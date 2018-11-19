Kia Optima: рестайлинг по-быстрому

Тест-драйв обновленного седана Kia Optima

Спустя пару лет после появления на российском рынке Kia Optima пережила легкий рестайлинг, который совершенно случайно совпал с обновлением поколений конкурентов — Toyota Camry и Ford Mondeo . Что изменилось в крупном седане корейской марки, и как теперь можно удивлять друзей на машине с самым простым мотором, на подмосковных дорогах разбирался корреспондент «Газеты.Ru»

Начать стоит с того, что обновленная Kia Optima особо-то и не обновилась, ну нельзя же считать полноценным рестайлингом другую форму бамперов и внутренней части светотехники. Впрочем, при появлении нового поколения главного конкурента, Toyota Camry, у южнокорейского бренда просто не оставалось выхода.

Седан D-сегмента, который в России называют бизнес-классом, появился у нас всего два года назад, и созданная Питером Шрайером машина устареть точно не успела.

Но надо меняться — будем меняться, тем более что легкая коррекция внешности еще никому не вредила.

Обновленная Optima четвертого поколения сохранила те же стремительные обводы кузова, линейку двигателей и салон, получив горстку нововведений. Изменились бампера, из фар улетучился ксенон, уступив светодиодам, задние фонари приобрели иные штрихи. Фальшрадиаторная решетка раздвоилась и разбрелась по модельному ряду: в топовых комплектациях она состоит из ячеек сложной формы, во всех остальных — из вертикальных прорезей. Снаружи можно увидеть и другой дизайн колесных дисков, если вы точно знаете, как они выглядели раньше.

К слову, единственный человек, который за день тест-драйва долго и внимательно разглядывал автомобиль — сосед по пробке в дорестайлинговой версии Optima.

Он бы смог заметить и изменения в салоне — здесь появилась хромированная рамка вокруг приборной панели и кнопки Start/Stop, измененный блок клавиш на руле и появление фоновой подсветки для пущего шика дорогих модификаций. Можно заметить увеличение разрешения камер обзора — оно поднялось с 0,3 до 1,0 мегапикселя, а вот омывателей у камер пока нет. Появились новые цвета салона — коричневый, который мы помним по кроссоверу Kia Sorento , и агрессивный черно-красный.

Если уж заговорили о других моделях линейки: в отличие от нового хэтчбека Ceed, Optima пока не получила современных систем помощи водителю — ни тебе адаптивного круиз-контроля, ни системы удержания в полосе, ни автопарковщика. Придется ждать следующего поколения.

А пока сядем в черную на черно-красном версию GT: посадка вся такая же удобная, близкая к идеальной, боковой поддержки хватает даже пассажирам, а органы управления не пугают странным расположением — стабильно правильная машина. Едет, естественно, по-старому: даже на излишне высокой скорости четко стоит на прямой, не слишком сильно для своего класса кренится в поворотах и неплохо проглатывает дорожные неровности. Гонять по Нюрбургрингу не тянет, а вот двинуть по М-4 «Дон» в Тулу на уикенд — запросто. При этом Optima сохранила дорестайлинговые нюансы — седан шумноват, и по уровню комфорта чуть-чуть, да не дотягивает до японского соперника.

Зато места сзади даже больше, чем в просторном салоне Camry, если верить производителю.

Как и в случае с японским конкурентом, на выбор покупателю Kia Optima дается три двигателя: базовый двухлитровый атмосферник мощностью 150 л.с., его старший брат объемом 2,4 литра (188 л. c.) и турбочетверка объемом 2,0 литра для комплектации GT (245 л. c.). Каждый из агрегатов комплектуется шестиступенчатым автоматом, младшую версию можно взять на «механике». Время разгона до 100 км/ч для машин с атмосферными двигателями — от 10,7 до 9,1 секунды.

Цифры не ошеломляют, что стандартно для сегмента, поэтому 10% клиентов все же выбирают топовую версию — за показатель в 7,4 секунды до «сотни».

При этом основная масса продаж (50%) все же приходится на средний в линейке мотор. К слову, усредненный портрет покупателя седана — мужчина в возрасте 27-33 лет, который спортивную внешность автомобиля ценит не меньше, чем спортивное содержание. Оглядываясь на аудиторию, маркетологи поколдовали над комплектациями — так появилась версия Premium. В седане за 1 619 900 рублей установлен базовый мотор вкупе с панорамной крышей и дисками большого диаметра.

Ведь под капот пассажиры заглядывать не станут, а вот красочное мерцание фонарей через прозрачный потолок увидят точно.

Как и услышат какой-нибудь новый альбом через 10 динамиков аудиосистемы. Хотя прослушиванию может помешать пищание системы контроля слепых зон (BSD) — при активном движении в городе она срабатывает слишком часто, иногда ее проще отключить и ориентироваться по иконкам в зеркалах.

Комплектации седана остались более-менее прежними, хоть кое-что перетасовали — например, беспроводную зарядку для смартфонов сдвинули вниз по линейке. Появилась и новая статья расходов — за окраску «металликом» теперь просят 15 тысяч руб. В целом цены в прайс-листе на обновленную Kia Optima стартуют с отметки в 1 219 900 руб. — столько стоит версия Classic с МКПП, которая может подойти, например, для работы в такси. Наиболее бюджетная версия с автоматом и базовым двухлитровым мотором оценивается в 1 349 900 руб., а максимально нафаршированная GT Line с двигателем 2,4 литра — в 1 759 900 руб.

Венчает линейку комплектация GT и ценник в 1 929 900 руб. — в категорию до двух миллионов модель укладывается с запасом.