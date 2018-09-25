«Российская железяка» против «Хаммера»

«Лада Нива» против «Хаммера»: «Холодная война позади — и мы знаем, кто победил»

Auto Motor & Sport. Нелегко найти для него соперника в автомобильной дуэли. Поскольку к танкам доступа не было, автор выбрал одно из самых брутальных предложений на сегодняшнем рынке — российскую « Хаммер » — жуткое творение, пишет шведский портал. Нелегко найти для него соперника в автомобильной дуэли. Поскольку к танкам доступа не было, автор выбрал одно из самых брутальных предложений на сегодняшнем рынке — российскую « Ладу Ниву». Так как же прошла дуэль, спросите вы? Сначала «Хаммер» лидировал, но потом кое-что пошло не так.

Обычно мы легко находим соперников примерно одного уровня для наших автомобильных «дуэлей». Но порой это оказывается сложно. Например, в случае с «Хаммером».

«Хаммер» — жуткое творение. Он произошел от военного «Хамви» («Humvee» — High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, «многоцелевое колёсное транспортное средство высокой мобильности»). Эта модель автомобиля была разработана по заданию американских вооруженных сил в 70-е годы и попала в производство в 1983 году. Предполагалось, что одно это транспортное средство заменит четыре других. Одним из требований было, чтобы новое творение не разваливалось после 12 лет непрерывной эксплуатации солдатами.

В результате появился автомобиль, который, например, может ехать под водой, служить установкой для запуска ракет и выдерживать обстрел, при этом оставаясь настолько простым в управлении, что его могла бы водить и ваша старенькая бабушка.

С 1992 года на том же производстве стала выпускаться и гражданская версия под названием «Хаммер». Сейчас она есть и в Швеции. Как такого монстра сравнивать с « Мерседес Унимог» (Mercedes Unimog), «Штайр-Пух Пинцгауэр» (Steyr-Puch Pinzgauer) или « Вольво C303» (Volvo C303) — непонятно. Слишком уж они слабы.

«Российская железяка»

Мы пришли к выводу, что для «дуэли» нам бы подошел достаточно подержанный танк «Леопард» (Leopard), но у вооруженных сил не оказалось в наличии модели для тестов (говорят, его отдали Кристеру Гленнингу для длительных испытаний).

Поэтому мы решили взять одно из самых брутальных предложений на рынке — «Ладу Ниву». Это российская железяка вот уже 20 лет получает единодушные разгромные отзывы от всей автомобильной прессы, и при этом с момента своего появления она ни разу не подпускала к себе ни единого инженера или дизайнера.

«Нива» с самого начала проявила себя как достойный соперник «Хаммера» — она очень эффективно распугала всех в редакции.

Помимо вашего покорного слуги и воинственного арт-директора, никто не осмелился приблизиться даже к ключам «Нивы». Храбрый майор Мак Эстерлинг (Mac Österling) испытал это транспортное средство в обеденный перерыв и вернулся заметно побледневший и потрясенный.

Пять различных вариантов, которым можно бросить вызов

Что ж, глядеть смерти в лицо, так глядеть. Собравшись с духом, я отправился в епархию врага — к генеральному представителю «Хаммера» «Риндаб» в Орминге в пригороде Стокгольма.

Наполовину оглушенный и с мышцами рук, забитыми молочной кислотой, я выполз из своего российского танка, не отягощенного сервоприводом, и окинул взором поле боя. Там было не менее пяти различных вариантов «Хаммера», с которыми можно было сразиться.

Помимо специально модернизированного охотничьего автомобиля Айе Филипссона (Aje Philipsson) с брезентовой крышей, целиком выкрашенного в хаки, там были еще четыре машины со стандартными кузовами. Двухместный пикап, четырехместные пикапы со стационарной металлической крышей и со складным верхом, а также четырехместный комби.

Этот автомобиль нравится в первую очередь трем группам покупателей. Тем, кто хочет быть заметным, тем, кто хочет быть самым суровым, и тем, кто хочет проехать по любой дороге. Самый большой рынок потенциально открывается среди энергетических компаний и тому подобного. Среди клиентов, которым для работы нужен надежный внедорожник.

Чтобы его можно было использовать со шноркелем в соленой воде и в агрессивных условиях, располагающих к коррозии, в кузове применен алюминий особого типа, который производится так же, как для самолетов, а также 2,8 тысяч заклепок. Рама обработана уникальным покрытием, а капот сделан из пластика.

В Швецию «Хаммер» поставляется с двумя версиями дизельного двигателя «Дженерал Моторз» (GM) объемом в 6,5 литров. Без турбо он развивает скорость 170 километров в час и 522 ньютон-метров при 1800 оборотах в минуту.

Пониженная передача —35:1, что дает на колеса 13 904 ньютон-метров! Это достигается в том числе благодаря тому, что портальные мосты (кроме того, что они обеспечивают хороший клиренс) с зубчатыми передачами уменьшают скорость на колесах на 1,92:1. И, как будто всего вышесказанного мало, у него есть еще централизованная система накачки шин (CTIS). Это конструкция, которая позволяет водителю регулировать давление в шинах прямо на ходу. С давлением в 0,5 кг сцепление увеличивается на 50%.

Покрышки закреплены бедлоками, которые удерживают резину на ободе. Чтобы снизить неподрессоренную массу и увеличить тормозное усилие, дисковые тормоза вмонтированы в дифференциалы.

Эта огромная мощность распределяется по портальным осям с помощью четырехступенчатого автомата и распределительной коробки с блокируемым промежуточным дифференциалом.

У постоянного полного привода есть тщательно выверенная система блокирования дифференциала, как на передней, так и на задней осях. Если вы застряли, то нажмите чуть посильнее на тормоз, и валы заблокируются.

Когда вы сидите за рулем в уютном салоне, передний пассажир находится на расстоянии не меньше метра от вас. Двигатель расположен между сиденьями.

«Хаммер» идет неожиданно тихо, а вести его очень удобно как по дороге, так и по бездорожью. Чего не скажешь о «Ниве». В тени великана «Хаммера» ее скорее слышно, чем видно.

Так как же прошла дуэль, спросите вы? Ну, «Хаммер» был очевидным лидером, пока мы не уперлись в два больших дерева, проход между которыми был всего 1,8 метра — там-то монстр шириной в 2,15 метра и остановился, тогда как «Нива» спокойненько поехала дальше.

К тому же, один «Хаммер» стоит столько же, сколько семь «Нив» (от 5 110 000 рублей и выше).

Остальное уже история. Холодная война закончилась, и все знают, кто выиграл…

Русская креветка и настоящий омар из США

(игра слов: «hummer» — «омар», прим. перев.)

1. «AM Дженерал»: «Хаммер»

Плюсы: Непревзойденный покоритель бездорожья. Очень комфортный. Без проблем может поддерживать скорость 70 километров в час по свежевспаханному полю. Низкое лобовое стекло на случай обстрела спереди.

Минус: Жена пригрозила мне разводом, если я возьму кредит в пять миллионов на его покупку.

2. «Лада Нива», л 1,7i

Плюсы: Однозначно хорошая цена. Удобна для бездорожья. Багажник комфортно открывается изнутри. Прекрасный пример революционного российского тракторного дизайна.