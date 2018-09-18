В Магнитогорске двое котят катались по городу за колесом автомобиля

В Магнитогорске местная жительница обнаружила «сюрприз» за колесом своего автомобиля. Отодвинув обшивку сиденья девушка увидела двух котят.

«У нас вчера выдался жаркий вечер. Услышали мяуканье, когда выходили из машины, стали искать. Этих котят еле нашли, как только они туда залезли! Они с нами прокатились внутри машины с левого на правый берег до нежного. Доставали их час, бедняги испуганные и голодные», — поделилась девушка в группе ВКонтакте.

Девушка добавила, что котят накормили, а также предупредила горожан, что такой сюрприз может ждать каждого, поэтому нужно быть внимательнее, когда выходишь из машины.

Фото и видео из группы «Чёрное&Белое Магнитогорск».