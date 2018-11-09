Volkswagen Touareg: долой иерархию!

Превращение нового поколения кроссовера в настоящий автомобиль премиум-класса, к сожалению, нашло отражение и в цене

«Пятачок» у него все тот же — VW , «народный вагон». Но у этого «народного» автомобиля теперь есть пневмоподвеска с системой выравнивания кренов, доводчики дверей и обогрев задних сидений — опции, отсутствию которых мы удивлялись у многих автомобилей, давно претендующих на премиум-статус. Но и цена владельцев Touareg первого-второго поколения шокирует: в топовой комплектации R-Line, которая оказалась у нас на тесте, автомобиль стоит 5,271 млн руб.

Если смотреть на него анфас, новый Touareg выглядит логичным завершением сегодняшней фольксвагеновской линейки — от Polo до Tiguan черты лица у всех похожи и очевидно, что перед нами старший брат. А также родственник — совсем уже не бедный — соплатформенного Audi Q7. Touareg предыдущего поколения был более округл, обмылен. У нового острее грани, с любого ракурса он кажется собранней, динамичней. Слегка раздавшись в ширину и длину, Touareg сохранил ту же колесную базу и потерял почти незаметные 7 мм в росте, но визуально кажется крупнее предшественника. Или внушительней.

Первое, на что падает взгляд в салоне, — это телевизор. В смысле 15-дюймовый экран мультимедийной системы, на который хочется вывести не навигацию, а голливудский боевик — и размер, и детализация позволяют. Такой роскоши нет пока больше ни у кого, включая более престижные и дорогие Audi Q7 и Porsche Cayenne , построенные на той же платформе MLB Evo. Да что там, даже Bentley Bentayga оснащен куда более простецкой мультимедийной системой.

О том, насколько удобна система в новом Touareg, говорит хотя бы то, что нам ни разу не пришло в голову заглянуть в руководство: все понятно интуитивно, а если вдруг не понятно сразу, то надо просто секунду подумать — интерфейс почти как у смартфона, причем сподручней, пожалуй, будет пользователям iPhone, чем Android.

А как чувствителен этот экран! Подносишь руку — и он взволнованно озаряется, показывая готовность к диалогу: пожалуй, раньше мы видели такое только в кокпитах звездолетов из фантастических фильмов.

Приборная панель в версии R-Line тоже виртуальная, 12-дюймовая, и выводить на нее можно любую информацию вплоть до угла поворота руля (это не то чтобы нужно, но завораживает).

Улучшить эталонную фольксвагеновскую эргономику, кажется, невозможно, но у конструкторов нового Touareg получилось: например, на центральной консоли рядом с кнопкой стояночного тормоза разместился регулятор громкости аудиосистемы, и пользоваться им (на ощупь) удобнее, чем аналогичной штукой на руле, на которую нет-нет да и скосишь взгляд. (Вообще, тактильно Touareg даже приятней, чем визуально.) Среди настроек передних сидений есть регулировка положения валиков боковой поддержки, которой часто так не хватает в скользких кожаных креслах, — а Touareg сделает талию там, где скажете.

На заднем диване просторно, наклон спинки регулируется. А широкий подлокотник с уютной нишей позволяет детям устроить там, например, домик для кукол.

Ради увеличения багажного отсека задние сиденья можно сдвинуть. Для удобства погрузки — уменьшить дорожный просвет, который регулируется не только с водительского места, но и кнопкой в багажнике. А чтобы по отсеку не летали мешки с продуктами, есть крючки — такая вроде бы мелочь (и стоит копейки), но почему многие производители полноразмерных кроссоверов ею пренебрегают?

Дизель 3.0 V6, в российской спецификации развивающий 249 л. с., шумит и вибрирует не больше стандартной бензиновой «четверки». А подхватывает так, что кажется, с европейских 286 л. с. его дефорсировали только на бумаге. Педаль газа задемпфирована, но это лечится режимом Sport. Управляется Touareg почти как Golf: расслабленность руля в околонулевой зоне не мешает точности реакций при любом угле поворота. Но на отсутствие аппетита дизельный двигатель не жалуется: за последних 250 км теста, что мы намотали по Москве и области, расход топлива составил 11,4 л/100 км при средней скорости 22 км/ч.

После мировой премьеры Touareg автожурналисты писали, что он не очень-то любит плохие дороги, но, может, к российским продажам что-то подкрутили? Touareg, конечно, считывает профиль дороги, но не боится трещин и ям, а лежачих полицейских легко проезжает ходом. Одному из нас довелось совершить на Touareg марш-бросок из Москвы до Калуги и обратно — никаких серьезных нареканий на поведение автомобиля как на новеньком шоссе М3, так и на разбитых проселках.

Touareg в двух первых реинкарнациях был настоящим внедорожником и мог похвастаться понижающей передачей. Правда, заказывали такую опцию немногие, и в третьем поколении от нее было решено отказаться совсем — разработчики оставили Touareg постоянный полный привод с самоблокирующимся межосевым дифференциалом Torsen.

Проверить Touareg в настоящей грязи нам не случилось, но маленький полигон для проверки геометрической проходимости нашелся в центре Москвы: испытателю, только что получившему машину, пришлось спешить на театральную премьеру. Как ни удивительно, после коврового благоустройства даже в черте Бульварного кольца все еще есть заповедные угодья бесплатной парковки. И вот в одном из них, забитом, разумеется, до отказа, нашлось место, на которое не претендовал никто: там был высокий бордюр, за которым громоздился еще более внушительный откос. Ни то ни другое не оказалось для Touareg препятствием — на всякий случай клиренс был увеличен до максимального, но наверняка хватило бы и 200 мм «стандарта» (такая же высота — у базовой пружинной подвески). Рискнем предположить, что большинство покупателей будет ограничиваться именно такими внедорожными упражнениями.

В итоге новый Touareg оставил впечатление очень комфортного автомобиля. В том числе акустически. Хотя нарушить тишину в салоне хорошей музыкой машина тоже позволяет. Носителем был выбран iPhone, легко подружившийся с аудиосистемой через Bluetooth, а проверочным саундтреком — незаигранная классика прогрессив-рока, американская группа Pavlov’s Dog c одним из самых неординарных вокалистов в рок-истории. Феноменальные тремоло в регистре мужского меццо-сопрано, пожалуй, идеальный тест для проверки детализации средних частот — и аудиосистема Touareg справилась с ним неплохо.