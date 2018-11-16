Америка дождалась: тест-драйв Ford Ranger

Тест-драйв Ford Ranger: Америка бы им гордилась

Украинский рынок пикапов увеличивается, за ним растет и спрос. Коммунальные службы, аграрии, просто любители приключений — все смотрят на полноприводные машины с большим багажником. Ford Ranger не совсем типичный автомобиль для бренда — он только на девятый год производства вышел на родной рынок США. Северная Америка много потеряла. Почему?

Ford Ranger — это настоящий мужской пикап, которому и тюнинга не нужно. Все при нем. За неделю теста несколько автомобилистов спрашивали, сколько мне стояло привезти машину из Америки. Почти никто не верил, что «Рейнджер» можно официально приобрести в дилерской сети марки. Действительно ли он настолько американец по духу?

На волне с «Мустангом»

Ford Ranger с заводским индексом Т6 появился в 2011 году. В 2016 году модель пережила глубокий рестайлинг, который затронул преимущественно переднюю часть автомобиля и салон. Пикап обновили в духе фирменного кинетического дизайна. Интересно, что обратный скос узких блоков фар неимоверно напоминает Mustang. Кстати, передняя головная оптика полностью галогенная. Светодиоды, или ксенон не предлагаются в заводском исполнении.

«Форд» предлагается с тремя вариантами кабины. Это — 2-дверный и 2-местный Regular Cab, полуторный Super Cab с двумя маленькими дополнительными задними дверьми и вторым рядом сидений. Еще один вариант — с двойной кабиной Double Cab. Здесь — 4 двери и два полноценных ряда сидений. В Украине 2-дверную кабину (Regular Cab) заказать нельзя. У нас на тесте как раз «Дабл Кеб». Длина Ford Ranger, независимо от модификации кабины, одинаковая — 5362 мм.

Клиренс в 230 мм — один из лучших среди одноклассников. Несмотря на наличие переднего и заднего парктроников, а также камеры заднего вида с хромированными бамперами нужно быть поаккуратнее. Но парковка даже в центре города не станет трудной задачей. Задняя камера имеет высокое разрешение и очень точно рисует траекторию движения машины задним ходом.

Грузоподъемность тестового автомобиля составляет 1081 кг. В кузове пикапа с пластиковым покрытием компоновочно все устроено продуманно. По левому борту есть 12-вольтовая розетка, прикрытая герметичной крышкой на пружине. Также по всему периметру находятся крюки и петли для фиксации грузов.

В базовой версии автомобиль лишен хромированной решетки радиатора (взамен нее серая пластиковая), полностью отсутствует задний массивный бампер, а также функциональные подножки на порогах. Наша комплектация Limited также может похвастаться хромированной дугой за кабиной, в которую встроена подсветка грузового отсека (включается с салона) и дополнительный стоп-сигнал.

Старая школа

Тестовый автомобиль уже пробежал пару десятков тысяч километров до того, как попасть к журналистам нашей редакции — он буквально нарасхват у компании-импортера. Это даже лучше, можем посмотреть на салон спустя некоторое время. Кожаные кресла переднего ряда снабжены электрорегулировками в шести направлениях. По своей форме они сбалансированы — имеют заметную боковую поддержку, но наполнение в них мягкое. Особенно классно смотрится черная кожа: чувствуется ее грубость, толщина. По своему виду и фактуре она напоминает салоны маскл-каров 70-х годов. Сегодня такое встретишь редко. Мне, как водителю, не хватило функционального подлокотника. Он есть, но вынесен слишком назад. На втором ряду места хватит троим взрослым.

Трансмиссионный тоннель невысокий, в распоряжении пассажиров две розетки — на 12 и 220 вольт. Если откинуть спинку заднего ряда, то оюнаружим небольшой багажник для дорожного набора, кофра с инструментом, огнетушителя и пр.

Торпедо пикапа не выглядит устаревшим по форме, но выполнено из твердого пластика. Правда, все пластиковые элементы интерьера ведут себя очень тихо. И это при постоянной нещадной эксплуатации на бездорожье. Рулевое колесо имеет россыпь мелких клавиш, в которых разбираться лучше на стоянке. Щиток приборов имеет только один аналоговый прибор — спидометр. По бокам расположились два цветных экранчика — бортового компьютера и мультимедиа.

Кстати, инфотеймент транслируется на 8-дюймовый сенсорный дисплей с фирменной строгой «фордовской» графикой. Поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto встречается в этом классе машин еще очень редко. Ranger — самый популярный пикап в Европе. И не в последнюю очередь благодаря внушительному арсеналу электронных ассистентов. Среди самых полезных — адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в полосе, система считывания дорожных знаков, знакомая нам по кроссоверу Kuga.

Дизель — значит тяга

Ford Ranger на украинском рынке предлагается с одним двигателем. Дизельный силовой агрегат с четырьмя цилиндрами объемом 2,2 литра развивает 160 л. с. С места до 100 км/ч пикап разгоняется за 12,8 секунды. Но динамика — не главный определяющий фактор при покупке этой машины. Самый сок в ошеломляющей тяге. Максимальный крутящий момент в 385 Нм благодаря эластичной 6-ступенчатой коробке-«автомату» доступен почти всегда. Трансмиссия по умолчанию старается держать передачу повыше, чтобы экономить топливо. Но в спортивном режиме покорно держит повышенные обороты и не спешит переключаться вверх.

По трассе процентов на 20 загруженный «Рейнджер» расходует около 7 литров на 100 км пробега. В городе аппетит поднимается всего на литр. Почему такая несущественная разница? Система «Стоп-старт», новый электрический усилитель руля и спокойный стиль вождения — вот три кита топливной экономичности «Форда». Усилитель руля с изменяемым усилием позволяет на парковке вращать рулевое колесо почти дыханием, на трассе же руль наливается искусственной тяжестью.

Рамный рессорный сзади и пружинный спереди пикап на «волнистой» дороге без серьезной загрузки немного норовит сойти с заданного курса. Но на ровной дороге очень уверенно держит дорогу. Гены Ford Ranger ощущаются в звуковой изоляции машины. В салоне отчетливо слышен звук мотора в любом режиме работы. И он всегда громче аэродинамических шумов.

Ходовая по характеру сбитая, как и полагается настоящему внедорожнику с подключаемым полным приводом, понижающим рядом в трансмиссии с передаточным числом 2,48:1 и блокировкой межколесного заднего дифференциала. Автомобиль на городской зимней резине легко «выгребает» на песчаные холмы и даже на провокативно резкие нажатия газа не пытается закопаться. Система помощи при спуске с горы сама определяет начавшийся спуск и придерживает машину даже на нестабильном мокром грунте.

Родина дождалась

Спустя более шести лет производства модели, в конце 2018 года появилась специальная версия Ford Ranger для американского рынка. Пока в США только знакомятся с пикапом, в Украине на базовых версиях машины передвигаются аварийные службы с полными кузовами спецоборудования. Мы же на неделю погрузились в мир игнорирования ям, «незамечания» бордюров и любви к грунтовым дорогам. Ведь по ним можно ехать быстрее, чем по асфальту!