Тест-драйв Lexus UX 200

Компактный Lexus UX впервые был показан на Женевском автосалоне в марте этого года и с тех пор разговоры о нем не умолкают. Это самый маленький кроссовер, который когда либо выпускала марка и одновременно самый дешевый из всего модельного ряда компании. Во время тест-драйва корреспондент «Газеты.Ru» разбирался, сможет ли новый Lexus UX стать самым продаваемым автомобилем бренда в России.

Ford EcoSport, Популярность кроссоверов в России растет в геометрической прогрессии и если так пойдет дальше, то постепенно седаны, хэтчбеки и универсалы будут исчезать с улиц, а вместо них появятся большие, среднеразмерный и компактные кроссоверы. Именно сегмент компактных и субкомпактных кроссоверов развивается еще активнее чем остальные: Hyundai Creta, Renault Kaptur Nissan Juke, Toyota C-HR — этот список можно продолжать долго: почти каждая компания хочет быть представлена в этом классе и теперь очередь дошла и до Lexus.

Lexus UX построен на платформе GA-C знакомой нам по Toyota C-HR, которая уже продается в России. Длина кроссовера 4495 мм, ширина 1840 мм, а высота 1520 мм. Длина колесной базы составляет 2640 мм.

Дизайнеры, которые работали над UX, смогли сохранить все узнаваемые элементы старших моделей бренда:

решетку радиатора в форме песочных часов, бумеранги головной оптики и большие колесные арки (почти как у RX). Смотрится автомобиль очень современно, стильно и дерзко — компания явно делает упор на молодую аудиторию. Единственное, что кажется перебором, это квадратный колесные арки — очень странное решение.

Клиренс у UX составляет всего 160 мм, но это среднестатистическое значение и среди его одноклассников. Не много, но для городского кроссовера вполне достаточно: как минимум, не будете цеплять бампером каждый бордюр и не застрянете в сугробе около подъезда.

Салон Lexus UX трудно назвать просторным, он скорее уютный, стильный и современный. Когда впервые попадаешь внутрь автомобиля, то нет ощущения, что садишься в «недолексус» — тут как и у старших собратьев все серьезно: кожа, дорогие материалы и качественная отделка.

На водительском месте очень комфортно, основные элементы управления расположены эргономично, руль регулируется по высоте и по вылету, а по центру торпедо расположен 10,3-дюймовый широкоформатный дисплей.

Несмотря на небольшие размеры салона, задним пассажирам не будет тесно, места на заднем диване достаточно.

Видимо инженеры хотели сделать салон максимально просторным в условиях данной колесной базы и габаритов автомобиля. Но такая оптимизация салонного пространства сказалась на другом — объем багажника уступает значительной части конкурентов UX и составляет всего 224 литра.

На российский рынок будет поставляться две версии автомобиля: переднеприводный UX 200 с 150-сильным двухлитровым бензиновым двигателем и гиридный полноприводный UX 200h с таким же двигателем, но дополнительно оснащенный электродвигателем. Во втором случае суммарная мощность агрегатов равняется 178 л.с. В обоих модификациях кроссовера в связке с двигателем будет работать вариатор.

Кроссовер оснащен адаптивной подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами и, как заявляет производитель, обладает самым низким в классе центром тяжести. Когда наконец удалось попасть на скоростную магистраль, оказалось, что UX очень неплохо рулится. В городе понравилась маневренность и слаженная коробка двигателя с вариатором, а при парковке в условиях загруженного мегаполиса свою роль сыграли небольшие габариты.

UX 200 способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 секунды, что не особо впечатляет, а вот UX 200h немного быстрее:

благодаря дополнительному электромотору, скорости 100 км/ч кроссовер достигает за 8,5 секунд. Но вот только так ли важные ли эти полсекунды в городе и стоит ли переплачивать за полный привод на компактном кроссовере, ведь разница в цене между обычной и гибридной версией будет существенная.

Продажи Lexus UX на российском рынке начнутся в январе 2019 года. Точная стоимость модели пока не объявлена, но по предварительным данным, автомобиль в базовом исполнении будет стоить менее 2 млн рублей, что сделает его самым доступным Lexus в России и не сможет не отразиться на популярности.