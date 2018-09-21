Hyundai Tucson: технологии за недорого

Тест-драйв Hyundai Tucson

В сегменте семейных паркетников для городской жизни развернулась нешуточная борьба среди автопроизводителей. Выбор настолько широк, что определиться бывает трудно даже человеку, который четко знает, что ему нужно. Реалии сегодняшнего рынка позволяют отхватить себе как можно больше новых технологий за относительно невысокую цену, и пример тому — Hyundai Tucson. Корреспондент «Газеты.Ru» прокатился по живописным дорогам Воронежской области на обновленном автомобиле.

Отличить рестайлинговый Tucson от его предшественника — непростая задача: обновленный автомобиль приобрел полностью светодиодные фары, задние огни, «противотуманки» и получил новую форму решетки радиатора. Однако на этом отличия и заканчиваются.

Tucson остался вполне симпатичным кроссовером без каких-либо излишне смелых дизайнерских находок, при этом с плавными линиями кузова и в меру агрессивной передней частью. Кроме того, изменился рисунок колесных дисков, для Tucson доступен 17, 18 и 19-ти дюймовый радиус, последний особенно сильно идет автомобилю. Кроссовер доступен в 11 разнообразных цветах, и в этом показателе компании Hyundai удалось обойти всех конкурентов.

Попадая в салон, можно найти еще несколько отличий рестайлинговой версии: например, экран мультимедийной системы теперь не встроен в торпеду, а торчит вверх прямо над воздуховодами. Расположение для дисплея было выбрано весьма удачно: несмотря на внушительный размер (в топовой комплектации Tucson оснащается 8-дюймовым тачскрином с навигацией), он никак не мешает обзорности и не отвлекает от вождения. Под воздуховодами находится небольшая полочка с модулем беспроводной зарядки, что также является новшеством для Hyundai этой модели.

Цветовое исполнение салона может быть как светло-бежевым, так и полностью черным. Второй вариант смотрится куда более выигрышно и дорого, светлый же отдает какой-то желтизной и вызывает ассоциации с выцветшей панамкой вашей бабушки.

В целом вид приборной панели, установки климат-контроля и руля не вызывает бурю эмоций: материалы достаточно качественные, эргономика логичная и понятная, однако никаких дополнительных «фишек» вы не найдете так же, как и уникального оформления.

С другой стороны, мы говорим о достаточно бюджетном корейском кроссовере, в котором добротность салона и отсутствие скрипов уже вызывают уважение.

Сиденья не обладают какой-либо уникальной анатомией, однако в ходе длительных поездок (около 130 километров по отнюдь не однородным воронежским трассам) они не вызывают никакого дискомфорта. Для задних пассажиров в рестайлинговой версии появился разъем под зарядку.

Разумеется, в базовой комплектации вместо 8-дюймового тачскрина вас ждет небольшой монохромный дисплей, однако, если вы готовы заплатить за ваш Tucson чуть больше, чем 1,5 млн рублей, то мультимедиа порадует вас обширным функционалом (поддержка Apple Car Play и Android Auto, камера заднего вида, тачскрин и навигация). Для полного счастья не хватило того, чтобы автомобиль показывал вам камеры видеофиксации, зато навигатор исправно сообщает о скоростных ограничениях на том или ином участке дороги.

Отдельного внимания заслуживают всевозможные системы помощи водителю, которыми оборудован обновленный кроссовер.

Тут корейцы умудрились оснастить свой автомобиль по последнему слову техники. Фактически, в топовых комплектациях вам доступен автопилот, который будет сам рулить (система удержания в полосе), сам разгоняться и тормозить (активный круиз-контроль) и даже экстренно применять торможение в случае препятствия на дороге. Однако, долго Tucson сам ехать не будет, через какое-то время автомобиль демонстрирует предупреждение на приборной панели, требуя, чтобы вы вернули руки на рулевое колесо. Если же вы этого не сделаете, машина отключает вспомогательные системы и едет уже так, как ей диктуют законы физики.

Для тест-драйва корейский концерн предоставил на суд журналистов три версии своего кроссовера: с двухлитровым атмосферным двигателем, развивающим 149 л/c, 1,6 турбо на 177 л/c и двухлитровым дизельным мотором, выдающим 185 лошадиных сил. В паре с дизелем работает новая восьмиступенчатая АКПП. Если вы — водитель, которому хотя бы в минимальной степени важна динамика разгона и вас не прельщают долгие поездки в хвосте у фур на трассе, то двухлитровый «атмосферник» точно не для вас.

Несмотря на наличие спорт-режима и кнопки кик-дауна, при нажатии педали «в пол» не происходит буквально ничего, кроме громкого завывания двигателя.

К 1,6 турбо и дизельному мотору таких претензий нет — если надо ускориться, то они действительно ускоряются, хоть и достаточно плавно. Модификация 1,6 литра с турбиной неприятно удивила расходом по трассе: 9 литров на сотню в среднем при включенном круиз-контроле. Современные двигатели с таким объемом уже давно научились сокращать свой аппетит до 6-7 литров по трассе.

Шумоизоляция в салоне хороша до тех пор, пока вы не разгоните ваш Tucson до 110-120 км/час, с этого момента разговаривать с вашими пассажирами придется, повышая голос. Вне всяких сомнений, настройки подвески явились одной из сильных сторон кроссовера: она отлично себя показала как на гладкой и ровной трассе М-4, так и на проселочных дорогах воронежской области: плохое покрытие, будь то ямы или не асфальтированная дорога, Tucson проглатывает, не доставляя вам сильного дискомфорта, но в то же время разболтанности и излишней мягкости не чувствуется — подвеска достаточно собранная и эргономичная. Кроме того, неплохой дорожный просвет (182 мм) позволил без труда взобраться на холм по дороге, проходящей через поле. Неудобство доставляли лишь парктроники, которые постоянно пищали из-за высокой травы.

Выпустив обновленный Tucson, компания Hyundai осталась верна себе: становясь обладателем автомобиля этой марки, вы по-прежнему можете получить многое, в том числе и последние разработки в области автомобилестроения, заплатив при этом в разы меньше, чем клиенты японских или, тем паче, немецких брендов. В базовой комплектации с минимальным оснащением и двухлитровым «атмосферником» цена составит 1 миллион 399 тысяч рублей, в то время как за комплектацию High-Tech Plus со всевозможными помощниками в виде системы автоматического торможения и интеллектуальным круиз-контролем придется отдать более 2 миллионов рублей.

Tucson хорошо подойдет как исключительно городским жителям, так и любителям время от времени выехать на природу, хотя речи о серьезном внедорожье не идет.

Безусловно, у Tucson есть свои минусы: не лучшая шумоизоляция, достаточно простой салон и не лучшие показатели в плане расхода топлива, однако в своем ценовом диапазоне Tucson, безусловно, является очень привлекательным вариантом из-за современного дизайна и отличного оснащения, он обладает просторным и удобным салоном и удобными «фишками» в виде беспроводной зарядки. Таким образом, Tucson — отличный претендент на звание лидера в сегменте бюджетных кроссоверов на российском рынке.