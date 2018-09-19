Электробайк с внушительной дальностью хода — Sur Ron Light Bee

Sur Ron Light Bee — это легкий электромотоцикл в том числе и для бездорожья. Да, он похож на горный велосипед, но в отличие от любого велосипеда у «Сур-рона» нет педалей.

Этот двухколесник только внешне может показаться игрушкой, на самом же деле у него есть одна важная отличительная черта — на одной подзарядке этот электробайк может проехать 100 километров пути. Впечатляет? Это не всё.

Аппарат может похвастаться высоким классом герметизации IP65. Конечно переезжать брод, как на каком-нибудь квадроцикле не получится, но доехать до дому, попав под дождь очень даже реально — у аппарата полная защита от проникновения пыли и защита от струй воды со всех направлений.

Для рынка Поднебесной модель выпускается под брендом «Dragon», а не «Sur Ron», но суть от этого не меняется.

Электробайк работает в двух режимах Sport и Eco. Мотор и батарея двухколесника упакованы в легкую и хорошо продуманную раму [вес конструкции рамы 7.8 кг], способную выдерживать нагрузки даже во время прыжков на бездорожье. У байка двухступенчатый привод от мотора к заднему колесу, что позволяет снизить нагрузки на силовую установку и не допустить перегрева электромотора даже в самые экстремальные моменты. Максимальная скорость аппарата 73 км/ч, а максимальный крутящий момент 200 Нм.

Архитектуру батареи тоже проектировали с головой — 18650 батарейных ячеек находятся под постоянным наблюдением 4 температурных датчиков. Исходя из полученных данных компьютер электробайка эфективно работает с батареей, обеспечивая ее более длительным сроком службы, большей безопасностью и надежностью. Время полной подзарядки аппарата колеблется от 3 до 6 часов и зависит от типа адаптера. Стандартный электробайк комплектуется батареей с номинальным напряжением 48 вольт и ёмкостью 20 ампер часов, более дорогой вариант — с напряжением 60 вольт и ёмкостью 32 ампер часов.

Любопытно, что со звездой на 58 зубов электромотоцикл может беспрепятственно заезжать в гору под углом до 45 градусов. Длина электромотоцикла Sur Ron — 1870 мм, колесная база — 1260 мм. Ширина 780 мм. Высота — 1040 мм.

Вес аппарата 50 кг, а максимальный вес пилота не должен превосходить 100 кг. Стоимость аппарата от 3500 долларов.