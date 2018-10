Тест-драйв Honda Civic 5D: Степень автомобильной прожарки — Medium Well

Журналистам нашей редакции пришлось окунуться в «стейковые» тонкости, чтобы максимально точно передать характер нового пятидверного «Сивика» — это как раз предпоследняя стадия до полной прожарки Medium Well, дальше только Well Done (или Type R). Что же больше «прожарило» — новый турбомотор, или внешность концепт-кара?

После нашего знакомства с вполне мирным семейным седаном Civic мы с нетерпением ждали знакомства с более выразительным хэтчбеком. Кроме интересного дизайна, новинку приправили новым бензиновым силовым агрегатом. Потеряла машина в динамичности? Или, наоборот, приобрела новые ездовые и практичные черты? Мы изучали этот вопрос на киевских улицах и на узких трассах.

Отобрать хлеб у тюнеров

Хэтчбека С-класса с более выразительной внешностью на нашем рынке сегодня не сыскать. Это факт. Нам кажется, что даже любые фантазии тюнинг-ателье японские дизайнеры предвидели и воплотили их на серийном автомобиле. Острые грани, двухцветная окраска (решетка радиатора, зеркала заднего вида и другие мелкие детали покрашены в черный), а также темные колесные диски создают очень спортивное настроение.

В нашей комплектации «Сивик» получил полностью светодиодные адаптивные фары, которые умеют заглядывать в повороты. Кроме отлично настроенного света, головная оптика и днем выглядит эффектно, даже немного зло. Задние фонари же не полностью светодиодные. Лампы накаливания еще в строю.

Отличить внешне топовые модификации Sport и Sport Plus можно по 17-дюймовым колесным дискам (в «базе»— на дюйм меньше), переднему и заднему бамперам RS Sport и декоративной сдвоенной накладке на выхлопной трубе. Кстати, более спортивные бамперы заметно снижают дорожный просвет, а аэродинамические накладки на бамперах выступают за габариты авто. Они то и являются самыми уязвимыми элементами при парковке у высоких бровок, или при проезде высоких «лежачих» и суровых ям.

Да, на помощь при парковке приходят датчики парктроника спереди и сзади, а также камера заднего вида с хорошим разрешением и точной траекторией движения. Но все же бдительность не помешает. Дорожный просвет автопроизводителем официально не заявлен. Мы намерили немногим больше 130 мм. За неделю теста мы ни разу не ощутили контакта с неровными украинскими дорогами, но ездили мы очень аккуратно.

В сравнении с предшественником, автомобиль незначительно подрос, что особенно заметно в приросте длины и колесной базы. В сравнении с действующим седаном, хэтч короче на 13 см, и почти вся эта разница приходится на задний свес.

Европа к нам приходит

Внутри седан и хэтчбек разнятся не меньше, чем снаружи. Общая архитектура передней панели, дверных карт и других элементов интерьера схожи, но отличаются деталями. Так, на торпедо хэтбчек получит вставки под углеволокно, рулевое колесо получило больше клавиш. Теперь регулятор громкости вынесен отдельно, а на левый джойстик возложена функция настройки дисплея на щитке приборов. Руль, кстати, получился очень коротким и острым — чуть более 2 оборотов от упора до упора.

Материалы отделки и электронные помощники говорят о том, что мы в семейном автомобиле, а не спорткаре.

Красный цвет панели приборов намекает на характер машины. Зеленая ленточка сверху отображает экологичность стиля вождения. Приборная доска (точнее ее центральная часть с тахометром и спидометром) — теперь полностью цифровая. Кроме вывода проигрывающегося трека, или отображения входящего звонка с картинкой контакта, этот экран умеет показывать давление турбины в онлайн-режиме. Сразу отметим, что максимального давления во время нашего тест-драйва индикатор не показывал, даже во время старта «с места — в карьер». Материалы отделки — все добротные. Податливый пластик, тканевые подлокотники, USB— и HDMI-порты говорят нам о том, что «пятидверка» производится в Англии и целиком нацелена на европейский рынок.

На центральной консоли прописался 7-дюймовый сенсорный дисплей с мультимедиа на Android. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay для « Хонд » уже вошла в привычку. Кроме хорошей отзывчивости, мультимедиа еще стоит похвалить за классную навигацию от Garmin. Пусть она еще не выучила новые названия улиц, но всегда предлагает несколько маршрутов (в зависимости от заданных приоритетов), и знает даже самые хитрые улочки в провинциальных городках. При нажатии на клавишу «Климат» на экран выводится информация о направлении воздуха и температуры. Но сами градусы выставляются двумя отдельными ручками. Водительское кресло с отличной боковой поддержкой спины и поясницы отлично подходит машине по характеру. Изначально низкую посадку можно изменить, максимально подняв кресло лифтом. На галерке троим пассажирам будет мешать широкий трансмиссионный тоннель. В плечах же дефицита места не ощущается.

Даже с детским креслом на втором ряду хватит места парочке взрослых.

Объем багажника в 420 литров — приятный сюрприз, учитывая сильно покатую крышку багажника. В отличие от громоздких полочек у конкурентов, японские дизайнеры интерьера придумали складную компактную шторку. Она сматывается буквально в рулончик, и ей всегда найдется место в багажном отсеке. Под полом разместилось временное запасное колесо, а в органайзерах — дорожный набор.

Разница в цилиндрах

На украинском рынке, как и всей Европе, пятидверный Honda Civic предлагается с парой турбированых бензиновых силовых агрегатов объемом 1,0 (129 л. с.) и 1,5 литра (182 л. с.) с тремя и четырьмя цилиндрами соответственно. Под фигурным капотом тестового автомобиля упрятался более мощный вариант. Интересно, что раньше на «Сивиках» турбомоторов не было. Началась новая эра.

Максимальный крутящий момент в 220 Нм благодаря оптимально настроенной турбине доступен в широком диапазоне оборотов — от 1700 до 550 об/мин. Что же у «Сивика» с аппетитом? Если не лихачить, то в городских условиях легко можно уложиться в 8-8,5 литра на 100 км пробега. На трассе расход топлива падает на литр (при условии езды до 120 км/ч).

Возможно, разгон в 8,2 секунды до «сотни» не кружит голову, но динамика и подхват отменные на любой скорости. Для этого стоит только немного нажать на газ, и перевести селектор КПП в спортивный режим. Кстати, про трансмиссию. Момент от мотора на переднюю ось передается через бесступенчатый вариатор. Правда, в спортрежиме он трансформируется в виртуальную «семиступку».

Сделав паузу в две генерации, «Хонда» получила независимую подвеску и на задней оси. Конечно, с такой инновацией (или наоборот, возврату к истокам) автомобиль стал более точен в виражах, чем предшественники.

Интересно, что точный руль и минимальные крены в поворотах не являются единственной сильной стороной подвески. Настройки управляемости удалось совместить с комфортностью на мелких неровностях. Хотя хода подвески маловаты. Особенно это заметно в спортивном режиме ходовой, когда регулируемые амортизаторы немного зажимаются. Но и машина стоит на дороге, как «влитая».

Пятая дверь «решает»

Что сказать? Пятидверный Honda Civic редакции Auto.Today понравился больше, чем автомобиль в кузове седан. Но есть одно «но» — он несколько дороже седана. Если сравнивать с «овощеобразными» версиями именитых конкурентов, то и против них ценник «японца» будет выше. Но стоит посмотреть на версии с моторами в 2,0 «атмосферных» литра и список опций, то все вопросы снимаются. И тут Honda достает свой главный козырь — внешность, которая никого не оставит равнодушным.