Тест-драйв KIA Ceed третьего поколения

В 2007 году на рынок вышло первое поколение хэтчбека cee'd корейской компании KIA . С тех пор прошло уже 11 лет, вышло несколько рестайлингов модели, сменилось два поколения и даже название корейского хэтчбека теперь пишется иначе (апостроф наконец убрали). Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал новый KIA Ceed, на который компания возлагает большие надежды.

За то время, что Ceed (будем писать его название уже по-новому) существует на российском рынке, хэтчбек нашел своих поклонников в стране любителей седанов и даже прижился в такси, правда в кузове универсал.

Это подтверждают и официальные цифры, продажи Ceed (в процентном соотношении от общего объема проданных автомобилей С-класса) ежегодно увеличиваются. Если первое поколение хэтчбека разошлось тиражом 122 931 экземпляр, то второе поколение в России приобрели в количестве 137 105 штук.

Новое лицо

Не смотря на то, что Ceed построен на новой платформе К2, длина и колесная база не изменились (4 310 и 2 650 мм соответственно), но а вот другие параметры все же не немного поменялись. Кузов стал на 20 мм шире и 23 мм ниже; ширина переднего ряда в салоне и выросла на 8 мм, а заднего на 14 мм, а объем багажного отделения тоже увеличился и составляет 385 литров.

Спереди автомобиль теперь выглядит более агрессивно:

разрез светодиодных фар сузился, решетка радиатора изменила форму, а противотуманки вытянулись и перебрались повыше. Сзади, несмотря на прибавку всего в 2 см, хэтчбек кажется шире чем раньше и это заслуга дизайнеров: данный визуальный эффект достигается благодаря горизонтальным линиям на пятой двери и более узким задним фонарям со светодиодными секциями.

Что изменилось внутри

Тест-драйв нового Ceed проходил в солнечной Малаге на юге Испании. Днем, когда температура в тени достигала 42 градусов, а асфальт начинал плавиться, хотелось быстрее нырнуть в салон автомобиля и включить климат на полную.

Оказавшись на водительском кресле в приятной прохладе и начиная приходить в себя после прожарки medium rare на солнце можно было осмотреться. Внутри KIA заметно похорошел, теперь салон выглядит современнее и солиднее.

В глаза сразу бросился цветной 8-ми дюймовый экран мультимедиа который расположился аккурат по центру между двумя воздуховодами, но стоит отметить, что это прерогатива только топовой комплектации, в версии попроще на борту Ceed будет размещаться 7-дюймовый экран, а базовые версии модели будут и вовсе лишены этой опции.

В третьем поколении Ceed прилично оснащается даже в базовом исполнении:

тут теперь есть кондиционер, датчики света, давления в шинах, система стабилизации, аудиосистема с USB и Bluetooth, задние электростеклоподъемники и обогрев зеркал. Во всех модификациях хэтчбеки оснащаются шестью подушками безопасности: фронтальные подушки, боковые и шторки.

Топовая комплектация Premium+ (которая как раз была у нас на тесте) оснащается еще и такими опциями, как: активный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение, мониторинг мертвых зон и предупреждение о приближающихся сбоку автомобилях при движении задним ходом.

Включаем зажигание

На тест-драйв были предоставлены только топ-версии, снабженные новым для модели 1,4-литровым 140-сильным турбомотором, в связке с которым устанавливается 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. А вот 1,6-литровой 128-сильной модификации на тесте к сожалению не было, а ведь как раз не нее приходится большая часть продаж в России

Дороги в Малаге и ее окрестностях очень живописны и разнообразны, тут тебе и изрезанные серпантинами горы и скоростные хайвеи с идеальным покрытием и узенькие улочки курортных городков, расположившихся вдоль моря.

Выезжая на скоростную магистраль, сразу проверяем динамику хэтчбека, но даже выжатый газ в пол, не превращает Ceed в спорткар — до 100 км/ч топовая версия с турбомотор разгоняется лишь за 9,2 секунды.

Не быстро, но для городского автомобиля вполне приемлемо. Кстати базовая версия с механической КПП по паспортным данным разгоняется почти на 3,5 секунды дольше — за 12,6 секунды.

А вот, что касается управляемости — здесь новинка от KIA на высоте, особенно это чувствуется на извилистых горных дорогах. Предыдущее поколение не особо впечатляло своим поведениям на серпантине, тому виной и довольно «пустой» руль и довольно слабая подвеска, которая вынуждала снижать скорость на дороге с плохим покрытием.

Новый Ceed сделал большой шаг вперед в этом направлении: хэтчбек почти не кренится, крепко держится за асфальт в поворотах, а переработанная подвеска безмолвно проглатывает почти все, что попадается на пути. Интересно будет попробовать KIA на российских дорогах, которые конечно значительно отличаются от испанских carretera.

По дороге обратно в отель, проезжая мимо моря, трудно было побороть искушение окунуться хотя бы на 5 минут, хотя свободного времени практически не было. Но оказалось, что найти парковочное место вдоль берега не так просто. Уже практически потеряв надежду мы приметили узенькое место между двух машин, в которое на первый взгляд можно было воткнуть лишь Smart, но было решено попытаться.

В такие моменты понимаешь, что камера заднего вида в совокупности с передними парктрониками — одно из главных изобретений автомобилестроения

(наравне с поддержкой MP3 файлов магнитолой). Правда картинка, которую транслирует камера заднего обзора оставляет желать лучшего. Но, в итоге мы припарковались и смогли насладится на удивление ледяной водой, не смотря на жару.

Цены

Цена на самый доступный KIA Ceed нового поколения с механической коробкой передач стартует от 949 900 рублей. Это дороже чем предыдущее поколение, но стоит учесть и набор опций, который уже входит в данную модификацию.

Ceed с АКПП и двигателем 1.6 в комплектации Comfort будет стоить уже 1 019 900 руб, цена на версию с турбомотором начинается от 1 149 900 рублей, а топовая версия Premuim+ с панорамной крышей,17-дюймовыми колесами, музыкальной системой JBL с сабвуфером, светодиодными фарами и бесключевым доступом и обойдется в 1 459 900 рублей.

Подводим итоги

Последняя генерация KIA Ceed сделала большой шаг вперед: обновленный и современный дизайн, достаточно динамичный двигатель, хорошая подвеска и солидный набор опций — отличный рецепт, чтобы сразиться с конкурентами и стать достойной заменой предыдущего поколения. Если правда и неприятные мелочи, но как известно, идеальных автомобилей (пока) не бывает.