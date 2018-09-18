Ещё
В Магнитогорске двое котят катались по городу за колесом автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Магнитогорске двое котят катались по городу за колесом автомобиля 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Магнитогорске местная жительница обнаружила «сюрприз» за колесом своего автомобиля. Отодвинув обшивку сиденья девушка увидела двух котят.
«У нас вчера выдался жаркий вечер. Услышали мяуканье, когда выходили из машины, стали искать. Этих котят еле нашли, как только они туда залезли! Они с нами прокатились внутри машины с левого на правый берег до нежного. Доставали их час, бедняги испуганные и голодные», — поделилась девушка в группе ВКонтакте.
Девушка добавила, что котят накормили, а также предупредила горожан, что такой сюрприз может ждать каждого, поэтому нужно быть внимательнее, когда выходишь из машины.
Фото и видео из группы «Чёрное&Белое Магнитогорск».
Уральский меридиан: последние новости
Северяне могут лишится машин в случае войны Под Озерском супруги погибли в расплющенной машине В Зауралье «Волга» врезалась в иномарку. Пострадал подросток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП12
Трехлетняя Lada XRAY: покупать или нет2
Почему эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport1
Mazda CX-3 второго поколения: крупнее, просторнее, практичнее
Сбившая ребенка беременная женщина обжалует приговор1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение