Баварская рапсодия. Итог длительного теста BMW X2: считаем затраты, оцениваем мягкость хода и вспоминаем конкурентов

Говорят, красота спасет мир. Возможно. Но красота точно не спасает BMW X2. Особенно на опциональных 20-дюймовых дисках. К концу нашего длительного теста могу с уверенностью сказать: никогда, слышите, никогда не заказывайте такие колеса, даже если очень хочется. Скоро вы попросите пощады и захотите немедленно сменить их на что-нибудь попроще.

Я-то думал это Mercedes-AMG GLC 63 S жестковат. Нет, по-настоящему дискомфортный автомобиль — это BMW X2 на огромных колесах и зажатой М-подвеске. На этом кроссовере я узнал правду о состоянии российских дорог — оказывается, ровного покрытия нет нигде. Вообще!

«ИксВторой» трясет везде, постоянно и на любой скорости: на дорожке около дома, на улицах в центре, на скоростных трассах и даже на свежеуложенном асфальте. Еще недавно ты проезжал по этой же улочке на AMG-кроссовере так, словно прошелся по ковру, однако на BMW узнаешь доселе невиданные подробности о каждом криво уложенном камушке и количестве использованного при укладке дорожного полотна щебня.

«Двадцатые» ранфлэты собирают с дороги всю мелочь, трещины и неровности. Ты чувствуешь каждый камешек и даже прилипшую к шине жвачку, а мельчайшие волны отзываются неприятными тычками (при этом вертикальная раскачка отсутствует в принципе). Все это великолепие передается тремором и зудом на руль, дополняя и без того не самую симпатичную картину.

В то же время с энергоемкостью проблем нет. Крупные неровности отрабатываются округло и без пробоев, а неприятные ощущения доставляют только большие ямы с острыми краями.

Хочется повторить, что все это относится только к машине на 20-дюймовых колесах. По словам коллег, автомобили на М-подвеске и дисками меньшей размерности едут пусть и по-прежнему плотно, но не настолько жестко.

Руль BMW X2 чуть пережат в нуле и тяжеловат, но реакции на поворот баранки быстрые и четкие. Кроссовер почти не кренится и на дуге держится практически идеально — автомобиль «хватает» траекторию и ровно «прочерчивает» ее. Спортивный режим здесь кажется лишним — он сделает руль еще тяжелее, не добавив ни обратной связи, ни кайфа. Управлять автомобилем приятно, но легендарного «бээмвэшного» удовольствия от вождения почему-то не испытываешь — азарта тут не много даже с учетом отзывчивого рулевого управления.

Но в обычном городском трафике к машине быстро привыкаешь: с тряской смиришься, как с неизбежным злом, подстроишься под излишне чуткую педаль тормоза, а также будешь радоваться неплохой шумоизоляции, расходу в семь литров на «сотню» и огромному запасу тяги под правой ногой, который позволяет не беспокоиться, насчет того, успеешь ли ты обогнать какого-нибудь тихохода.

Правда, все это будет по кайфу лишь водителю-эгоисту, потому что с практичностью здесь дела обстоят не очень. Например, задний ряд не такой удобный, как на родственном X1: тут нет ни столиков на спинках передних сидений, ни регулируемого второго ряда, ни складывающегося кресла переднего пассажира (к слову, все эти удобства в «единичке» тоже не просто так — за них нужно доплачивать). Даже сложить второй ряд с помощью кнопки из багажника в «ИскВтором» нельзя.

Да и сам грузовой отсек немного меньше, чем в «единичке» (минимум 470 и максимум 1355 против 505 и 1550 литров соответственно), и удобных ниш тут меньше. Скажем, слева в багажнике X1 есть удобное широкое углубление, а в X2 — лишь «техническое» отделение. Что поделать, имидж стильного купеобразного кроссовера не вяжется со всеми этими практичными «мелочами» для домохозяек. В общем, из всех радостей жизни в багажнике X2 только 12-вольтовая розетка, да сама крышка отсека с электроприводом.

Теперь настало время подсчитать, во сколько обойдется BMW X2 в первый год владения. Традиционно, мы считаем расходы для москвича в возрасте старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 000 километров.

Расходы владельца BMW X2 xDrive20d в первый год эксплуатации

Из них в конкуренты BMW X2 можно записать, пожалуй, только Infiniti из-за схожих купеобразных черт кузова. Может он (либо кто-то еще из этого класса) окажутся дешевле баварского кроссовера?

Конкуренты BMW X2 xDrive20d

Почти каждую из этих машин можно «довернуть» опциями до «заветных» 3,6 миллиона рублей, которые просят за хорошо упакованный «ИксВторой». При этом за схожую сумму можно взять не только компактный кроссовер, но и кое-что покруче. Например, добавив всего 100 тысяч — Volkswagen Touareg . Это будет автомобиль с 249-сильным бензиновым мотором, «автоматом», LED-фарами, адаптивной подвеской, навигацией, круиз-контролем, камерой заднего вида, автопарковщиком, подогревом руля, обогревом передних, задних кресел, а также лобового стекла. Не BMW, конечно, но предложение тоже выглядит неплохо, не правда ли?

Если нужен более суровый вариант, то тут за те же 3,7 миллиона есть уже дизельный «Прадо», 180-сильный Land Rover Discovery Sport в неплохой комплектации и даже «старший брат» BMW X3 с набором опций!

Цена — самая большая проблема X2. Это стильный, высокий кроссовер с отличным экономичным дизелем. И если вам не важна спортивная управляемость и практичные мелочи «ИксПервого», если вам плевать на размер автомобиля и особенности конструкции, а адреналина в жизни и так хватает не нужен, то высокая «двойка» идеально впишется в ваш гараж. Главное аккуратнее с чек-боксами в конфигураторе и воздержитесь от огромных колес, даже если это умножит «красивость» машин на два. /m