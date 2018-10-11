BMW X5: Робот идет по грибы

В лесу назойливо пахло грибами. Мы проехали опушкой, перевалили через пригорок, обогнули прудик и, въехав в рощу, остановились перед крутым спуском грунтовки. Все-таки не надо было выходить или даже открывать окно — инстинкт грибника теперь целил взгляд под кусты и на прогалины, а не на раскисшую дорогу, по которой нескольким новеньким X5 предстояло спуститься вниз, виляя между стволов североамериканских кленов и гигантских орешников-хикори. Хотелось пнуть ногой под бампером, достать из раскрытого электроприводом багажника лукошко и отправится вглубь леса. Но ведь в этой американской Грузии (штат Джорджия и страна на Кавказе называются по английски одинаково — Georgia), думал я, сойди с проторенной дороги, отклонись от маршрута, и через сколько-то ярдов обязательно набредешь на «колючку» с табличкой Private Property или, чего доброго, еще и на хмурого бородача с «Винчестером».

Поэтому без фокусов: бросив взгляд на чуть раскисший после теплого ливня уклон — снова за руль. X5 с заводским индексом G05, флагманский (до запуска X7) кроссовер BMW , некоронованный король асфальта и заснеженных городских улиц, теперь претендует еще и на статус внедорожника. Как и X7, на котором мы ездили несколько месяцев назад в Южной Каролине, он может оснащаться меняющей уровень кузова пневмоподвеской и электронными ассистентами для движения по грунту — пакетом xOffroad. В режиме настроек офф-роуд «камни» и с включенным режимом спуска с горы мы уверенно сползаем по 45-градусному (на глаз) уклону (по асфальту допустимый угол спуска/подъема — 50 градусов), и катимся дальше через грибной лес. Для ориентирования на слепых уклонах у X5 есть специальная камера в бампере — помогает, но изображение с нее на центральный дисплей — большой, удобный, контрастный и идеально расположенный — выводится плоское, угадать по нему расстояние до препятствия сложно. Лучше уж, как привыкли, просчитывать траекторию заранее глазами.

Благодаря пневмоподвеске на грунтовке или разбитой гравийке легко разогнаться до 40-50 км/ч без ощущения апокалипсиса для подвески. Шестицилиндровый рядный бензиновый турбомотор моего X5 xDrive40i великолепен и на крутых подъемах в лесу, и на шоссе — уверенно тянет с 1500 об/мин., а после 2000 уже напирает всеми мускулами 462 «лошадей» (и 450 Нм крутящего момента). 8-ступенчатая коробка передач перелистывает передачи мягко и незаметно. На шоссе не возникает ни малейших сомнений в способности разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с.

Снаружи и внутри

Кроссовер X5 четвертого поколения или, как его предпочитают называть в компании, SAV (Sports Activity Vehicle) сделан на платформе CLAR (текущие 7-я и 5-серии) и будет широко унифицирован с большим кроссовером X7 и будущим поколением купе-кроссовера X6, которое должно появиться в следующем году. Дизайнеры впервые решились «сломать» у X5 прежде непоколебимо строгую поясную линию, но, как ни странно, это не сильно изменило образ машины — мощный, стремительный, хищный, с чувством достоинства, переходящим в надменность.

Салон тоже остался по-бээмвэшному строгим, но стал более интересным и элегантным — стилисты тщательно избегали прямых углов и простых геометрических фигур, а проработка деталей и визуальное и тактильное качество материалов на уровне или превосходят лучшие образцы в индустрии. Мне больше импонируют двухцветные варианты этого салона — кремово-черный и коричнево-черный. Но нам к восхитительному перламутрово-синему кузову достался угрюмый полностью антрацитовый (включая потолок) салон с отделкой кожей Vernasca, единственной отрадой которого были деревянные панели из черного тополя — тоже серые, но с матовым лаком, приятной теплой текстурой и живым рисунком. Огрехи отделки вроде уехавшей строчки на обшитом кожей козырьке приборной панели, похоже, надо списать на предсерийное происхождение машин.

Кабина X5 оснащена многими приятными опциями, например, подстаканниками с подогревом и охлаждением, беспроводной зарядкой (по прикидке, туда укладывается смартфон до 6,5 дюймов), системой управления жестами, доводчиками дверей, камерами кругового обзора, звуковой системой Harman Kardon, хрустальными вставками на селекторе передач и шайбе iDrive. Удобным и полезным мне показался проекционный дисплей на лобовом стекле — огромный, цветной и меняющий изображение в зависимости от картинки для навигационной системы, знающий об ограничениях скорости и ненавязчиво помигивающий, если я их превышаю. Правда, сопло обдува лобового стекла на торпедо из-за него сократилось сантиметров до тридцати и не ясно, сможет ли оно эффективно отогревать стекло снежной зимой — вероятно, в российских опциях будет электрообогрев?

Затерянное шоссе

Маршрут, кроме лесного офф-роуда, проходил по обычным дорогам Джорджии — через многочисленные поселки и городки с невзрачными, но аккуратными домиками, по хайвеям и немного по федеральным автобанам вокруг Атланты. Однажды дорога пошла через лес и оказалась на удивление широкой, с разделительной полосой, множеством поворотов и с отменно профилированными боковыми уклонами. Проехав участок миль в пять-шесть без единой встречной машины и убедившись, что на нем нет боковых выездов, откуда может выскочить фермерский пикап или полицейский « Додж Чаржер», я развернулся и отключил систему стабилизации DCS. Давно с таким удовольствием мне не удавалось быстро ехать на кроссовере с высоким центром тяжести. Разгоняясь все быстрее, X5 вплетался в ленту поворотов по идеальной траектории, слегка посвистывая шинами на вершинах виражей и смачно порыкивая мотором на выходах, будто это был полноприводный седан или купе.

Дорога была сухая, и нащупать предел сцепления не удалось, несмотря на все превышения разумных (как казалось в тот момент) скоростей. Иногда скорости казались уже и неразумными, но каждый раз машина удивительным образом следовала направлению руля. Тестовый X5 был, конечно, насыщен и опциями для шасси: кроме упомянутых пневмоподвески и пакета xOffroad, на xDrive40i стояли спортивные тормоза и глушитель, задний дифференциал M-sport, подруливающая задняя подвеска вместе с рулевым управлением с переменным передаточным числом (Integral Active Steering), а шины были тоже опционные разноразмерные — 275/40 R21 спереди и 315/35 R21 сзади (стандартные –265/50 R19).

Наверняка слалому помогала электроника, поворачивавшая задние колеса на 3 градуса (против угла поворота передних колес примерно до 60 км/ч и на параллельные углы при высоких скоростях, около 120 км/ч, точный диапазон компания не приводит). Зад машины как бы заносило круче в поворот — это, кажется, чувствовали и руки на руле, и точно — вестибулярный аппарат. Машина почти не кренилась, хотя в ней не было управляемых стабилизаторов, выравнивающих кузов, и если крены компенсировались, то только пневмоподвеской (еще не будем забывать про помощь профиля дороги). Острых шпилек на дороге не было, поэтому рулевая рейка с переменным шагом зубьев никак себя явно не показала. Электроусилитель давал вполне адекватное (для электроусилителя) реактивное усилие на руле. Явного вторжения электроники в действия водителя не ощущалось. В общем, я проехал до начала участка, отпустил на пару минут вперед встречный X5, развернулся и отжег с удовольствием по лесному треку еще разок.

Характер предварительных настроек систем машины выявляется довольно быстро. В Comfort машина совершенно расслабленная и неторопливая, будто руль по пути к колесам проходит через бочку с желе, а кузов колышется так, что меня начало укачивать даже на водительском сиденье. Eco Pro можно считать эквивалентом 20 капель валерьянки для опаздывающих к АЗС. Sport — наиболее рабочий вариант, который совсем не исключает спокойного вождения. А Sport+ разве что более жесткий и нервный, но не дающий особых преимуществ в динамике относительно просто «Спорта». Передачи в Sport+ автомат удерживает ближе к максимальным оборотам, но переводит вверх сразу при их достижении. А чтобы ехать в настоящем ручном режиме, нужно качнуть влево селектор коробки. Тогда передачи будут переключаться вверх только лепестками под рулем (или селектором, но против логики: вверх — назад, вниз — вперед). В общем, я оставался в основном в Sport, и к концу теста средний расход получился 14,8 л на 100 км при средней скорости 38,95 км/ч (за 260 км пути).

Мышка с сухариком

Спустя час за рулем стали проявляться недостатки салона. Опционные «комфортные» передние кресла с опционным же пакетом Luxury, то есть обитые перфорированной кожей, с подогревом, вентиляцией и бесчисленными регулировками на сервоприводах, включая изменение угла изгиба спинки, оказались слишком жесткими для дальней дороги. Сначала я долго подстраивал их, стараясь найти удобное положение, потом вроде устроился (хотя хотелось опустить сидение еще чуть вниз, а руль чуть придвинуть к себе). Но соприкасающиеся с подушками части тела начали ныть. Хорошо, что в пакетах опций оказался и массаж, который пришлось не выключать всю оставшуюся дорогу.

Еще новый X5 оказался неожиданно шумным. Сначала досаждали посторонние звуки, появлявшиеся на скорости выше 85 км/ч, особенно на шершавом асфальте. На оживленных шоссе звуки усиливались и приходили откуда-то сзади, будто из средних стоек. Видимо, передние стекла и двери были хорошо изолированы, но задние нет — и пропускали шумы от колес и окружающих источников. При этом мотор было слышно ровно настолько, насколько хотелось водителю. Еще раздражали гудящие потоки воздуха, раздаваемые по салону опционным 4-зонным климат-контролем — но надо отметить, что на улице было очень жарко, выше 30 градусов по Цельсию. Досаждала шумом и вентиляция передних сидений, звук от нее был странный и локализовался в неожиданном месте — будто внутрь подголовника забралась мышка и грызет там сухарик. При этом эффективность проветривания сидений оказалась почти нулевой — разницы с ней и без нее ощутить не удалось.

Электронный рай

При драйверской заточке машины (и направленности на мужскую аудиторию) в BMW явно активно готовятся пересадить клиентов на заднее сидение. В четвертом поколении X5 нас со всех сторон окружают многочисленные электронные помощники: адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе движения, автопарковщик, ассистент движения в пробках. Например, машина может самостоятельно вернуться на 50 м назад про пройденной траектории (я эту возможность не опробовал). Кроме перечисленного, в новом X5 еще и тормоза «по проводам» — электрогидравлические, педаль тормоза электронная (не давит непосредственно на гидроцилиндр), а уже сигнал от нее управляет гидравликой. Так нужно для роботизированного вождения, объясняют в компании. Электронные тормоза по ощущениям вполне обычные, очень понятные и эффективные, во всяком случае в стандартных дорожных условиях. Разве что при резких торможениях «в пол» они хватают тоже очень резко, а потом как-то не сразу отпускают — слышен короткий хруст в районе колес.

Остальные «кирпичики» будущего автопилота, собранные в дополнительных пакетах Driving Assistant Professional и Driving Assistant Plus, пока в основном сырые. Круиз-контроль удобно регулируется кнопками на левой спице руля и в целом работает отлично. Но минимальная дистанция до впереди идущего автомобиля великовата, для наших условий даже слишком — обязательно влезут. В пробке она сокращается примерно до полутора корпусов машины, и жесткий трафик на автостраде под Атлантой был существенно скрашен возможностью использовать его вместе с ассистентом полосы — машина сама начинает движение после полной остановки, даже длительной, надо только держать руки на руле, иначе секунд через двадцать система, посигналив звуком и лампочками на руле и приборной панели, отключится, а машина начнет тормозить (к сожалению, опция пока доступна только для США и Китая). Но в какой то момент передо мной все же влезла старая Honda , а круиз-контроль на заметил помехи, продолжая держаться за той же машиной впереди — пришлось тормозить самому перед ободранным багажником легковушки. Повеселила в пробке и задняя подвеска — крутя руль на маленькой скорости, было легко почувствовать, как машина подвиливает задом. Интересно, как это выглядело снаружи?

В пробке будущий автопилот уверенно и точно следовал любым изгибам разметки. Но его навыки на крейсерской скорости вызывают только испуг — после нескольких включений стало понятно, что подруливает он слишком нервно и резко, прямо у линий разметки, будто сомневаясь в своих действиях. А окончательно он дискредитировал себя тем, что решил следовать разметке, не обращая внимания на залезающую в нашу полосу фуру. Так что автопилот в новом X5 пока не дотягивает даже до второго уровня самоуправляющихся машин (Level 2, Partial automation: машина может управлять скоростью и рулением в специфических ситуациях для помощи водителю). Немецким инженерам осталось достаточно работы, и точно не следующее поколение модели сможет управляться без присмотра водителя (Level 4).

Вообще же в новом X5 сделан упор на электронных системах, в большинстве которых разобраться не удалось — иначе пришлось бы никуда не ездить, только копаться в меню. Например, водитель может логиниться под своим именем в любом BMW с операционной системой 7-го поколения и машина скачает его профиль и настройки из облака. Я попробовал, но для профиля на сайте BMW нужно ввести кучу информации, включая VIN-номер машины, который на ходу отыскать не удалось. Еще с прилива на приборной панели за моим лицом следила камера. Она для внутреннего наблюдения, например, за усталостью водителя, ничего не записывает и никуда не передает, успокоили специалисты по IT.

Так что BMW явно собирается стать чемпионом в гонке немецкой премиум-тройки по внедрению цифровых технологий. В большинстве из этих новшеств потребитель напрямую не нуждается, зато они должны пригодиться для автономных машин, а заодно поднимают ценник.

Для меня красота и мощь, конечно, важны, но по большому счету, что мне надо от кроссовера? Полчаса в пробке, пару часов по шоссе, объехать опушку, перевалить через пригорок и за прудиком въехать в рощу. Там пнуть ногой под бампером, взять лукошко — и в лес. Ну и, конечно, чтобы машина дождалась меня в целости и сохранности.