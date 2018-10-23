LADA Vesta Sport: удовольствие в управлении

Удовольствие в управлении. Тест-драйв тест-драйвов LADA Vesta Sport

LADA Vesta Sport — весомая заявка отечественного автопроизводителя на создание спортивного автомобиля. И хотя по-настоящему «горячей» модель не назовешь, она все же имеет свои прелести.

С момента выхода LADA Vesta на российский рынок, модель является неизменным бестселлером рынка и безусловным лидером в сегменте бюджетных легковых автомобилей.

Конечно, сама по себе Vesta не идеальный автомобиль, но по соотношению цена-качества он действительно оставляет приятное впечатление, и здесь уже чувствуется дыхание Renault Nissan , в альянсе с которыми АвтоВАЗ имеет все шансы развиваться в более современном направлении.

В общем, появление спортивной версии LADA Vesta читалось, ее выход был анонсирован еще несколько лет назад, а впервые модель предстала в виде концепта на Московском автосалоне 2017 года. С момента публичной презентации до сборки полноценной производственной версии и выхода модели в серию потребовалось чуть больше года.

Что ж, попробуем оценить новое многообещающее детище АвтоВАЗа, и понять, что собой представляет LADA Vesta Sport.

Внешний вид

Естественно, ожидать революционных изменений в дизайне версии Vesta Sport было бы наивно. Инженеры компании работают в жестких рамках, которые должны поместить даже более «богатую» LADA в диапазон до одного миллиона рублей, а это, согласитесь, весьма непросто.

От классической Vesta спортивную версию отличают 17-дюймовые диски с пятью болтами креплениями, псевдоспойлер на крышке багажника, красные вставки в бамперах, черные накладки на пороги и зеркала, плавничок на крыше «а-ля бумер» (ну любят у нас такие штуки), и более агрессивный задний бампер с псевдо диффузором, но настоящим двойным выхлопом, что, кстати, радует. Также стала чуть шире передняя часть, добавив мускулистости образу.

В целом, на наш взгляд, внешнему виду Vesta Sport не хватает легкости, прижимистости. Линии выштамповки выглядят немного нятануто, но вполне современно, а передняя часть и вовсе вызывает приятные впечатления.

Интерьер

Если во внешнем виде красные акценты встречаются лишь в бамперах, то в салоне Vesta Sport нашпигована красными вставками. Особенно это касается сидений. Также красная прострочка окружает вас в чехле стояночного тормоза, ручке КПП и рулевом колесе.

В красном же цвете выполнена подсветка в нижней части передней консоли. Это, кстати, может неплохо так напрягать при вождении ночью. Не каждому придется по душе столь раздражающий цвет, даже несмотря на то, что это спортивная версия серийной модели. Но в целом салон оставляет приятное впечатление продуманной эргономикой и качеством материалов, а главное — это передние сиденья.

"В салоне главное — это кресла. Наконец-то подушка стала более-менее достаточной длины, а валики боковой поддержки неплохо сбалансированы по жёсткости"

"Отдельный респект водительскому месту — сиденье отличное — удобное, с длинной спинкой, развитыми боковыми поддержками, с необходимыми регулировками"

Automps.ru

"Очень удобные сиденья, у которых наполнитель подушки сделан чуть меньше по высоте, чтобы вы могли сесть чуть ниже. В машине со спортивным уклоном это важно"

Как видим, именно сиденья «под алькантару» являются главным достоинством салона Vesta Sport.

Да, удобный руль, читаемая панель приборов, к слову, снова-таки с красной подсветкой, сменившей оранжевую на базовой версии. Но все это, включая пластик «под карбон» и прочие навороты вроде климат-контроля и датчика дождя доступно и в обычной Vesta в комплектации «Люкс». А мы с вами хотим понять именно спортивный дух LADA Vesta.

Мотор и коробка

Что такое LADA в разрезе временных поколений? Это все тот же проверенный временем и, к сожалению, достаточно устаревший двигатель. В данном случае мы имеем дело с версией на 1,8 литра, и без того выжатой из предшественника помельче, да еще и форсированной до 145 лошадиных сил и 182 Нм крутящего момента.

По факту мы получили силовую установку на 23 л.с. мощнее, чем в базовой версии. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Для «оспортивленной», но не спортивной машины — вполне хорошие показатели.

"На удивление, мотора все-таки хватает. Вполне бодрый агрегат, в отличие от стандартного 1,8 с хорошей тягой на низах. Мотор стал заметно эластичнее, живее"

Motor.ru

"145 сил, 182 Нм и разгон до 100 км/ч в пределах 10 секунд — это здорово и достаточно, но могло бы быть еще и экономичнее при наличии шестой передачи в кпп"

Аutomps.ru

"В городе, будем честными, от «спортивных» доработок толку мало. Для светофорных гонок тольяттинский седан недостаточно шустр при старте. Веста Спорт ощущается как обычный недорогой автомобиль с посредственной шумоизоляцией и вяленькой атмосферной тягой на низах"

Kolesa.ru

Как видим, мнения разных экспертов отличаются достаточно заметно. Возможно, связано это как раз с восприятием самого автомобиля. Если вы хотите гонять на светофорах с более-менее пристойными иномарками, тогда вы точно будете разочарованы. Если ваша цель — более резвая LADA, которая может удивить старенькую беху начала 90-х, и получить чуть больше резвости при движении в городских пробках — это самое оно.

Но здесь мы подходим к двум проблемам. Все эксперты отметили плавную и надежную работу 5-ступенчатой КПП от Renault, которая без изменений перебралась с обычной на спортивную версию, но для современного седана с мотором ближе к 150 лошадкам однозначно не хватает шестой передачи.

Кроме того, LADA Vesta Sport оказалась неприлично прожорлива в городском цикле. Даже в самом обычном формате ее аппетит приближаются к 12 литрам на 100 километров, а при постоянных разгонах, торможениях, и езде на высоких оборотах (собственно, это и есть спортивный режим в чистом виде) расход на сотню приблизится к 14 литрам. Да, это двигатель обьемом 1,8 литра, но его мощность не дотягивает даже до 150 лошадок, и 12 литров для такого мотора многовато.

Не стали дорабатывать также сцепление, в котором все эксперты отмечают недостатки.

"Слишком легкая педаль сцепления. При старте с места чувствуешь момент схватывания дисков нормально, заглохнуть сложно, но не чувствуется цельности и надежности"

Motor.ru

"Педаль сцепления показалась длинноватой для спортивной машины и тяжеловатой для гражданской — «логановской» невесомости у неё нет, приходится прикладывать усилие. Само сцеплением усиливать не стали — здесь такой же 220-миллиметровый ведомый диск и такой же гидропривод, хотя нагрузка-то выше"

Kolesa.ru

Добавим сюда же плохую шумоизоляцию, которую все эксперты назвали откровенно слабой. Особенно неприятно слушать хоть и настоящий, но слишком гулкий звук спортивного выхлопа во время длительных поездок по шоссе.

Ходовые характеристики

Казалось бы, так в чем смысл приобретения LADA Vesta Sport за почти миллион рублей, если в коробке не хватает шестой передачи, во внешности легкости, сцепление не вызывает доверия, а мотор прожорлив и слабоват для того, чтобы носить название Sport?

Суть в том, что инженерам АвтоВАЗа удалось сделать автомобиль на удивление приятным в управлении и с хорошей обратной связью от руля. Машина острая, уверенно ныряет повороты и спокойно с них выходит, держит траекторию, в меру жесткая на неровностях — ровно настолько, чтобы ощущать дорогу, но не получать дискомфорт от движения.

За счет чего удалось добиться таких результатов? Vesta Sport получила абсолютно новые амортизаторы, ход подвески стал ниже на 40 мм, дорожный просвет на 31 мм, подьемная сила на передней оси снизилась с 33 до 7,8 кг, а на задней с 22,2 до 11,6 кг. Vesta Sport также получила спортивные настройки системы ESP, которую, к тому же, можно отключать.

Передняя колея увеличилась на 18 мм спереди и на 14 мм сзади благодаря новым ступицам и новым приводным валам. Были заменены шрусы, поворотные кулаки, ступичные подшипники, а тормозная система и вовсе самая мощная в истории LADA. Шутка ли, 300 мм колодки спереди и 260 мм сзади.

В общем и целом, именно ходовая часть подверглась самым существенным изменениям, и именно она дает самые великолепные и… да, спортивные ощущения от вождения Vesta Sport!

"Понять весь смысл этого автомобиля можно, качнув рулём на скорости больше 80 км/ч. Показалось? Нет, это была точная и понятная реакция! С такой управляемостью и красная «нулевая метка» на руле уже не выглядит бутафорией. Погодите-ка, а где штатный мешок с ватой и опилками, который с незапамятных времён на переднеприводных ВАЗах выполнял роль связующего звена между рулевым валом и рейкой?"

Kolesa.ru

"Сравнительно "острый" руль и энергоемкая подвеска щедро будут дарить продвинутому любителю спортивные ощущения уже на гражданских скоростях. Семнадцатые колеса — немаловажный "понт", да и польза в виде хорошей управляемости"

Automps.ru

"Очень хороший баланс и настройка шасси. Нет "тупого" ощущения от автомобиля. Машина, которая вполне позволяет выезжать даже на трек, и это приятно удивляет"

Motor.ru

Итоги

Главная сила и достоинство LADA Vesta Sport — это ее шасси. Здесь у инженеров было больше всего простора для маневра, и они прекрасно им воспользовались, создав автомобиль, который дарит по-настоящему острые ощущения от вождения. Порой может сложиться впечатление, что ты за рулем совсем не LADA, а какой-нибудь бюджетной иномарки.

И вот здесь приходит легкое разочарование от того, что это ощущение можно было бы усилить еще больше, будь у АвтоВАЗа более современный мотор. Именно силовая установка является самым слабым звеном Vesta Sport, которой явно не хватает ни мощности, ни экономичности ни тяговитости.

С другой стороны, нужно понимать те условия и рамки, в которых работает АвтоВАЗ, создавая автомобили самой низкой ценовой категории. Так что, за вычетом мотора, Vesta Sport получилась на удивление интересным автомобилем, с отменными ходовыми характеристиками, вполне комфортным салоном и не самым скучным дизайном, который, как известно, дело вкуса.