Тест-драйв Lexus ES

В 2019 году Lexus ES отметит 20-летний юбилей, за эти годы седан отлично прижился не только на традиционном для себя американском рынке, но также на китайском и российском. Корреспондент «Газеты.Ru» разбирался, что представляет из себя седьмое поколение Lexus ES, продажи которого в России начались осенью этого года и в конкуренты которому ставят Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 и BMW 5-Series.

После того как российский рынок покинул седан Lexus GS , ES остался единственным представителем бизнес-класса в линейке. Новый седан хоть и построен на той же модульной платформе GA-K, что и Toyota Camry, но различий между машинами намного больше, чем сходства.

По сравнению с прошлым поколением новый ES вырос и стал ниже. Габариты автомобиля теперь составляют: 4875 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1445 в высоту, а длина колесной базы составляет 2870 мм. Интересно и то, что ES теперь перерос даже последнее поколение GS. Несмотря на то, что автомобиль подрос, благодаря использованию современных технологий седан похудел на 62 килограмма по сравнению с прошлым поколением.

Внешне новый ES сильно напоминает флагманский Lexus LS

например у него похожие зигзагообразные фары и такая же огромная решетка радиатора в форме песочных часов. Правда сзади автомобили уже не спутаешь: фонари у LS сильно отличаются и выполнены иначе.

В интерьере бизнес-седана тоже прослеживаются отголоски стилистики старшего брата: руль словно перекочевал из LS, передняя панель переливается сложными изгибами, а сидения большие, комфортные и отделаны дорогой кожей. Огромный дисплей по центру торпедо не смотрится инородно (в топовой версии размер экрана составляет 12,3 дюйма), приборная панель сильно напоминает суперкар LFA, а дверные ручки необычной формы сразу так и хочется пощупать.

А вот «рога» над центральной панелью (как и в LS) выглядят очень спорно.

Lexus

Решение разместить выбор режимов движения Drive Mode Select и включения-отключения системы стабилизации отдельно и вынести на такое заметное место, может и кажется оправданным, но смотрится это довольно странно.

В салоне ES очень просторно: в топовой версии сиденье водителя регулируется по десяти направлениям, а сзади вальяжно смогут сесть пассажиры любого роста. Представители марки заявляют о максимальном в классе пространстве для ног задних пассажиров и в это хочется поверить.

На ES устанавливается пакет Lexus Safety System, который объединяет в себе новейшие системы безопасности. Например в него входит функция автоматического торможения с распознаванием встречного транспорта и пешеходов, а также слежение за разметкой и удержание в полосе, мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков.

В России покупателям будут предлагаться три версии автомобиля и только с передним приводом:

2-литровый ES 200 с двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой АКПП, ES 250 с мотором объемом 2,5 литра, который развивает мощность 200 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач и ES 350, которая комплектуется 3,5-литровым двигателем мощностью 249 л.с. и такой же коробкой как и ES 250. Интересно, что на последней генерации Lexus GS 3-литровый двигатель выдавал мощность значительно большую чем сейчас, а именно 317 л.с.

Базовая версия ES 200 не может похвастаться динамикой, разгон до 100 км/ч занимает целых 12,2 секунды, но это не мешает седану отлично рулится и практически не кренится в поворотах. ES 250 едет бодрее, а разгон до 100 км/ч занимает уже 9,2 секунды.

Но больше всего впечатлил топовый Lexus ES 350 в модификации F-Sport, который способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды. Двигатель в ES 350 рычит громче и приятнее, правда в этом ему помогает аудиосистема.

Цена на самый доступный ES начинается от 2 606 000 рублей, топовый ES 350 в комплектации F-Sport обойдется уже в 3 590 000 рублей, а в Luxury — 4 036 000 рублей.

Самые близкие конкуренты Lexus ES это Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 и BMW 5-Series и каждый из них может похвастаться чем то, чего нет у ES, например полным приводом или более мощным двигателем. Но во-первых, Lexus обходит их по цене, а во-вторых — он просто очень красив.