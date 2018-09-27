В бой идут одни каблуки

Если мне станут платить каждый раз, когда я буду вспоминать о Renault Dokker, я едва ли разбогатею. Я проехал на этой машине больше 3000 километров, но, отдав ключи, мгновенно о ней забыл. Почему так получилось?

Валкая, небыстрая машина с «длинным» рулем, условной курсовой устойчивостью и ленивым дизелем, который на низких оборотах ведет себя очень не по-дизельному. «А чего ты хотел от пассажирского фургона?» — спросите вы. В ездовых ощущения, пожалуй, ничего.

Из старенькой платформы Global Access выжать уже, кажется, ничего невозможно, зато подвеска здесь такая же потрясающе выносливая и энергоемкая, как и на других российских Renault, хотя в них физически невозможно загрузить 800 литров вещей. А в Доккер можно.

Правда, за почти 1.2 миллиона рублей, даже при нынешнем рынке, ждешь чего-нибудь покруче в оснащении.

Материалы отделки аскетичные, руль не регулируется по вылету, вместо задних окон стоят форточки, а чтобы отрегулировать водительское сиденье по высоте, с него приходится в буквальном смысле привставать: механизм здесь такой же, как на офисных креслах. В общем, наш Доккер из тех мужиков, которые не пьют кофе, а едят его ложкой из банки, и бреются фрезеровочными станками.

Если же сэкономить и взять версию попроще, то можно лишиться подогревов, кондиционера, окрашенный в цвет кузова бамперов, электропривода боковых зеркал, а без этого современный автомобиль представить уже невозможно.

Черт побери, даже крышки у бардачка не будет!

За 900 тыс. рублей вы получите машину, в которой вы не сможете отрегулировать зеркала, если вам меньше 30 лет, потому что вы попросту не догадаетесь, как это сделать без кнопок и джойстиков.

В общем, вы получаете совсем не так много для автомобиля, который стоит, как универсал гольф-класса, но взамен вам предлагают 800-литровый багажник, экономичный дизель и относительно небольшую стоимость владения.

В итоге покупка Доккера выглядит забавой ретроградов или людей, которые одержимы внутренним объемом и стоимостью владения, за которые вы расплачиваетесь базовым комфортом. Изнеженные городские семьи на это окажутся не готовы, а люди, совмещающие на своем автомобиле личную жизнь и работу, наверное, вполне.