Длительный тест Kia Sorento Prime. Часть 3: входной билет

На этот раз речь пойдет о бензиновой модификации Kia Sorento Prime, на которую мы пересели после турбодизеля.

Покатавшись на Kia Sorento Prime с турбодизелем две недели, мы сменили его на бензиновый автомобиль. Причем выбор пал не на топ версию с 249-сильным V6, на который приходится менее 10% продаж, а на базовый Sorento Prime с атмосферной четверкой объемом 2,4 литра.

Появление данной модификации — грамотный ход маркетологов Kia. Благодаря ему, порог входа в класс больших кроссоверов снизился до 1 914 900 рублей, а с учетом специальных предложений на автомобили 2018 производственного года — до 1 749 900 рублей. Конечно, за эти деньги не будет ни полного привода, ни различных приятных опций. Версия Classic — это больше рекламный ход или выбор крайне прагматичных покупателей, для которых важен лишь размер.

Четырёхцилиндровый алюминиевый двигатель 2,4 GDI семейства Theta-II — наш старый знакомый. Кстати, теперь его можно встретить не только под капотом Kia Optima , но и в арсенале только обновившегося Kia Sportage . В отличие от дизеля и бензинового V6 в паре с бензиновой четверкой устанавливается не новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а лишь модернизированный в целях снижения веса прежний шестискоростной «автомат».

Мотор Theta II 2.4L GDI ставится на многие модели Hyundai-Kia c 2011 года по сей день:Hyundai Sonata (на неё первую стали ставить 2.4L GDI), Hyundai Santa Fe Sport, Hyundai Grandeur , Kia Optima, Kia Cadenza . Максимальная мощность: 188 л.с. при 6000 об. /мин. Максимальный крутящий момент: 241 Н•м при 4000 об. /мин.

Честно говоря, еще не сев за руль большого почти пятиметрового кроссовера массой под две тонны, под капотом которого установлен четырехцилиндровый атмосферник мощностью 188 л.с., никаких иллюзий по поводу динамических характеристик я не питал. Но вопреки моему крайне скептическому настрою Sorento Prime оказался живчиком и не оставил впечатления мальчика для битья.

Конечно, здесь и в помине нет того запаса тяги, который обеспечивает турбодизель, но в целом я ожидал худшей динамики разгона. Соренто неплохо стартует с места и не теряется на городских скоростях. Заметная нехватка тяги ощущается только на трассе. Если на дизельном Sorento Prime ты ощущаешь хороший подхват на любой скорости и вполне можешь позволить себе рискованный обгон и со 120 и со 140 км/ч, то на 2,4-литровой бензиновой машине хочется держать крейсерские 100-120 км/ч и никуда не торопиться.

Работа шестиступенчатого автомата особых нареканий не вызвала. Конечно, по скорости работы и силовому диапазону он уступает новой коробке передач с восемью скоростями, которой комплктуются топовые моторы, но в целом выполняет свои обязанности хорошо без сильных задержек и пауз в переключениях.

Внешне от более нарядных комплектаций (Prestige, Premium, ПЕ Line) нашу версию поскромнее можно отличить по 17-дюймовым дискам (вместо 18-дюймовых) и обычным галогеновым задним фонарям.

При смешанном цикле город-трасса-пробки средний расход топлива составляет 11-12 литров на 100 км. Конечно, это не сравнить с дизельными 7-8 литрами, но вполне неплохо для бензиновой машины, учитывая ее размеры и форм-фактор.

Kia Sorento Prime 2,4 GDI предлагается в четырех комплектациях — базовой переднеприводной Classic и трех полноприводных — Comfort, Luxe и Prestige. Если в прошлый раз в случае с дизельным кроссовером нам досталась предтоповая версия Premium с богатым оснащением, то бензиновый Соренто в исполнении Luxe оснащен куда скромнее, хотя все необходимое в арсенале есть.

Почему я заострил внимание на комплектациях, да потому что бензиновый автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесными дисками, в отличие от 18-х дисков у более дорогих уровней оснащения. Помните, в прошлой части мы хвалили Sorento Prime за хорошую управляемость на ровном асфальте и ругали за излишнюю жёсткость и тряску на ямах. Так вот, у автомобиля с колесами на дюйм меньше дела на неровностях обстоять чуточку лучше. Внешне такой кроссовер выглядит не так солидно, но, с другой стороны, шины с более высоким профилем помогают подвеске лучше сглаживать неровности. В результате увеличивается уровень комфорта, правда и в поворотах Kia на 17-х дисках ведет себя чуть менее уверенно.

В итоге хочется отметить, что возможность выбора — это всегда хорошо. В случае с Kia Sorento Prime эта возможность предоставляется. Желаете сэкономить, не гонитесь за динамикой — ваш выбор 2,4-литровая машина, не принципиальна разница в 200-300 тысяч рублей, но хочется бензиновый автомобиль с хорошей динамикой — тогда есть Sorento с V6 3,5 MPI. Мой выбор — дизельный кроссовер. Это настоящая «золотая середина» с отличным сочетанием динамики, экономичности и цены.