, при достижении какого предела это происходит. Не забывайте, что посторонние резкие звуки от колёс — вовсе не признак мастерства водителя, а скорее доказательство его отсутствия.
6 причин свиста из автомобиля и способы его устранения. Читайте статью на QutoЧитайте также:В России могут появиться специальные «таксистские» праваКак выглядела камера заднего вида в автомобиле из 1972 годаВ Москве началась миграция камер
Quto.ru: последние новости
Сотрудники ГИБДД больше не смогут снимать номера: указ подписан Минобороны сможет использовать автомобили граждан по новому закону Глава «Соллерс» анонсировал новый УАЗ для «покорителей села»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Новости партнеров
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение