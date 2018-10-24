Длительный тест Kia Sorento Prime. Часть 1: праймериз

На очередной длительный тест в редакцию CarClub попал один из самых популярных автомобилей в классе семиместных кроссоверов — Kia Sorento Prime.

Так исторически сложилось, что даже несмотря на географическую близость со странами законодателями автомобильной моды в Европе — даже западная часть России отличается от своих соседей как небо и земля. Уже давно известно, что мы разные не только по менталитету, восприятию, уровню жизни, но даже предпочтениями при выборе авто. Как ни странно, здесь мы куда ближе к американцам, нежели чем к европейцам.

Для среднестатистического европейца сложно понять, зачем для передвижения по ровным дорогам покупать большой внедорожник или кроссовер, когда все семейные нужды можно удовлетворить приобретением автомобиля в кузове «универсал». В нашей стране рынок универсалов крайне неразвит, а сами автомобили с этим типом кузова не являются престижными.

Другое дело кроссоверы. Большая машина, полный привод, высокая посадка — для нашего водителя владение «джипом» — синоним успеха, укрепившийся еще с лихих девяностых, когда уважаемые люди колесили на «Широких» и «Крузаках». При этом как таковые внедорожные возможности сейчас совершенно не важны. Главное — возможность забраться на бордюр во дворе или преодолеть сугроб, забытый нерадивыми коммунальщиками.

Сегодня на тесте у нас большой семиместный кроссовер Kia Sorento Prime. Чего уж греха таить, на российском рынке этот корейский полноразмерник действительно зашел (почти 6 тыс. проданных автомобилей в 2017 году). Примечательно, что несмотря на заметную разницу в цене, у нас Prime продается даже лучше своего формального предшественника — обычного Sorento, который пока продается параллельно. Кстати, отсюда и приставка Prime, которая нужна, чтобы разделить кроссоверы стоящие по соседству под софитами автосалонов Kia.

В рамках этого длительного теста у нас побывают две версии «Прайма»: автомобиль с 2,0-литровым турбодизелем и базовая бензиновая версия с рядной «четверкой» объемом 2,4 литра мощностью 188 л.с. Есть еще и топовый бензиновый вариант с 3,5-литровым V6 мощностью 249 л.с. Увы, его мы оставили без внимания, потому что не смогли найти подходящий автомобиль. Кроме того, версия с бензиновым V6 самая дорогая и пользуется наименьшей популярности среди всех трех модификаций Kia Sorento Prime.

На стыке 2017 и 2018 года Sorento Prime пережил рестайлинг, но за счет российской прописки, его дебют в нашей стране случился практически одновременно со стартом продаж на других рынках. В отличие от обычного Соренто с индексом XM, который производится на заводе в Калининграде по полному циклу, Prime (после обновления к заводскому коду UM добавили индекс PE — prоduct enhancement, улучшенный) собирается в Калининграде крупноузловым методом на основе корейского кузова.

В основе «Прайма» лежит модернизированная платформа от Sorento второго поколения. Колесная база увеличена на 80 мм (до 2780 мм), спереди подвеска McPherson, сзади многорычажка.

После обновления Sorento Prime получил большой список доработок. Корейские инженеры не стали ограничиваться традиционной подтяжкой лица и новыми штрихами в интерьере, а презентовали много новых опций, а также расширили линейку моторов и коробок передач.

Снаружи идентифицировать обновленный кроссовер не так-то просто, но если приглядеться, пытливый взгляд заметит немного измененные бамперы, полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику, а также распавшиеся на четыре «капли» светодиодные противотуманные фары. Да, изменения незначительные, но только за счет стильной светодиодной оптики внешний вид Sorento Prime стал выглядеть более солидно и премиально.

Стремление корейцев приблизиться к премиуму заметно и в салоне. К стандартному однотонному оформлению добавились двухцветные варианты отделки интерьера, кожа на креслах выглядит солидно и имеет приятную фактуру, к качеству сборки не придерешься, а пластик отделки почти везде мягкий.

Под стать и оснащение. В топе Kia Sorento Prime вооружен до зубов. Например, наш кроссовер в богатой комплектации Premium имеет в своем арсенале передние кресла с подогревом, вентиляцией и 14-диапазонные электрорегулировки, стеклянную панорамную крышу с люком, аудиосистему Harman Kardon, систему камер кругового обзора, автоматический парковщик и многое другое.

Кстати, во второй части теста мы поговорим именно о дизельной версии. На мой взгляд именно турбодизель является наилучшим вариантом для автомобиля подобных размеров. Замечу, что так считаю не только я, но и две трети покупателей Sorento Prime в России, которые выбрали дизельный автомобиль.