«Лада и нейтронную бомбу выдержит»

«Ауди», «Ладу» и «Тойоту» на год погрузили в болото и потом подняли: «тест-драйв» только подтвердил старую истину

Команда ютьюб-канала решила провести необычный тест на выносливость для « Ауди », « Лады » и « Тойоты ». Эти автомобили на год погрузили в болото. «Ауди» справилась с тестом хуже всего. Однако «Лада» и «Тойота» завелись после оказания небольшой «первой помощи». Наверное, в первую очередь потому, что эти автомобили были довольно простыми.

Русская ютьюб-команда на год погрузила автомобили в болото, а позже подняла их и изучила состояние машин.

Сейчас мы воспринимаем новый автомобиль как устройство с современной электроникой.

Это здорово, но теперь мы менее уверены в выносливости автомобиля.

Чем больше в автомобиле дополнительного оборудования с датчиками, которые работают от электричества, тем больше у автомобиля шансов сломаться.

Например, у новой системы кондиционирования новых моделей «Мерседес-Бенц» С-класса есть 12 разных датчиков.

Кроме дополнительного оборудования постоянно совершенствуются и двигатели, они становятся более сложными и передовыми.

Это, конечно, здорово, но как такие навороченные автомобили справятся с тестом, который для них приготовили русские?

Команда ютьюб-канала «Гараж 54» решила провести необычный тест на выносливость для «Ауди», «Лады» и «Тойоты».

Во многих изданиях для автомобилистов тест на выносливость означает использование автомобиля в течение года.

Спустя год пребывания в болоте автомобили были в плохом состоянии и в грязи. Двигатели были залиты водой, машины прогнулись и развалились.

Может, жизнь в них еще теплится? Будут ли они работать, заведется ли двигатель?

В видео сообщается, что «Ауди» справилась с тестом хуже всего. Надежды на то, что после года в болотной жиже автомобиль заведется, не осталось.

«Честно вам скажу, ребят, "Ауди" всё, привет».

Однако «Лада» и «Тойота» завелись после оказания небольшой «первой помощи». Конечно, не от поворота ключа зажигания, но все-таки.

Наверное, в первую очередь потому, что эти автомобили были довольно простыми.

У них была механическая коробка передач, надежная конструкция. В них не было ничего такого, что могло бы развалиться само по себе. Конечно, за исключением того случая, если бы на них сбросили атомную бомбу.

В 2015 «Хельсингин Саномат» (Helsingin Sanomat) решила провести тест-драйв старой «Лады». Тогда мы пришли к выводу, что автомобиль симпатичный, но ужасный с точки зрения удобства вождения.

Ярно Паяри (Jarno Pajari), председатель финского «Лада»-клуба (Lada Kerho ry), сказал тогда, что «Лада» может выдержать что угодно — если не атомную бомбу, то, по крайней мере, менее серьезный взрыв.

«В ней нет электроники. Она и нейтронную бомбу выдержит», — сказал Паяри.

Конечно, тест этой русской команды с трудом можно назвать полноценным исследованием, на основании которого можно сделать вывод о выносливости марки автомобиля. Да и у нас никак не получится проверить слова экспериментаторов о том, что машины действительно провели целый год в болоте.

Пожалуй, тест можно считать показателем того, что простые технологии — чрезвычайно надежные.

Helsingin Sanomat, Финляндия