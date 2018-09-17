По чём свистят шины и как избавиться от навязчивых звуков

Свист шин лишь на первый взгляд выглядит безобидным и забавным. Искренне радоваться появлению посторонних свистящих шумов от покрышек в поворотах, на торможениях и разгонах могут, разве что, школьники, да дрифтеры, охочие при каждом удобном случае «дать угла». В этом материале мы рассказываем о причинах появления свиста от покрышек и даём полезные рекомендации по избавлению от навязчивых звуков.

Откуда берётся свист

Свист шин частенько наблюдается на самых разных автомобилях при резких стартах с места, экстренных торможениях и даже при прохождении поворотов, притом нередко на относительно безобидных скоростях. Причина появления характерных звуков банальна: в предельных режимах покрышки перестают цепляться за дорожное покрытие и проскальзывают, вызывая скрипы и повизгивания. Чем больше скорость, на которой происходит проскальзывание покрышек, и чем шире пятно контакта, тем громче и неприятнее издаваемые автомобилем звуки.

Иными словами, визг от колёс исходит тогда, когда водитель умышленно или непреднамеренно допускает пробуксовку одного или нескольких колёс с поверхностью асфальта, бетона или брусчатки. Такие звуки не сулят ничего хорошего, и вот почему.

Нарушены углы установки колёс

Одной из причин появления свиста в поворотах даже на небольших скоростях является нарушение углов установки колёс — сбито схождение или нарушен заданный производителем развал. Покрышки при таком дефекте не просто посвистывают, но и стремительно изнашиваются с одной из сторон — на них возникают характерные проплешины и «лесенки».

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Причина свиста вполне очевидна: при сбитых углах установки управляемые колёса катятся по поверхности не прямолинейно, а под углом, что вызывает раннее скольжение и характерный свист. Чтобы избавиться от звука, достаточно привести углы установки колёс в допустимые значения. Разумеется, попутно не помешает проверить шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники.

Износ элементов подвески и рулевого управления

К слову, именно эти элементы машины нередко приводят к появлению свиста покрышек в поворотах. Из-за сильного износа шарнирных сочленений появляются люфты, которые и приводят к нарушению углов. Износу подвержены как шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги, так и сайлент-блоки рычагов подвески, стабилизаторы поперечной устойчивости и ступичные подшипники. Неисправность или сильный износ любой из этих деталей запросто приводит к свисту на виражах.

Выявить проблему можно по характерной особенности — обычно свист возникает лишь при повороте в одну из сторон. «Лечится» неприятность приведением автомобиля в технически исправное состояние.

Неправильное давление

Прямое влияние на звуковое сопровождение поездки оказывают давление в колёсах и высота профиля покрышек. Высокий профиль шин при активном рулении на больших скоростях приводит к раннему возникновению свиста — шины подламываются и теряют сцепление с дорожным полотном. Покрышки с правильным давлением начинают подламываться и скользить намного позже недокачанных. Превышение рекомендуемого давления также не сулит ничего хорошего: в этом случае резина перестаёт адекватно «отрабатывать» неровности дороги и начинает «плясать» по асфальту, что также приводит к раннему срыву в скольжение и появлению свиста. Рекомендация в этом случае одна: при первом же подозрении на слишком раннее возникновение скольжения стоит немедленно остановиться и проверить давление во всех колёсах — оно не должно отличаться даже на несколько десятых атмосфер.

Некачественные шины

Беспричинный свист, появляющийся без чрезмерно резких разгонов, торможений и прохождений поворотов на высоких скоростях, намекает, что вам стоит задуматься о покупке новых шин.

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Свистят обычно наиболее дешёвые покрышки бюджетного сегмента. Появление характерных звуков объясняет, почему данную продукцию реализуют по бросовым ценам. Производители бюджетных шин используют наименее качественные и самые дешёвые материалы. В результате в магазины попадают покрышки с откровенно плохими сцепными свойствами, не способные удерживать автомобиль на дороге при значительных продольных или боковых ускорениях.

Преклонный возраст покрышек

Не последнюю роль в посвистываниях и проскальзываниях шин играет их возраст. Даже самые качественные и дорогие покрышки известных брендов с годами теряют свои качества и начинают скользить. При первых же подозрениях на слишком ранний срыв колёс в скольжение, сопровождаемое характерным свистом, стоит задуматься о покупке новой резины. Не забывайте, что сцепные свойства начинают заметно снижаться уже через несколько лет после выпуска резинотехнического изделия, а к 10 годам покрышки дубеют и покрываются множественными трещинами.

Погодные условия

Погода также играет не последнюю роль в появлении свиста от колёс. Температура, влажность и качество дорожного полотна напрямую влияют на сцепление резины с дорогой. К примеру, южное палящее солнце может сильно размягчить асфальт. Брусчатка из натурального камня или керамическая плитка изначально имеют совершенно иной, куда меньший коэффициент сцепления с резиной, чем привычный автомобилистам асфальт и бетон. В жаркую, дождливую, пыльную погоду нужно быть особенно внимательным при управлении автомобилем. Любое присвистывание на разгонах, торможениях и на виражах — отличный повод убавить скорость.

Ошибки водителя

Свист от колёс далеко не всегда объясняется физическими поломками автомобиля, низким качеством или возрастом резины или неблагоприятными погодными условиями. Прежде всего он говорит о том, что водитель достиг грани своих возможностей или возможностей своей техники. Это верный сигнал, что скорость лучше всего снизить. Свистят шины всех без исключения производителей, вопрос лишь в том, при достижении какого предела это происходит. Не забывайте, что посторонние резкие звуки от колёс — вовсе не признак мастерства водителя, а скорее доказательство его отсутствия.

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