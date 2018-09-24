Тест драйв Lexus UX

Lexus UX: тест драйв и отзывы

Люди будут покупать Lexus UX! Если вы один из тех, кто не верит этим словам, рекомендую внимательно прочитать мой пост и написать в комментариях свою позицию. Итак.

Итак, новый Lexus UX представлен как Lexus Urban X-over, т.е. городской кроссовер. Вы скажете, что у Lexus'а уже есть небольшой кроссовер Lexus NX , но в компании считают, что у покупателей должен быть выбор. Новый паркетник Lexus UX одновременно стал самым младшим кроссовером в производственной линейке японского бренда и наследником гибридного хэтчбека Lexus CT 200h. Старт продаж нового кроссовера Lexus UX на российском рынке запланирован на ноябрь 2018 года по цене от 32000-33000 долларов за базовую версию Lexus UX 200 и в районе 40000 долларов за гибридный Lexus UX 250h. Сколько это будет в рублях пока неясно.

Покупатели, которые любят кроссоверы и не хотят возить воздух, должны обязательно обратить внимание на Lexus UX © Андрей Шрайб

1. Внешний вид.

Тут все понятно. Агрессивный, стильный и вызывающий. Дизайн нового Lexus UX сохраняет знакомые черты всей линейки кроссоверов компании, еще раз доказывая, что японцы выбрали путь яркого дизайна и вызывающего стиля. Мне это нравится. А вам? Стильно смотрится передняя решетка, отлично гармонируют передние фары и бампер.

Сбоку автомобиль смотрится еще более "острым" и вызывает желание в него сесть. Кто-то мне писал, что сбоку он похож на BMW X2, но я специально пересмотрел свой тест BMW X2 и убедился, что это не так.

Мне нравится силуэт автомобиля сзади. Отлично смотрится светящаяся полоса из светодиодов, самая тонкая часть которой имеет ширину всего в 3 мм. Эффектно, модно и практично в темное время суток. Вас всегда будут замечать позади вас едущие автомобили. В общем — внешний вид мне понравится более молодому поколению, на которых и расcчитывают в компании Lexus.

2. Салон

Мне на тест драйв досталась спортивная комплектация Lexus UX 200h F-Sport. Открывая дверь, я ожидал увидеть сжатую версию NX с зеркалом, но. вот, что я увидел — бомбовый руль. Что, что, но этого я не ожидал. Я думал, что на деталях салона японцы будут экономить, как это принято у конкурентов, но был приятно удивлен. Конечно есть детали которые меня раздражали, но о них ниже.

Стилистика салона меня порадовала. Салон приятен для глаз, удобен и практичен. Кстати, в Lexus UX есть обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников. Салон оснащен виртуальной панелью приборов, компактным мультифункциональным рулевым колесом с пухлым ободом, мультимедийным комплексом с 10,3-дюймовым широко форматным цветным дисплеем и сенсорной площадкой на центральном тоннели для управления мультимедийкой, комфортными креслами первого ряда с электроприводом регулировок, подогревом и вентиляцией, задними сиденьями оснащаемыми подогревом и вентиляцией, трех зонным климат-контролем, а также материалами отделки соответствующие вашим запросам. Если вы хотите кожу и дорогую отделку, вам стоит заказать Luxury версию. Спорт версия имеет крутые кресла, но более "пластиковую" отделку. Это не хорошо, но выход есть — собрать авто под свои нужды.

А вот и кресла. в комплектации F-Sport кресла от спорткара Lexus LC500. Как только я их увидел, сразу же сел и мы втопили. В таком кресле ехать медленно не получится. Оно заставляет почувствовать себя в спорткаре. Неожиданное решение.

Управление музыкой перенесли вот сюда. Не понимаю зачем, мне пользоваться было неудобно, но видимо есть какая-то на это причина. Я этого не понял, поэтому управлял громкостью на руле.

Мой рост 1.95 см. Сзади я разместился комфортно, но в длительной поездке было бы неудобно. Милая моя имеет рост 1.72 см и ей было места предостаточно. Понимаю, что автомобиль предназначен для постоянного передвижения 2+2, поэтому сзади места высоким пассажирам будет чуть маловато, а вот среднего роста и детям — предостаточно.

Багажник нового Lexus UX не является самым большим в классе, но 224 литра хватит и для длительного путешествия и для поездки за покупками.

3. Динамика.

Что такое небольшой городской кроссовер? Какие ассоциации приходят к нам в голову? Напишите какие автомобили вы уважаете из этой целевой группы.

Lexus UX 200 оснащается четырех цилиндровым 2,0-литровым бензиновым 171-сильным мотором Dynamic Force (высокая степень сжатия 13:1 и термический КПД в 40%) в компании с трансмиссией Direct Shift, сочетающей в своей конструкции механическую первую передачу и вариатор.

За рулем новый Lexus UX ведет себя неожиданно динамично и резво. От небольшого городского кроссовера не ожидаешь чего-то особенного. Не ожидал и я, но как оказалось, небольшой вес и 2-х литровый гибрид могут творить чудеса. В повороты входит уверенно, в салоне в такой момент даже не замечаешь (кресла от спорткара сдерживают тело в стабильном положении).

Стоит не забывать, что полный привод, а значит идеальное управление, возможен лишь на гибридной версии. Бензиновая версия без гибрида имеет лишь передний привод. Засада, но есть как есть.

Решил проверить автопилот:

Lexus UX дает возможность двигаться в потоке не держась за руль. Правда если говорить честно, смысла в этом я пока не вижу. Стоит не забывать, что управлять автомобилями без человека, т.е. на автопилоте запрещено, поэтому и система автопилота работает в урезанной версии.

4. Технические данные.

Внешние габаритные размеры кузова Lexus UX 2018-2019 года составляют 4495 мм в длину, 1840 мм в ширину, 1520 мм в высоту, с 2640 мм колесной базы.

Двигатель: 2-х литровый бензиновый двигатель + гибрид

Мощность: 178 л.с.

Разгон от 0 до 100 км/ч: 8.5 сек Максимальная скорость: 177 км/с Тип привода: полный привод

Мой вывод: Lexus UX понравится тем, кто живет в городе или пригороде и желает добираться на работу на премиум компакт кроссовере. Он подойдет тем, кто любит яркие цвета и быстрый стиль жизни. В общем — если ты любишь BMW или Kia , я думаю, что тебе он не подойдет. Если ты хочешь сделать новый шаг — рискни и мы посмотрим. :)

Кстати, надеюсь вы посмотрите мое видео на канале "Stenni Тест Драйв" и оцените его комментарием и отзывом об автомобиле. Подпишитесь на мой канал, кто знает, может будущие автомобильные тест драйвы и обзоры понравятся вам еще больше!

С уважением,

ваш Андрей Шрайб