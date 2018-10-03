Восточная претензия Haval H9

Тест-драйв Haval H9: Восточная претензия

Премиальный внедорожник из Поднебесной — такого явления украинский автомобильный рынок давно не видел. Наверное, за инженеров и маркетологов Haval можно только радоваться — они созрели на прыжок в новый сегмент. Но борьба в нем нешуточная, и почти все игроки-конкуренты с как минимум десятилетней историей. Что же кроме лаконичного индекса предлагает черный большой автомобиль?

Миллион гривен за большой внедорожник? Это же смешные деньги, посмотрите на конкурентов, их ценник значительно выше. Но есть одно «но» — это пока еще не всем известный на украинском рынке бренд. Haval H9 для успешной карьеры в нашей стране нужно завоевать себе имя. С чем же пришел автомобиль к нам?

Все по канонам

Haval H9 — типичный полноразмерный внедорожник. Хотя скоро это словосочетание мы вынуждены будем забыть. Все меньше у него становится одноклассников. У них же (преимущественно родом из разных префектур Японии) и черпали дизайн специалисты из соседней страны. Во внешности большого автомобиля — никаких неожиданностей.

Выразительные фары головного света, огромная решетка радиатора, массивные колесные арки и хромированные подножки — просто обязательный набор в этом классе. При этом всем набором можно пользоваться, он не декоративен. На подножки удобно становиться при посадке, с ними одежда будет чистой. В арках помещаются колеса с шинами высокого профиля, позволяющие почти не смотреть в сторону неровностей и попросту их игнорировать.

Комбинированная светодиодная и ксеноновая оптика — отдельная история. И ближний, и дальний свет имеют плавную границу луча, что очень удобно в дальней дороге ночью. Подсветка порогов белым светом и проекция логотипа компании красным на асфальт создают полную картину ситуации о почве под ногами, лужу или грязь всегда видно.

С длиной в 4,85 метра внедорожник не кажется слишком громоздким. Скорее такие элементы, как большие зеркала заднего вида, массивные хромированные молдинги, крупные логотипы и другая атрибутика «больших машин» визуально увеличивает габариты. 206 мм — это честный дорожный просвет внедорожника. Пусть и не рекорд в классе, но днище закрыто пластиковыми и металлическими защитами. Так что важные узлы защищены от ломающихся под колесами веток и других сюрпризов. Между тем производителем заявлен покоряемый брод в 700 мм — очень достойная цифра.

Elitненько

Маркетологи «Хэвэла» больше внимания уделили восприятию автомобиля владельцем, нежели окружающими. Почему? Да потому что интерьер внедорожника вызывает больше эмоций, чем внешний облик. И дело не в неординарных решениях (которых, к счастью, нет), а в качестве материалов и уровне оснащения.

Трехмерная центральная консоль и металлизированная кнопка запуска мотора — пример продуманности интерьера.

Некоторые опции просто будоражат. К примеру, система очистки воздуха состоит из комбинированного фильтра с активированным углем (HEPA), ионизатора воздуха и датчика пыли. Запущенный выхлоп ветхого КамАЗа действительно исчезает за минуту. В настройках автомобиля можно обнаружить такие данные, как температура масла двигателя, или давление в шинах. Но вот важность отображения давления атмосферного воздуха за бортом мы не оценили. Компас же работает четко. Система предотвращения запотевания лобового стекла действительно опережала только начинающее запотевание в дождь, или ночью, и направляла обдув с кондиционером на стекло. Включать обдув принудительно не было необходимости.

Мультимедийная система опирается на 8-дюймовый сенсорный дисплей. Его приятная отзывчивость и точность работы прекрасно сочетается с широкими возможностями аудиосистемы (которая читает широкий спектр форматов — CD/MP3/MPEG4). Акустическая система Infinity состоит из 10 динамиков, включая сабвуфер, и усилителя. Вот чего автомобилю недостает, так это навигационной системы и поддержки Apple CarPlay.

Семиместный салон очень просторный. Сделаем поправочку: просторный он для пяти пассажиров, когда третий ряд сложен. Без стеснения на галерке сможет ехать только детвора. Взрослые же на втором ряду смогут раздельно настроить и продельное расположение дивана, и угол наклона спинки в широком диапазоне. Трехзонный климат-контроль, USB-разъем и 220-вольтовая розетка в центральном подлокотнике показывают, что комфорту второго ряда уделено достаточно внимания. Кресла, обшитые натуральной кожей, удобны. Регулировка вылета подушки помогает в дальней дороге.

В максимально пассажирском варианте салона багажник вообще скромный. Туда едва поместится пара рюкзаков с ноутбуками. Если задний ряд сложить, получим уже 747 литров. При оставленных только двух передних креслах багажный отсек готов принять 1457 литров поклажи. Под полом — небольшой органайзер. В задней двери, которая открывается направо, расположился набор инструмента с пассатижами, двойной отверткой, парой ключей и другими инструментами. Запасное колесо расположилось с внешней стороны под багажником.

Что же двигает этим автомобилем? Вариантов два — 2,0-литровый бензиновый мотор на 245 л. с., или турбодизель с таким же объемом и мощностью в 190 сил. Мы проехали 1500 км именно на дизельной модификации. Автопроизводитель хвастается, что двигатель с непосредственным впрыском и индексом GW4D20T — их самостоятельная разработка. Правда, битурбонаддув заказали у компании BorgWarner.

Система «Стоп-старт» работает понимающе, и в пробках каждые 3 метра не глушит мотор. Благодаря акустическому комфорту в салоне не сразу и поймешь, что едешь на «дизеле». Шум мотора прорывается в салон только после «130-и». Но тогда и расход топлива заметно возрастает. До 105-110 км/ч можно уложиться в 8-8,5 литра на 100 км пробега. На 120-130 км/ч расходомер не стесняясь «выдает» уже 12-13 литров.

10,5 секунды до 100 км/ч — отличный результат для машины с весом почти в три тонны. Во многом в этом значении заслуга автоматической 8-ступенчатой трансмиссии ZF 8HP. Ее работу можно заметить только при разгоне с места, и исключительно по звуку смены оборотов — никаких тебе рывков, или толчков. Системы мониторинга слепых зон, оповещения о съезде с полосы движения и другие активные помощники работают прогнозируемо и адекватно. Мы склонны думать, что Haval закупает их у тех же производителей оборудования, что и ведущие автопроизводители.

В подключаемом полном приводе передний и задний мосты связывает электронноуправляемая многодисковая муфта BorgWarner. По умолчанию (в режиме «Эко») автомобиль заднеприводный, но при пробуксовке одного из колес подключается передняя ось. С 2018 года внедорожник также оснащается механической блокировкой заднего дифференциала Eaton.

Haval H9 — настоящий рамный внедорожник. Как и подобает «рамнику», автомобиль почти не замечает мелких неровностей. «Двухрычажка» спереди и независимая подвеска на рычагах сзади очень умело скрывают все неровности дорожного покрытия. Чтобы привыкнуть после «Хэвэла» на обычном городском хэтчбеке, или седане, потребуется время. Берегите колеса.

Придется подвинуться

Тестовый автомобиль оценен импортером в 1 162 800 гривен. Если сравнивать с одноклассниками (или уже конкурентами), то эта сумма даже покажется смешной, если брать в расчет дизельный мотор и длинный список опций. Но пока наш народ не спешит покупать Haval H9. Хоть и очень активно интересуется, тщательно изучает. Так что один из самых дорогих автомобилей на нашем рынке из Поднебесной имеет высокие шансы на успех у своей целевой аудитории. Японским рамным внедорожникам придется потесниться.