Видео: тест Lada Xray Cross

Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross. Но полного привода все равно не будет! Так, за что же мы платим?

Вы еще не забыли, что обычный Xray сделан на логановской платформе B0? Вот откуда эта вялая управляемость, слабенькая курсовая устойчивость, неудобная посадка, убогие сиденья и другие неудобства в салоне. Да и выглядит Xray, мягко говоря, не фонтан… Но Xray Cross совсем другой!

Во-первых, он намного симпатичнее, а во-вторых, у него передняя подвеска от Весты, увеличенный клиренс, задние дисковые тормоза, электроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по вылету, классные сиденья, куча полезностей в интерьере и даже шайба выбора ездовых режимов. Александр Тычинин познакомился с «кроссовым» Иксреем на дорогах Казахстана.