Тест— Драйв нового Subaru Forester от Тбилиси до Батуми

Если автомобиль претендует на звание лучшего в своём роде, то он должен выдерживать и серьёзные проверки.

Такие проверки коснулись и проекта Subaru Forester — в качестве проверки ему пришлось преодолеть дороги от Тбилиси до Батуми, где выяснилось, что автомобиль стоит самых высоких оценок.

Отдельно так и хочется отметить тот факт, что внешне Subaru Forester хоть и является автомобилем достаточно суровым, но это не мешает ему встречать своих владельцы уютным и удобным интерьером.

Если во внешнем виде чувствуется рука суровых дизайнеров, думающих только о результате, то внутри работали дизайнеры, ориентированные на создание комфорта.

При этом никаких проблем с проходимостью, с переходом с асфальта на бездорожье и обратно — автомобиль действительно готов к испытаниям. Неожиданный дождь тоже не становится помехой — сразу после разогретого асфальта автомобиль готов переходить на лужи, менять режим работы и гарантировать водителю идеальное управление. В отличие от многих конкурентов, этот автомобиль тестировался по-настоящему и результат виден каждому.