УАЗ: как перестать бояться и полюбить плохие дороги

УАЗ патриота. Главный российский внедорожник обновился

Почти новый двигатель мощностью 150 сил, доработки в коробке передач, передний мост от грузовика и руль с демпфером — классический внедорожник УАЗ Патриот обновился второй раз за три года и стал чуть более пригоден к движению по трассе. За время тест-драйва в тундре мы пытались понять, удалось ли инженерам переделать «Патриот курильщика» в «Патриот здорового человека».

Наш ответ «Ленд-Роверам» и «Ленд-Крузерам» был разработан еще в античные времена — конструирование «пра-Патриота», короткого УАЗ 3160 началась в восьмидесятых. С 2000 года он выпускался в виде УАЗа 3162 «Симбир», затем перезагрузился не без помощи ГАЗа и в 2005 году вышел на рынок под именем Patriot — и с тех пор пытается угнаться за современностью.

Внедорожник периодически обновляют — в ходе нескольких модернизаций он получил электронные системы со сложными аббревиатурами, подогревы в нужных местах и мультируль. Правда, каждый рестайлинг вызывает у публики одни и те же вопросы. Неравнодушный зритель наливает чаю, приподнимает пальцы над клавишами, после чего выдает приблизительно такой рефрен: «Патриот ржавеет, сыпется, не едет на низах, не управляется в поворотах, а еще в нем шумно!».

Как выяснилось, в Ульяновске читают информационно-развлекательную сеть Интернет и вот эти ваши форумы, поэтому на этот раз обновление вышло чисто техническим, попыткой исправить давно известные проблемы. Некоторые владельцы решали их методом тюнинга в пыльных гаражах, для всех остальных теперь есть заводские наработки — без колхозинга и с гарантией.

Начать стоит с того, что в 2017 году УАЗ представил свой первый более-менее современный грузовой автомобиль под названием Профи — конкурента нижегородской Газели. Полуторка получила базу Патриота, обновленный двигатель и передний мост, а спустя год эти агрегаты вернулись и к флагману. Под капотом обновленного внедорожника разместился 2,7-литровый агрегат с маркировкой ZMZ Pro — улучшенная версия знакомого ЗМЗ 409 с новыми клапанами, доработанным цепным приводом и оптимизированным выпускным коллектором. Модернизация позволила повысить мощность со 135 до 150 лошадиных cил, а максимум крутящего момента — с 217 до 235 «ньютонов».

Цифры не впечатляют, но пик тяги здесь приходится на более низкие обороты, и характер мотора уже можно называть грузовым или дизельным (настоящий дизель обещают позже, когда-нибудь). Как скажут замшелые джиперы, он стал «тащить» — как на малой скорости на бездорожье, так и на трассе. Теперь не так страшно выходить на обгоны, да и по глубоким бродам можно двигаться, не слишком беспокоясь об оборотах.

Изменилась и коробка передач — ход рычага уменьшился, а сам рычаг стал составным — теперь в нем есть демпфер. «Кочерга» перестала дергаться и звонко дребезжать, да и трансмиссионый гул звучит менее напористо. С новым сцеплением и другими доработками корейская коробка передач Dymos стала работать так, как и должна работать на любой легковой машине. И для «Патриота» это можно считать серьезным достижением. В следующем году обещают и автомат — вот тогда заживем по-барски.

В салоне стало тише не только из-за коробочных дел, но и из-за улучшенной шумоизоляции. Подкрылки делают из мягкого материала вместо пластика, а шумоизоляционному полотну на моторном щите нарастили площадь. Беседовать с пассажирами проще, хотя из-за относительной тишины возникла новая проблема — рокот выпускной системы. Можно не сомневаться, что когда-нибудь это исправят заменой банки глушителя. Зато включить любимую песню Трофима с телефона через Bluetooth можно уже сейчас, слушать музыку стало поприятнее. Кстати, сам телефон водитель может положить либо в подстаканник, либо в кармашек на «бороде» передней панели, и из-за особенностей формы его легко там забыть.

В целом же в интерьере образца 2014 года ничего не изменилось, зато появились ручки на передних и средних стойках: проще залезать, и есть за что хвататься на кочках. Доработали уплотнители на внутренней части дверей, а на пятой двери появилась двойная резинка. Впрочем, сама дверь так и осталась «неправильной», японского образца, и открывается в сторону проезжей части.

В УАЗе серьезно поработали над шасси, хотя некоторые решения выглядят спорными. Итак, новый передний мост имеет открытые поворотные кулаки — радиус разворота снизился почти на метр, надежность узла в целом возросла, взамен появилась возможность повредить пыльник ШРУСа чем-нибудь острым. Наконец-то поменялся угол наклона шкворней, раньше этим приходилось заниматься самим владельцам. Можно набрать «завалить кастор» в Google , и поисковая машина сразу подскажет, на каком отечественном автомобиле это надо сделать.

Впрочем, слишком сильно менять угол ульяновцы не стали, боясь потерять в проходимости. А с ней все по-прежнему хорошо: за три дня передвижений по северным военным тропам не нашлось ни одного места, где пришлось бы включать понижающую передачу. На любом плохом покрытии, в мутной воде, в вязкой грязи, да хоть в чистом поле средь трех берез заводской «Патриот» на штатной резине продолжает переть как лось, кабан, танк и другие тридцать три нелепые метафоры.

Патриот дорожный все еще пасует перед Патриотом вне дорог: несмотря на все изменения, на внедорожнике не хочется «вваливать» в поворотах. Рыскать по полосе он стал меньше, но градус поворота руля при любом маневре все равно нужно угадывать, да и понятной нулевой зоны так и не появилось. Похоже, исправить манеру поведения на трассе смогут только радикальные меры вроде появления независимой подвески. Но по понятным причинам ждать не приходится.

Изменилась и задняя подвеска — в рессорах уже не три, а два листа, жесткость снизилась на 6%, а диаметр стабилизатора поперечной устойчивости уменьшился с 21 до 18 мм. Это не прибавило ни комфорта, ни управляемости, зато Патриот должен перестать скакать на кочках. Или, как говорят с незапамятных времен, «козлить». Действительно нужная вещь появилась в рулевой системе — благодаря демпферу неровности полотна перестали бить прямо по рукам водителя. При этом сам механизм установлен очень низко, и, хотя удары высоких валунов в основном приходятся на редуктор, зацепить новую деталь тоже можно.

Как говорили в один голос Ницше, Коко Шанель и актер Джейсон Стэтем , красота — она внутри. В УАЗе с этой цитатой знакомы, поэтому внешне «Патриот» не изменился совсем. Хотя нет, появился свежий дизайн колесных дисков для богатых комплектаций и новый синий цвет. Я бы предпочел для выбранного маршрута черную стальую штамповку, но этот крик души в тундре слышат лишь кусты брусники. Зато литые колеса обувают в резину Continental CrossContact — и она точно лучше китайского «ноунейма».

А теперь к самому важному. К тому, что волнует каждого владельца Патриота — качеству сборки. Итак, ульяновцы обещают усиленный контроль на производстве, а также применение новых марок стали и грунта. Это дает некоторую надежду, что внедорожник перестанет ржаветь через три года и сыпаться через год. Хотя спустя три дня поездки в жутких условиях машина все же начала скрипеть в нескольких местах. Но тут можно делать скидку на то, что тест проходил еще до официального запуска модели — впервые для завода, кстати.

Стоимость обновленной машины выросла на 30–35 тысяч рублей — не так уж много за проделанную работу. Цена самой доступной версии Fleet, которой достались лишь некоторые обновления, но не мотор ZMZ Pro, стартует с отметки 746 тыс. рублей. Самая нафаршированная модификация с незатейливым названием «Максимум» обойдется в 1 049 тыс. рублей. «Оффроуд-пакет» с лебедкой и защитой рулевых тяг — плюс 49 тыс. рублей. Можно разориться на «экспедиционный пакет» за 179 тысяч: в него входят не только лебедка с защитой, но и багажник и лесенка на крышу, зубастая резина BFGoodrich AT, блокировка дифференциала заднего моста и еще пара нужных вещей, чтобы хвастаться перед друзьями-грибниками.

P. S. Где-то под Мурманском я спросил у одного доброго малого, владельца Патриота, почему он купил такой автомобиль, если основное место его обитания — город. «Во-первых, люблю машины новые, из салона, а до миллиона другой такой не найдешь. А во-вторых…» — тут он задумался — «Я же все-таки патриот». /m