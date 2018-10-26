Длительный тест Kia Sorento Prime. Часть 2: турбодизель

На этом длительном тесте у нас побывает две разных версии Соренто — бензиновая и дизельная. Начнем с самой популярной на нашем рынке.

Неудивительно, что на долю Kia Sorento Prime с турбодизелем приходится почти две трети продаж этой модели на нашем рынке. Ведь только мотор на тяжелом топливе может обеспечить сочетание хорошей тяги, достаточной динамики и топливной экономичности.

Под капотом Соренто старый знакомый — 2,2-литровый турбодизель CRDI мощностью 200 л.с. Зато трансмиссия, которая устанавливается в пару к дизелю новая. Восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Kia Sorento Prime получил во время последнего обновления. Агрегат это новый, собственной разработки концерна Hyundai /Kia. Он легче и немного компактнее прежней 6-ступенчатой автоматической коробки передач. В сравнении с другими автоматическими трансмиссиями, новая 8-ступенчатая АКП KIA требует меньшего количества управляющих клапанов, что позволяет реализовать более четкую механическую связь с двигателем.

2,2-литровый турбодизель — однозначно лучший выбор для Sarento Prime. Он заметно динамичнее базовой бензиновой четверки и лишь немногим проигрывает в динамике 249-сильному V6.

Теперь при помощи электронной системы электронной системы Drive Mode Select можно выбрать четыре различных режима работы: «Экологичный» (Eco), «Комфортный» (Comfort), «Спортивный» (Sport) и новый «Интеллектуальный» (Smart).

Не могу сказать, что новая АКПП на голову быстрее прежнего «автомата» (первый раз на тесте Kia Sorento Prime был в редакции CarClub в 2015 году), но топливная экономичность действительно стала лучше. За время средний расход топлива составил всего 8,0 литров на 100 км — отличный показатель для большущего пятиметрового бегемота.

Соренто радует хорошей управляемостью и стабильностью на прямой. Однако дороги с плохим покрытием — явно не конек Kia.

Нет претензий и к динамическим показателям Соренто. Запаса тяги 200-сильного турбодизеля хватает и в городе, и на скоростной трассе. Kia живо разгоняется, охотно следуя за педалью газа. Небольшая заминка есть только при старте с места, когда при резком нажатии акселератора происходит секундная пауза и только потом автомобиль трогается с места.

Лайк изобретателям нового «Интеллектуального» режима движения. Если выбрать пиктограмму Smart на приборной панели, электроника, ориентируясь на глубину и скорость перемещения педали акселератора, начинает сама переключаться между остальными настройками (Eco, Comfort и Sport) в зависимости от манеры езди в конкретной ситуации. В своем выборе система почти не ошибается, но, честно говоря, большой практической пользы от такого нововведения тоже не ощущаешь. Так, очередная прикольная функция, как при покупке нового смартфона.

По поведению на дороге и управляемости Kia Sorento Prime совершенно не производит впечатление большой неповоротливой баржи. Мне нравится, как охотно Соренто заходит в повороты и цепко держится за траекторию, проходя вираж с минимальным креном. Нет претензий и к рулевому управлению. На повороты «баранки» автомобиль реагирует своевременно, усилитель настроен адекватно. А вот на скоростной трассе Киа в пору сравнивать с океанским лайнером. Sorento идет точно по заданному курсу, совершенно игнорируя и боковой ветер и волновые перепады асфальта и колейность.

Вкратце по дизельной версии. Главные плюсы: отличный мотор, современная восьмиступенчатая АКПП, экономичность, управляемость. В недостатки можно записать практически легковой клиренс и жесткое поведение на плохом покрытии.

Конечно, зачастую все вышеперечисленные достоинства далеко не главное, за что среднестатистический клиент выбирает большой семейный автомобиль. Тут в пору начать говорить о вместительном салоне, третьем ряде кресел, комфорте и плавности хода. Но, черт возьми, ведь и отец большого семейства имеет право на хорошую управляемость. Поэтому, будь я на его месте, без сомнения выбрал бы комплектацию GT Line. Ее главные отличия — рулевое управление R‑MDPS с дополнительным демпфером для отсечения вибраций и электромотором ЭУР, расположенным не на рулевом валу, как у обычных версий, а непосредственно на рулевой рейке, а вторая — увеличенные с 320 до 340 миллиметров передние тормозные диски с красными суппортами. А это значит, что Sorento GT Line еще отзывчивее по рулю и чуть эффективнее при торможении.

Кроме вышеуказанных увеличенных тормозов и иной конструкции электроусилителя, комплектация GT Line имеет и парочку внешних отличий. Самые заметные из них — накладки на пороги и красные тормозные суппорты.

Кстати, как и внедорожные способности, вышеупомянутая плавность хода и уровень комфорта — не те дисциплины, в которых силен Kia Sorento Prime. Сразу оговоримся, что пока под колесами Прайма хорошее покрытие, к нему, даже если очень захотеть, не придерешься. Но как только дорога портится или возникают внезапные неровности, портится и настроение корейца. Подвеске Киа больше по нраву асфальтовые трассы, нежели загородные «направления». Шасси довольно плотно отрабатывает и дорожную мелочевку и средние неровности. Встреча с достаточно серьезными колдобинами и ямами с острыми краями заканчивается гулкими ударами, сила которых прямо пропорциональна калибру препятствия.

В целом по дизельной версии Kia Sorento Prime мой вывод однозначен — эта лучшая модификация для южнокорейского кроссовера. Отличный тяговитый дизельный мотор, современная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, классная управляемость. При выборе автомобиля подобного формата, для городского жителя Прайм должен быть одним из фаворитов. Ну а в следующей части мы испытаем базовый Sorento Prime с 2,4-литровым бензиновым мотором и куда более скромным оснащением. Не переключайтесь.