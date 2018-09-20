Mitsubishi Outlander: порох в пороховницах

Длительный тест Mitsubishi Outlander. Часть 2: порох в пороховницах

Если внешность, список оснащения и интерьер за все время существования последнего поколения Mitsubishi Outlander менялись с завидным постоянством, то технических доработок японский кроссовер на своем веку пережил не так много. Например, последнее большое обновление, которой состоялось в 2015 году, затронуло внешний облик, перечень оборудования, шумоизоляцию, настройки подвесок и даже трансмиссию, но моторы остались неизменны.

Не удивительно, что наиболее ходовые модификации на российском рынке — четырехцилиндровые. Для гурманов, кого не пугает цена, налог и расход топлива, есть еще Outlander GT с 227-сильным атмосферным V6 под капотом, но таких автомобилей продается не более 10%. Самый популярный базовый 147-сильный 2,0-литровый двигатель для 4,7-метрового кроссовера (размеры Mitsubishi Outlander: длина — 4695 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2670 мм), на мой взгляд, откровенно слабоват. Поэтому у нас на тесте «золотая середина» — версия с двигателем объемом 2,4 литра (167 л.с. и 224 Нм).

Старый добрый мотор 4b12 знаком нам еще со времен появления трех близнецов Mitsubishi Outlander, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Несмотря на то, что двигатель этот по современным меркам морально устарел, у него есть ряд неоспоримых преимуществ. Помимо того, что устройство ГРМ снабжается не ремнем, а цепью, 4b12 совершенно спокойно употребляет 92-й бензин и в целом прослыл очень надежным агрегатом, при должном обслуживании не требующим к себе внимания до 200 тысяч километров.

Единственной доступной на нашем рынке трансмиссией для этого мотора является клиноременной вариатор от компании Jatco. В свое время к нему была масса вопросов по частым перегревам и удобству управления тягой. В последствии ему вернули радиатор охлаждения, а вместе с рестайлингом 2015 года был увеличен диапазон передаточных чисел и снижены трансмиссионные потери. Кроме того, этот вариатор действительно умеет имитировать поведение обычной гидромеханической коробки передач, не давая оборотам двигателя зависать на одном уровне при перемене передаточного числа. Благодаря этому у монотонный гул зависших на верху оборотов при разгоне у Аутлендера выражен не так заметно, как это зачастую бывает у автомобилей с таким типом трансмиссии.

Несмотря на то, что мотор 4b12 по праву можно считать ветераном, по ходу теста приятным сюрпризом стал расход топлива, который в обычном смешанном цикле город-трасса составил всего 9 литров на сотню.

Mitsubishi Outlander мягко, но достаточно живо трогается с места и четко следует за акселератором. Если у водителя нет амбиций пилота Формулы-1, мощности и запаса тяги 2,4-литрового мотора вполне хватает для передвижений по городу. Паспортные данные рапортуют нам, что до 100 км/ч Аутлендер разгоняется за 10,5 секунд. Для своих характеристик это достойный результат. Жаль, что у вариатора нет спортивного режима, поэтому пришпорить машину можно только с помощью ручного режима, управляемого большими подрулевыми переключателями.

Трассовые скорости ожидаемо сбавляют пыл японского кроссовера, но не настолько, чтобы чувствовать большой дискомфорт при ускорениях. Благодаря отзывчивой педали газа, Outlander достаточно уверенно справляется с обгонами попуток, и легко держит высокую скорость. Нет претензий и к шумоизоляции. Пассажиров в салоне не напрягают ни завихрения ветра на высокой скорости, ни гул шин на щербатом асфальте.

Что касается настроек подвести и рулевого управления, то здесь кроссовер от Mitsubishi традиционный хорошист. У японца нет каких-то провальных дисциплин, но и самым драйверским автомобилем в классе его тоже не назовешь. Руль наделен четко выраженной фиксацией в околонулевой зоне и неплохим обратным усилием.

На хорошем покрытии Аутлендер сразу же подкупает классной почти бархатистой плавностью хода и тишиной в салоне. Но попадись под колеса неровность вроде утопленного канализационного люка, некачественно замаскированного деформационного шва на мосту или проигнорированной дорожными службами выбоины в асфальте, как следует ощутимый удар. Это следствие доработок трехлетней давности, когда в погоне за уменьшением кренов и раскачки Mitsubishi Outlander стал чуть более тряским.

За исключением версии Outlander GT с продвинутой системой полного привода S-AWC (Super All Wheel Control), как и у любого другого городского кроссовера, внедорожный потенциал Аутлендера ограничивается простенькой системой полного привода с подключаемой задней осью и тремя режимами работы. Главный козырь — внушительный для своего класса клиренс в 215 мм.

Даже несмотря на свой почтительный возраст Mitsubishi Outlander и сейчас неплохо продается. На мой взгляд, главные причины тому яркий внешний вид, неплохое поведение на асфальте, достойный уровень комфорта и хорошая шумоизоляция. Наверное, поэтому японцы не спешат списывать со счетов своего ветерана, а напротив, продолжают обновлять прежнюю модель.