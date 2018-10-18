Honda Pilot: настоящий корабль дорог

Тест-драйв Honda Pilot: Плывет по морю корабль

Сравнение автомобилей и кораблей зачастую для первых может показаться обидным — ужасная управляемость, валкая и укачивающая подвеска, тихоходность. Но с Honda Pilot все немного иначе, ведь перед нами настоящий чартерный круизный лайнер со своими телевизорами, пультами дистанционного управления и другими опциями. Все по-взрослому.

На украинском рынке кроссовер предлагается только в максимальной комплектации Premium и с тремя рядами сидений. Мы загнали Honda Pilot в настоящий песок, толкались с ним в осенних пробках и судили настоящее ралли! И нам есть, что вам рассказать.

Отходим от кубизма

Многие потенциальные покупатели «Пилота» роптали, что предыдущее поколение было слишком уж квадратным и скучным. Никакой тебе эмоции во внешности и выразительности. Третья, действующая генерация стала более выразительной, особенно это касается передней и задней оптики. Правда, критики отмечают теперь большую схожесть во внешности с прямыми японскими конкурентами на американском рынке. Но всем не угодишь. Журналистам нашего издания смена кубизма на абстракцию точно пришлась по вкусу.

В сравнении с предшественником, автомобиль незначительно подрос. В длину кроссовер прибавил 79 мм (до 4954 мм), при этом высота сократилась на 58 мм (теперь 1788 мм), на пару миллиметров выросла ширина (1995 мм). Колесная база увеличилась на 40 мм (до общих 2820 мм), которые преимущественно пришлись на жилой отсек. По официальным данным, благодаря более широкому применению высокопрочных сталей, при возросших габаритах и количестве оборудования, снаряжённая масса сократилась примерно на 50 кг. Жесткость кузова возросла на четверть благодаря применению высокопрочных сталей и алюминия, композитных материалов, узлов с высокотемпературной штамповкой и лазерной сваркой.

Интересно, что ближний свет фар на «Хонде» светодиодный, а вот дальний — классический галогенный. При этом светят они одинаково хорошо и равномерно. Задние фонари также миксовые — «диодно-ламповые».

За габаритами большого «корабля» помогают следить две видеокамеры — задняя и встроенная в правое зеркало заднего вида. В некоторых ситуациях не хватает системы кругового мониторинга. Немного подстраховать могут круговые парктроники. Дорожный просвет остался таким же, как и у предшественника — 200 мм. Одна из самых нижних точек авто — висящая снизу «запаска». Интересно, что крышка багажника с электроприводом в открытом положении неплохо выдается вперед, позволяя двум взрослым спрятаться под ней от дождя.

Недомашний кинотеатр

В 90-е и первые годы «нулевых», когда эргономика автомобилей стремительно выходила на новый уровень, было модно считать подстаканники. С Pilot традицию хочется вернуть. Ведь 16 подстаканников для трех рядов — это рекордный показатель на практике нашей редакции. И они все не для стаканчика эспрессо (а бывают и такие), или американо, а полноразмерные — под термокружки, или литровые бутылки «Колы».

Вариантов отделки салона нет. Кожа, только кожа.

К водительскому месту вопросов нет — перфорированная кожа, подогрев, вентиляция, неплохая боковая поддержка. Только с непривычки ногой можно зацепить педаль стояночного тормоза. Второй ряд имеет продольную регулировку (в соотношении 60/40) и по углу наклона спинки (в диапазоне 15 градусов). Третий ряд официально трехместный. Конечно, он создан для детворы. Взрослые ощутят нехватку места для ног.

Плоские на вид кресла имеют боковую поддержку.

Второй ряд имеет электропривод.

Щиток приборов имеет комбинированный дизайн. Аналоговые тахометр, термометр и указатель топлива соседствуют с цифровым спидометром и горизонтальным цветным экраном бортового компьютера.

Торпедо в своей конфигурации совмещает твердый и мягкий пластик. Последний, кстати, не только сверху, но и в зоне контакта колена с центральной консолью. Передняя панель имеет четкое зонирование — мультимедиа, блок «климата», и дисковод, который читает множество аудио— и видеоформатов.

8-дюймовый сенсорный дисплей транслирует инфотеймент Honda Connect на базе Android, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Встроенная навигационная система Garmin мастерски находит даже самые коварные точки, но некоторые улицы для нее все еще имеют старые названия.

Калькулятор в автомобиле? Легко!

Меню с крупными иконками удобное. Но сенсорные кнопки слева мелковаты.

Навигация от Garmin почти не имеет недостатков.

Второму ряду кроме традиционного в классе подогрева сидений и своего климат-контроля, предложен откидывающийся 9-дюймовый телевизор с собственным пультом дистанционного управления. Смотреть можно как фильмы с DVD, так и считывать аудиофайлы с «флешек» и AUX, входы HDMI и RCA. Чтобы не мешать водителю, сзади имеются два разъема для наушников. Также пассажиры могут не переживать за севшие девайсы. Порты USB разбросаны по машине щедро, также присутствует розетка на 220 вольт.

Блок управления возможностями второго ряда шире, чем в некоторых бюджетных машин спереди.

Конфигурация багажного отсека и его вместимость напрямую зависят от количества мест в салоне. В восьмиместной конфигурации объём отсека лишь 305 литров. При сложенном втором ряде это значение увеличивается до 827 л, а в двухместном варианте максимально и равно 1779 литров.

Жаль, что длинномеры будут упираться в белую кожу.

Полный вперед!

Honda Pilot на нашем рынке предлагается исключительно с шестицилиндровым бензиновым двигателем 3,0 PI VTEC мощностью 249 л. с. Его характер точно можно назвать спокойным, но настойчивым. Динамика разгона до «сотни» в 9,2 секунды — это далеко не рекордный показатель в классе.

Но максимального крутящего момента в 294 Нм достаточно, чтобы уверенно и степенно разгоняться со светофора, или при обгоне на трассе. Кстати, как раз трасса — это вотчина героя нашего теста. Путешествия на дальние расстояния с большой семьей подходят для «Пилота» как нельзя лучше. На скорости в 100 км/ч легко можно уложиться в 8,5-9 литров на 100 км пробега. По городу расход топлива увеличивается на пару-тройку литров смело.

Работу шестиступенчатой классической автоматической трансмиссии по умолчанию просто не замечаешь. Только в ручном режиме резкие переключения напоминают о наличии коробки передач. Такая характеристика — это лучший комплимент для КПП. Подключаемый полный привод iVTM-4, без межосевой муфты и межколёсного дифференциала в конструкции, при необходимости подключает заднюю ось.

Благодаря «бортовым» пакетам фрикционов, крутящий момент распределяется еще и между задними колёсами, имитируя блокировку дифференциала. В отличие от предшественника, конструкцию полного привода доработали и она теперь готова к покорению легкого бездорожья, не спеша перегреваться от нескольких пробуксовок подряд.

Подвеска со стойками «МакФерсон» спереди и «многорычажкой» сзади имеет комфортный и даже мягкий характер. Единственное «невосприятие» ходовая кроссовера высказывает к грубым «лежачим полицейским» и острым ямам в асфальте. Многочисленные системы активной безопасности и улучшенная пассажирская капсула позволили «Хонде» завоевать максимальную оценку Top Safety Pick+ по результатам краш-тестов, которые проводил Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS).

Верным курсом

Honda Pilot — это тот пример большого кроссовера, которому ближе широкие хайвэи и ровные трассы, чем традиционное бездорожье. Действительно, он создан для дальних путешествий. И дело не только в больших телевизорах и качественной музыке в салоне. Вместительный салон и тяговитый силовой агрегат — более весомые аргументы загородном путешествии. Но все преимущества можно узнать только в ходе тест-драйва. Так что знакомьтесь с настоящим кораблем дорог ближе.