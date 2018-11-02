Тест-драйв Subaru Forester 2019

Тест-драйв нового Subaru Forester

Новое поколение Subaru Forester журналисты и блогеры встретили неоднозначно. Этот автомобиль вам либо понравится, либо вы не сможешь на него смотреть без слез. Именно такие комментарии я встречал в сети, но лучше один раз увидеть и проверить, чем слушать тех, кто сам видел этот автомобиль лишь на картинках.

Ноябрь. Сочи. Солнце. После хмурого и серого вида Москвы, приехав в Сочи забываешь, что садясь в самолет, был в зимней куртке. Тут все иначе. + 25 и отличное настроение.

Если прошлого поколения Subaru Forester имел вид "поднятого" универсала, — в новом поколении я увидел совершенно другую концепцию. Внешний и внутренний вид нового Форика изменился до неузнаваемости.

Внутри нам открывается вид типичного японского стиля конца 90-х. Тут все просто и без лишних вопросов. Подстаканники, углубления для мелочей, карманы для различных мешочков, бардачок среднего размера — говорят о том, что производитель создал этот автомобиль для семьи или человека, который любит грандиозные путешествия.

Монитор имеет неплохое разрешение и что самое главное — очень понятный интерфейс. Во время тест драйва монитор не зависал и не лагал. Несколько нажатий и мы можем двигаться вперёд. Если честно, ожидал совершенно другого результата. Это приятно.

Особенно меня порадовала отделка дверей, которая сочетает в себе и стильный вид и практичность. Не в каждом автомобиле среднего класса можно такое встретить.

Количество места сзади меня тоже порадовало. При росте в 1.95 м, я поместился за водительским креслом комфортно и без упора ногами о кресло. Неожиданно, но порадовало. Детям будет много места и в поездке в школу и в путешествии в заоблачные края.

Багажное отделение меня не удивило, я тут не рассчитывал увидеть что-то особенное. Так и есть. Все просто.

Комфорт в движении. Салон не трещит, ничего не скрипит и главное — внутри достаточно тихо. Здесь нет двойных стёкол, нет особенной звукоизоляции, но и при скорости около 140 км/ч я мог спокойно общаться с собеседниками без дискомфорта для голосовых связок.

Динамика. Понимая, что целевая группа этого автомобиля — семья или веселая компания друзей, от него я не ожидал разгона как в Audi RS6 или Lexus LC500.

Автомобиль ведет себя на дороге спокойно, при этом, во время обгона нет проблем с ускорением. Присутствует легкая задержка при резком нажатии на педаль, но это не проблема. Бензиновый агрегат, расположенный под капотом, имеет достаточно сил, чтобы я смог завершить обгон.

Управление. Синтетика пришла и сюда. Я люблю полностью чувствовать автомобиль, но с другой стороны, он не для гонок на треке, поэтому помощь "друга" является дополнительным плюсом для безопасной езды.

Фишки. Subaru Forester имеет модные в наше время дополнительные ассистенты. Хотите, чтобы он следил за полосой — пожалуйста, желаете, чтобы он сам тормозил в пробке — вуаля, любите круиз контроль — какие проблемы. Кстати, камеры расположены так, что при парковке вы сможете видеть бордюр и не повредите свои колеса. Полезная вещь, мне она понадобилась при маневрировании на горе.

Цена. У меня на тесте была "заряженная" версия имеющая цену около 2.3-2.5 млн рублей, что ставит автомобиль в сегмент среднего класса. Зная, что при правильной эксплуатации он останется у покупателя на многие годы, я считаю цену разумной.

Вывод. Subaru, как и все остальные японские производители, не отстает от внедрения новых инженерных решений в свои автомобили. Он получился удобным, комфортным, но, я бы сказал, слегка дорогим в самой "продвинутой" комплектации. С другой стороны, в нем есть все, что нужно нужно для комфортной езды не только на асфальте, но особенно там, где его просто нет.