Mercedes A-Class: теперь седан

Компактные переднеприводные Мерседесы, кажется, попробовали все. Самый первый A-Class примерил инновационную архитектуру сэндвич-пола, чтобы уместить самого себя в 3,6 метра длины. Эпатажный CLA принес люксовый формат «четырехдверного купе» в гольф-класс, а потом туда же въехал CLA-универсал (извините, shooting brake). Но еще никогда A-Class не был обычным седаном.

Впрочем, не очень-то он и обычный. На этот раз в классический трехобъемный кузов упрятали самую прогрессивную в мире компактную модель. Мы уже знакомы с хэтчбеком А-Класса, который в очередной раз установил новые правила игры в сегменте. Осталось познакомиться с его более консервативной версией, которая на некоторых рынках может стать даже более популярной.

A-Class Limousine. Звучит абсурдно, но лимузином по-немецки называют любой седан. Прежде всего, это не замена CLA, а самостоятельная модель. Разница концептуальная: Седан А-Класса на целых 9 сантиметров короче. А еще на 2 см шире и на 1,4 см выше. Да и его колесная база на 3 сантиметра больше, чем у CLA. Еще бы три — и А-Класс догнал бы предыдущую «цэшку». Получается, в более компактном кузове компоновщики уместили более просторный салон — и никаких жертв в пользу «купейного» силуэта.

Нельзя назвать A-Class просторным, но места в ногах на заднем ряду больше, чем в CLA, а над головой — тем более. Да и багажник большой: 420 литров. Не очень глубокий, но широкий и длинный — помещаются два «кабинных» чемодана и пара больших дорожных сумок.

Так что самый маленький седан Mercedes-Benz — не то чтобы маленький автомобиль. В 1982 году прозвище Baby Benz получил знаменитый 190 Е — родоначальник С-Класса. А сегодняшняя «ашка»-седан на 13 сантиметров длиннее, на 12 сантиметров шире и на 6 сантиметров выше. А еще на 6,4 сантиметра превосходит «сто девяностый» по колесной базе. Вот вам и «бейби-бенц»! Да и ставки сегодня куда выше: за десять лет выпустили примерно 1,8 млн «сто девяностых», а в наши дни в мире покупают более 600 тысяч компактных Мерседесов каждый год. И это сейчас, пока статистики продаж новых А-Класса и В-Класса еще нет, а GLA и CLA только ожидают смены поколений.

Вопрос о смысле

Неспешно катимся по улицам Сиэтла. Ограничение в 30 миль в час совсем не раздражает — мы еще не наигрались во все новые системы. Да и голосовая помощница по имени Мерседес (а какое еще женское имя могло тут появиться!) не против поболтать. Я не знаю немецкого, но английский наверняка был для разработчиков основным. Пытаюсь завязать разговор.

— Какой прогноз погоды на завтра?

— Завтра в Сиэтле солнечно, температура — плюс четырнадцать градусов.

— Когда мы приедем?

— В час ноль восемь.

— Спасибо!

— Пожалуйста!

— В чем смысл жизни? — заходит с козырей коллега.

— Странно, что вы спрашиваете об этом робота, — отшучивается Мерседес.

Вообще-то Мерседес не так проста, чтобы сбить ее с толку шуточками за 299, давно испробованными на Сири, Алексе и Алисе. Откровенные глупости она просто игнорирует. Зато мастерски обращается со сложными запросами. К примеру, найти открытый сейчас ресторан азиатской кухни с рейтингом не ниже четырех звезд, но не китайский. Как тебе такое, Илон Маск?

Мерседес понимает вопросы в свободной форме. Например, разработчики, чтобы показать ее навыки, интересовались не прогнозом погоды, а спрашивали, брать ли с собой зонтик. В немецком языке они отыскали несколько десятков вариантов фразы со смыслом «поехали на работу» и ранжировали их по частоте употребления. И электронная помощница поймет любую из них. А те, что не поймет — выучит. Система MBUX, самый продвинутый на сегодняшний день автомобильный интерфейс, способна и обучаться, и обновляться.

Отчасти в этом причина, почему мы вообще оказались в Сиэтле. Город на севере тихоокеанского побережья США (разница во времени с Москвой — 10 часов) — это настолько запад, что еще западнее начинается Дальний восток. И почему мы тестируем здесь одну из самых европейских моделей Mercedes-Benz?

А потому, что отныне А-Class — не европейская, а самая что ни на есть глобальная модель. Например, в Китае продается недоступная более нигде удлинённая версия седана. А вот в США… В США А-Класса раньше не было! Лишь в третьем поколении его присутствие как-то обозначил CLA. Вернее, не «как-то», а вполне успешно, но только теперь А-Class официально представлен в Америке. Разумеется, седаном.

Теперь понятно, почему мы за океаном. Но перейдем ближе к Сиэтлу. Недавно здесь открыли исследовательский центр Даймлера. Справедливо будет сказать «очередной» — среди множества разбросанных по миру. Не хаотически, а в правильных местах. Здесь, в Сиэтле расположена штаб-квартира Amazon, недалеко — Microsoft. Вот и новое отделение будет заниматься в основном схожими темами — прежде всего, облачными сервисами. В Mercedes-Benz не хотят соревноваться в скорости развития с гаджетами — эту гонку не выиграть. Но если новые функции появляются в облаке, они могут быть разнообразнее, прогрессивнее — и дешевле обходиться пользователю. Если не бесплатно, то по цене доступа к широкополосному мобильному интернету.

Daimler и раньше размещал подразделения в наиболее подходящих для этого местах. Студия дизайна интерьеров занимает известный в среде модельеров старинный особняк на озере Комо. Исследовательский центр, который разрабатывает пользовательские интерфейсы, поселили… верно, в Кремниевой долине. Нужны облачный сервисы — о’кей, отправляемся в родной город гигантов облачных хранилищ, «Боинга» и группы Nirvana.

Новейший интерфейс MBUX разработан без участия команды из Сиэтла — там еще и штат не до конца набран. И все же его возможности поражают. Дополненная реальность — это очень удобно! Навигация рисует стрелки прямо на изображении с передней камеры, подписывает поперечные улицы и даже расставляет на домах полупрозрачные ярлычки с номерами. И такого качества картинки я точно никогда не видел. Речь не только о разрешении 10,25-дюймового дисплея. Вам знаком термин HDR, «высокий динамический диапазон»? Процессор MBUX выдает HDR-картинку в реальном времени. Это значит, что даже самые глубокие тени не проваливаются в черное и отлично детализированы, а самые освещенные участки не выбивает в пересветы.

Еще и автомобиль

Так получается, что в этот раз мы в основном тестируем интерфейсы, багажник, осведомленность голосовой помощницы… Увы, наша версия A 220 4Matic в России в ближайшее время не появится. А было бы здорово: двухлитровый турбомотор M 260 — совсем новый. Чтобы уложиться в строжайшие нормы Euro 6d TEMP, его оснастили сажевым фильтром-дожигателем, какие раньше встречались лишь на дизелях. Версию на 224 силы обозначили индексом 250, а на нашем А 220 мотор выдает 190 лошадиных сил. Трансмиссия — 7-ступенчатый «преселектив».

По рельефу Сиэтл напоминает Сан-Франциско. Иногда к перекрестку подъезжаешь в такой подъем, что хочется притормозить даже на зеленый — под таким углом поперечной улицы просто не видно! А когда останавливаешься на красный — удивляешься, как уверенно A-Class трогается в горку. «Роботы» с двумя сцеплениями нередко начинают дергаться на месте, а иные бессовестно катятся назад. Но Mercedes стартует с уверенностью гидромеханического автомата, так же плавно и без паузы. Это лучшая настройка трансмиссии с двумя сцеплениями, что мне доводилось испытывать.

Сам двигатель ничем особенным не удивляет: ни турбоподхватом (разгон очень ровный), ни настроенным голосом (правда, его почти и не слышно). Разгон до «сотни» за семь секунд уже принимается как должное — наверно, звезда на рулевом колесе автоматически переключает в голове уровень ожиданий на ступень выше.

Подозреваю, стильный и откровенно дорогой интерьер будет вызывать мгновенное привыкание — на меньшее уже просто не хочешь соглашаться. И если в городе всю эту красоту воспринимаешь, как молодежный шик, то на шоссе А-Класс вдруг раскрывается взрослым, созревшим автомобилем.

Он по-мерседесовски строго держит прямую и на шоссейных скоростях чувствует себя так же легко, как любой «немец», созданный для автобанов. Рекордная аэродинамика (коэффициент лобового сопротивления — всего 0,22!) находит вполне осязаемое выражение: воздушных шумов нет вообще. Во всяком случае, на тех скоростях, когда за вами еще не погонится 8-цилиндровый Dodge Charger со стробоскопами и надписью Highway Patrol. Так что в салоне довольно тихо — только шины гудят от шершавого северного асфальта.

Расход топлива не превратит заправки в фобию. Бортовой компьютер седана с тремя людьми на борту показывал расход 28,9 mpg — миль на одном галлоне бензина (седаны на тесте были в американской спецификации). Пересчет в привычные единицы даст результат в 8,1 л/100 км.

Гаджеты или ехать

Вектор развития младшей платформы понятен. А-Класс по-прежнему будет играть роль входного билета в мир Mercedes-Benz. При этом у него нет задачи сделать трехлучевую звезду доступной. Очевидно, мы не увидим А-Класс в такси — это просто бессмысленно.

А вот стать звездой каршеринга седану вполне по силам. Достаточно посмотреть на автопарк Москвы — у многих премиум-марок уже есть засланные промо-казачки в сервисах поминутной аренды: BMW X2, Jaguar XE и даже Genesis G70. И публика уже полюбила эти «пробники»! Заинтересуется и А-Классом, не сомневайтесь.

Но будут ли начальные версии привлекательны? Ведь A-Class без «плюшек» — просто автомобиль. И очень неплохой! Но как автомобиль «ашка» уже не так интересна. Она намного интереснее как гаджет. Цена хорошо укомплектованного седана легко зайдет на территорию С-Класса, а то и «ешки». И в этом нет противоречия. Можно выбрать размер и взять старшую модель со скромным оснащением Особой серии, а можно — самые крутые игрушки в автомобильной индустрии.

Пока интерфейс MBUX не проник в Е— и S-Класс, «ашка» вдруг стала самым продвинутым Мерседесом. Даже новейшая операционка OS7 на дорогущих «восьмерке» BMW и X5 не обучены всем трюкам, на которые способная электронная помощница Мерседес. Да, почетное место царя кремниевой горы новый Baby Benz не сможет удерживать вечно. Но даже когда начнутся продажи нового GLE и EQC, A-Class останется самым продвинутым в своем сегменте. И остальным он дает огромную фору. /m