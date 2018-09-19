Porsche Cayenne помог установить рекорд скорости на велосипеде 

Чтобы ехать очень быстро, вам нужно преодолеть сопротивление воздуха. Это очень непросто. Вот почему Bugatti Chiron требуется 16 цилиндров и четыре турбины, а у реактивных авиалайнеров двигатели размером с автобус. Если вы хотите ехать быстро на велосипеде, в идеале вам нужен какой-то большой объект, за которым вы будете следовать. Именно он будет преодолевать сопротивление воздуха, создавая за собой так называемый слип-стрим, где сопротивление минимально и уже не требуется столько усилий, чтобы развивать большую скорость. Возьмем, например, двухтонный Porsche Cayenne, на котором закреплен большой квадратный щит. Да, именно эту тактику успешно использовал 44-летний британский велогонщик Нил Кэмпбелл, который на кастомном велосипеде Moss Cycles разогнался до 240 км/ч на 3,5-километровой полосе аэродрома RAF Elvington, двигаясь за 542-сильным Porsche Cayenne. Этим подвигом он превзошел свой же рекорд в 217 км/ч, установленный ранее в июне. Велосипед был не обычный — его специально доработали, увеличив длину, спроектировали устойчивую колесную базу, установив специальную систему передач и шины, рассчитанные на автобаны. Его так же оснастили сцепным устройством и системой амортизации, которые должны были разогнать велосипед на буксире до 170 км/ч и при этом обезопасить Нила в случае непредвиденного торможения кроссовера. Porsche, наоборот, был более чем готов к этому рекорду. 4,0-литровый битурбо V8 разгоняет кроссовер до сотни за 4,1 секунды, а дальше до максимальной скорости в 285 км/ч. За рулем — британский дрэг-рейсер Энди Фрост, которому не составило особенного труда успеть разогнаться с прицепом до 240 км/ч и успеть затормозить до конца полосы, сделав новый рекорд возможным. Нил Кэмпбелл сказал: У нас было не так много места, поэтому было важно как можно быстрее быстрее разгоняться, чтобы успеть развить нужную скорость. Ускорение Cayenne было невероятным — было ощущение, что меня привязали к ракете. Я крутил педали все быстрее и быстрее, приложив много сил и когда на 170 км/ч отцепился, отдал все свои силы для достижения результата. Все время Cayenne был впереди меня, создавая зону слип-стрима — и это было просто здорово. Я смотрю видео и становится страшно — как мне вообще такое в голову пришло? Это невероятные ощущения — 240 км/ч на велике и при этом на такой короткой полосе. Мы сильно сократили дистанцию до мирового рекорда. Я хочу поблагодарить свою команду и всех, кто меня поддерживал в этом нелегком деле. Вообще, Porsche не впервые помогает велосипедистам устанавливать рекорды скорости. Еще в 1978 году спортивный 935 с небольшими доработками под управлением Анри Пескароло, попытался помочь французскому велосипедисту Жан-Клоду Руду достичь 240 км/ч, используя тот же принцип слип-стрима. Тогда это не увенчалось успехом, но можно сказать, что Cayenne сейчас смог реализовать то, чего не смог его дальний предок.