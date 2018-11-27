Тест-драйв Lexus RX 350L

Популярный кроссовер Lexus RX обзавелся удлиненной версией и теперь вмещает семерых пассажиров. Отныне автомобилем, возможно, заинтересуются не только многодетные семьи, которые раньше не воспринимали его пятиместную версию за машину, но и просто все те, у кого много родственников или друзей. Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал самый длинный Lexus RX в истории.

Главной задачей для разработчиков лонг-версии кроссовера было максимально сохранить индивидуальную внешность и яркий образ автомобиля, который теперь вырос в длине ровно до пяти метров.

Чтобы добавить дополнительный ряд, инженеры удлинили корму машины на 110 мм, при этом колесная база не изменилась — 2790 мм, как и у обычной версии.

Визуально отличить L-версию от стандартной не так просто: изменился угол наклона заднего стекла, а стеклоочиститель перенесли из-под козырька вниз.

Интерьер RX ничем не отличается от обычной версии: просторный салон, качественная отделка дорогими материалами и близкая к идеальной эргономика. В первом ряду будет комфортно как водителю, так и пассажиру любой комплекции, а что касается второго ряда, то даже разместившись втроем, места по ширине будет достаточно, но вот про третий ряд этого не скажешь.

Так как база кроссовера не изменилась, а задние двери не стали шире, забраться на третий ряд не так просто.

Когда наконец оказываешься там, можно сказать в багажнике, то при росте 180+ находиться там долго не хочется — колени упираются в передние кресла, а голова — в потолок. Дополнительный ряд явно предусмотрен для пассажиров невысокого роста и детей, которым там должно понравиться, особенно если дать им в дорогу планшет с мультиками.

Если вы все же решите прокатиться всемером, то много багажа лучше с собой не брать, так как объем свободного места в багажнике при полной пассажирозагрузке составит всего 176 литров. Если сложить задний ряд, то уже 591 литр, что на 38 литров больше, чем у стандартного RX.

Если же нужно перевести какой-либо груз, то сложив два ряда сидений, можно высвободить до 1656 литров.

Теперь можно экономить при переездах, использую RX 350L вместо «ГАЗели».

Под капотом у нового Lexus RX 350L тот же бензиновый двигатель V6, что и в стандартной версии, который работает в паре с 8‑ступенчатым автоматом, а также система подключаемого полного привода. Единственная разница с «коротким» RX — в мощности моторов: удлиненный кроссовер где-то растерял семь «лошадок», и теперь его мощность составляет 294 л.с.

На дороге Lexus ведет себя вальяжно: разгоняется автомобиль довольно плавно, а коробка не спеша перебирает передачи.

Словно RX всем своим поведением говорит вам: «Слушай, ты везешь шесть человек, куда тебе торопиться? Тебе комфортно? Комфортно! Музыка нравится? Нравится! Ну вот и езжай поспокойнее».

Хотя если коробку передач перевести в режим Sport+, то «лошадки» начинают просыпаться, и сразу вспоминаешь, что под капотом почти 300 л.с.

А вот к подвеске совершенно никаких нареканий: автомобиль незаметно проглатывает небольшие и средние неровности, в поворотах практически не кренится, а задних пассажиров не подбрасывает до потолка после проезда лежачих полицейских.

За эту стоимость вы получаете: трехзонный климат-контроль, 10 подушек безопасности, восьмидюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли, аудиосистему с 12 динамиками, интеллектуальную система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start.

Топовая комплектация Exclusive обойдется уже в 4 578 000 рублей. В этой версии кроссовер комплектуется 20-дюймовыми легкосплавными дисками, 10-дюймовым цветным проекционным дисплеем (HUD), четырьмя камерами панорамного обзора, аудиосистемой премиум класса Mark Levinson с 15 динамиками, системой адаптивного управления дальним светом (AHS) и другими опциями.

Новый Lexus RX 350L явно понравится семейным людям, особенно когда количество детей в семье начинает превышать численность взрослого контингента, а в случае поездки без пассажиров всегда можно использовать свободно пространство с пользой — например, сложив сидения, отвезти наконец громоздкий комод на дачу.