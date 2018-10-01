Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все

«Вы ничего не понимаете. Этот автомобиль просто опередил свое время», — примерно так пять лет назад говорил глава дизайнерского подразделения Jeep Марк Аллен про только что вышедшее тогда новое поколение «Чероки», отбиваясь планшетом от разъяренных фанатов марки. Шеф-дизайнер всея « Крайслера » называл машину «клевой», но всем остальным так не казалось. Самым мягким выражением в отношении радикального изменения стилистики автомобиля тогда было — «страшный». А остальные слова вряд ли можно приводить в СМИ.

И вот прошло несколько лет, и новый Hyundai Santa Fe, Chevrolet Blazer и еще парочка кроссоверов выглядят не только удивительно похоже на тот самый «Чероки» из 2013-го, но и друг на друга. А критики их внешности и вовсе не слышно — неужели в Jeep и правда работают провидцы? Между тем, сам Jeep Cherokee обновился и зачем-то сделал пластику, избавившись от прежнего лица, внешне став совсем-совсем обычным, видимо устав терпеть оскорбления. Теперь-то уж точно не придерешься.

Теперь вместо агрессивно-прогрессивного дизайна у «Чероки» новый образ. В компании не устают повторять, что внешность рестайлингового внедорожника — «премиальная». На самом деле изменений немного, но прежней «инсектоидной» внешности как не бывало: подправили капот, передний бампер и фары головного света, которые стали светодиодными. Сзади поменяли фонари (они тоже отныне на LED-элементах), бампер и дверь багажника. Она выполнена из композитных материалов, стала легче и получила функцию бесконтактного открывания — достаточно провести ногой под бампером, чтобы крышка поднялась.

В салоне владельцы дорестайлингового Jeep Cherokee и вовсе не заметят никакой разницы по сравнению с обновленным. Но они тут есть, нужно просто приглядеться. Во-первых, новые вставки из черного глянцевого пластика и другие окантовки мультимедийной системы, вентиляционных отверстий, а также зоны в районе рычага коробки передач и кнопки электронного «ручника».

Во-вторых, блок самого мультимедийного комплекса чуть сдвинулся назад, за счет чего увеличился передний вещевой отсек, куда идеально помещается даже большой смартфон. В-третьих, изменились материалы отделки интерьера: пластик передней панели мягкий, кожа и ткань приятная на ощупь — тут никаких претензий, все до чего ты дотрагиваешься, касаться приятно.

Среди других мелочей, которые получил обновленный «Чероки» — это переработанный отсек багажника, который стал шире на 7,5 сантиметров (объем увеличился с 560 до 765 литров), и расширенный список оборудования, например, для внедорожника теперь можно заказать передние сиденья с вентиляцией. А в этом классе такая опция встречается не часто.

Что касается технической начинки, то здесь тоже изменений не много. В конструкции кузова Jeep Cherokee количество высокопрочных сталей возросло на 65 процентов, что вместе с композитной дверью багажника позволили снизить массу машины почти на 91 килограмм. Кроме того, для девятиступенчатой автоматической коробки передачи сделали новый софт, который сделал работу трансмиссии плавнее и улучшил топливную экономичность, а «базовую» систему полного привода Active Drive I, которая предлагается для модификаций Sport, Longitude, Limited и Overland, модернизировали, сделав все узлы трансмиссии в общей сложности на 7,7 килограмма легче.

Jeep Cherokee с системой Active Drive I — это обычный кроссовер с автоматически подключаемым приводом задней оси, дополненный электронными вспомогательными системами. Грубо говоря, такая трансмиссия позволит лучше бороться с недостаточной или избыточной поворачиваемостью на скользкой дороге, и обеспечивает чуть лучшую проходимость зимой, но для езды по бездорожья он не годится.

Вариант полного привода под названием Active Drive II, который тоже можно заказать в качестве опции для всех модификаций внедорожника, добавляет двухступенчатую раздатку, нейтральную передачу, пониженный ряд со «злым» передаточным числом 2.92:1 и систему управления тяговым усилием с пятью режимами работы. С этой трансмиссией «Чероки» получит увеличенный на 25 миллиметров дорожный просвет по сравнению с базовой машиной.

Самый крутой вариант полного привода — Active Drive Lock — предлагается для «самого внедорожного» Cherokee, который называется Trailhawk. Он представляется собой систему Active Drive II, дополненную механическим дифференциалом с блокировкой. Также «Трейлхоуки» имеют увеличенный до 22 сантиметров дорожный просвет, защиту днища, внедорожные шины и улучшенную геометрическую проходимость. Так, угол въезда составляет 22,9 градуса, съезда — 32,2 градуса, а угол рампы равен 22,9 градуса.

Эти показатели после обновления «Чероки» не изменились, а на что способен Trailhawk на хардкордном бездорожье мы уже знаем, поэтому посмотрим на более «гражданские» версии.

Для России силовые установки остались прежними: бензиновые моторы 2.4 и 3.2, выдающие 177 и 272 силы соответственно. К сожалению, на презентации обновленного «Чероки» поездить удалось только на внедорожнике, оснащенном дизельным двигателем 2.2 — других машин там попросту не было. Что касается агрегата на «тяжелом топливе», то в России пока не будет. Точнее шанс, что он доберется до нас к следующем году, есть. Но это, само собой, не точно.

На ходу обновленный «Широкий» — неплох. Шумоизоляция — прекрасная, но ей не под силу избавить водителя от назойливого (и достаточно громкого) жужжания дизеля на оборотах свыше двух тысяч (через сотню километров это начинает реально раздражать). Рулевое управление — не вершина информативности, но даже узких дорожках и серпантинах вы вряд ли будете проклинать инженеров, отвечающих за его настройку. Машина быстро реагирует на повороты руля, крены при этом минимальны, но на небольших скоростях руль хотелось бы сделать чуточку легче.

За комфорт — «четыре с минусом». Упругая подвеска хорошо справляется со средними неровностями, немного грубовато и тяжеловато реагирует на крупные, а от мелких дефектов дорожного полотна и легкой «гребенки» идет постоянный зуд, которые ощущаешь пятой точкой (на руле при этом вибраций почти нет). И все эти вибрации и тычки от дорожной мелочевки и компенсационных швов в дальней дороге начинают утомлять. Однако как только появляется ровный гладкий асфальт — кайф: «Чероки» стелется по такому покрытию не шелохнувшись.

Дизеля, скажем так, достаточно. Не более. Отличная тяга снизу и никаких проблем с обгонами в городских режимах движения, но на трассе существенного запаса по мощности нет.

При этом мотор отлично работает с девятиступенчатым «автоматом» — переключения трансмиссии незаметны, вниз передачи сбрасываются достаточно шустро, а при движении по холмистым дорогами электроника тормозит двигателем на спусках, удерживая передачу. В спортивном режиме обостряются реакции на нажатие акселератора, но значительно характер машины не меняется. Расход топлива, если вдруг кому-то интересно, в режиме «автострада-серпантины-город» составил чуть меньше 10 литров на «сотню».

В России «Широкий» будет предлагаться с двумя моторами и в пяти модификациях, одна из которых — «самая внедорожная» Trailhawk. Самый доступный переднеприводный вариант стоит от 2 255 000 рублей. Версия с полным приводом обойдется минимум в 2 699 000 рублей, Trailhawk — в 3 099 000, а топовый автомобиль — в 3 399 000 рублей.

За «Широкого» (и его легендарное имя) совершенно точно не стыдно, но как бы хотелось говорить про него больше слов в превосходной степени. И если дорейстайлинговый Cherokee впадал в крайности — его можно было или любить, или ненавидеть, то обновленный — это просто хороший кроссовер. Который решил стать проще, не опережать свое время и не выделяться из толпы. Может быть зря? /m