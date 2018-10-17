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Тест— Драйв нового Subaru Forester от Тбилиси до Батуми
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Тест— Драйв нового Subaru Forester от Тбилиси до Батуми 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Если автомобиль претендует на звание лучшего в своём роде, то он должен выдерживать и серьёзные проверки.
Такие проверки коснулись и проекта Subaru Forester — в качестве проверки ему пришлось преодолеть дороги от Тбилиси до Батуми, где выяснилось, что автомобиль стоит самых высоких оценок.
Отдельно так и хочется отметить тот факт, что внешне Subaru Forester хоть и является автомобилем достаточно суровым, но это не мешает ему встречать своих владельцы уютным и удобным интерьером.
Если во внешнем виде чувствуется рука суровых дизайнеров, думающих только о результате, то внутри работали дизайнеры, ориентированные на создание комфорта.
При этом никаких проблем с проходимостью, с переходом с асфальта на бездорожье и обратно — автомобиль действительно готов к испытаниям. Неожиданный дождь тоже не становится помехой — сразу после разогретого асфальта автомобиль готов переходить на лужи, менять режим работы и гарантировать водителю идеальное управление. В отличие от многих конкурентов, этот автомобиль тестировался по-настоящему и результат виден каждому.
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