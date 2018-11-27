Альфа: тест-драйв Jeep Wrangler Sport 2,0 AT8 AWD Comand-Track

Wrangler, несмотря на итальянский лоск, все еще американская легенда.

Он все еще родом из Детройта. Знаменитый Jeep Wrangler, хоть марка и лежит под итальянцами, на 100% Made in USA. В век, когда истинно американские марки собирают где угодно только не в США, это можно считать великим достижением.

Впрочем, у меня есть подозрение, что итальянцы все же прижали Jeep к ногтю. Чуток итальянской страсти в модном интерьере, стильное исполнение с соблюдением основных канонов марки — и вот вам все тот же танк, но чуть более благородный внешне. Ах, да и еще маркетологи рефреном гонят фразу «он стал комфортнее». Жаль, что не говорят в сравнении с чем Wrangler стал комфортнее. С посажением на кол?

Серьезно, я катался на Wrangler разных лет и могу заверить, что колесование, по сравнению с ездой на любом из них, похоже на расслабляющий тайский массаж. Так что новый Wrangler должен, по идее, превращать кости пассажиров в мелкий порошок. Но, черт побери, каким-то непостижимым образом этого не происходит. Вы все так же ничего не видите в узкие стекла. Крошечные боковые зеркала, которым место в пудренице секретарши, практически не дают обзора назад. На кочках машина покачивается и вообще ведет себя так, как будто про настройку подвески вообще забыли. Но ездовой комфорт однозначно хорош. Для рамного внедорожника, разумеется.

Уж сколько лет прошло, а Wrangler все так же узнаваем и лучше всего смотрится на бездорожье

Но мне не совсем понятны чаяния по поводу комфорта Jeep Wrangler. По своей сути это могучий аппарат, способный залезть чуть ли не на вертикальную стену — угол въезда 36,4 градуса. У него даже салон спроектирован так, чтобы его можно было отмыть, попросту долбанув из «Керхера», а потом просушив на ветру. Поэтому сиденья без электричества и чтобы откинуть спинку надо потянуть за веревочку, а экран мультимедиа хорошо запрятан под слоями водонепроницаемой брони.

Вертикальная приборная панель теперь не выглядит так, словно ее делали специально для того, чтобы уничтожить при ядерных испытаниях. Она аккуратно собрана, использованы разноцветные вставки, а местами даже крепеж смотрится, как модный итальянский аксессуар. И даже в базовой версии Sport два цветных дисплея: один в центре панели, другой между приборных шкал. И все это защищено от воды и грязи.

Все выше сказанное к тому, что если вы покупаете Wrangler, то все ваши мысли должны быть сосредоточены на возможностях Wrangler, а не на комфорте. В конце концов, покупая свитер, вы не думаете, хорош ли он в качестве обуви. С Wrangler тоже самое. Вы платите за имя, за способности, убойную внешность и гарантированное уважение на дороге. А вовсе не за то, что Jeep будет вести себя, как примерный кроссовер. Поэтому комфорт тут понятие относительное. Да, лучше, чем в модели 2007 года, не говоря уж про YJ 30-ти летней давности, но даже Hyundai управляется лучше и гарантированно комфортнее. Другое дело, что когда бездорожье превратит Hyundai в груду мятого металла, Wrangler еще даже не разогреется.

Салон на полном серьезе можно мыть «Керхером». Мультимедиа при этом не пострадает.

Поэтому у меня язык не поворачивается критиковать Wrangler за управляемость. Впрочем, у него ее просто нет. Поворачиваешь руль и только по неторопливому смещению капота в пространстве можно понять выполнила машина команду или нет. Хорошо хоть, что в новом Wrangler для поворота на 10 градусов не надо накручивать руль на 6 оборотов. Спортивная езда? Забудьте! Настраивайтесь на вальяжный и неторопливый стиль. Тем более, что вы все равно ничего толком не видите.

Собственно, про молниеносные броски вперед тоже забудьте. 272 лошадиных силы и 400 Нм., в двухлитровом моторе впечатляют, но все лошади находятся под контролем весьма неторопливого восьмиступенчатого автомата. Да и сам автомобиль отнюдь не пушинка. В итоге получите разгон до 100 км/ч чуть быстрее 10 сек. Впрочем, рев мотора на разгоне вас порадует и, весьма вероятно, отобьет желание тягаться с вами.

Иногда кажется, что подвеска вот-вот отделится от кузова. А присмотришься, так там еще и запас есть приличный.

А на бездорожье, честно говоря, я бы на месте прочих, в принципе не бросал бы вызов Wrangler. Особенно, если это версия Rubicon с его мощной трансмиссией Rock-Track с блокируемыми дифференциалами, усиленными мостами Dana 44, активным передним стабилизатором, здоровенными колесами BF Goodrich и прочими ништяками. Если в отношении версий Sport и Sahara стоит вопрос «что они могут?», то в отношении Rubicon вопрос «что он не может?». Скорее всего, не может он только комфортно передвигаться по асфальту, а вот в не его, преград, кажется, не существует.

Правда, тут возникает другой вопрос: зачем все это? Да, Jeep сделал Wrangler более приятным для повседневного использования. Для этого идеально подойдут версии Sport и Sahara. Но проблема в том, что за минимальные 3,6 млн рублей вы все так же получите узкие стекла, вялую рулежку, неудобную вертикальную панель и минимум развлекательной электроники. За сумму вдвое меньше можно получить намного больше.

Двухлитровый мотор имеет приличную мощь и не сильно прожорлив. Но почему-то Jeep не любит публиковать данные о расходе

Да, мощнейшие внедорожные возможности внушают трепет и возбуждают, но когда и как вы будете их использовать? Чтобы выехать из двора? с этим и скучная Mazda может справиться без проблем.

Круто, что за несколько минут вы можете превратить Wrangler в кабриолет, сняв крышу, а потом и вовсе в пляжный багги, сняв двери. Jeep позаботился, чтобы эта процедура была необременительной. Но без крыши у нас особо не покатаешься (а ночью машину в таком виде лучше не оставлять), а без дверей так и вовсе нельзя на дорогу выезжать.

Если вы не готовы к постоянной борьбе, Jeep Wrangler — не ваш вариант.

Так для кого же Wrangler — альфа среди внедорожников? Видимо для тех, кто ради потенциала и имиджа готов смириться с неудобством и большими денежными затратами. Для тех, кто готов каждый день доказывать машине, кто главный. А она, поверьте, будет каждый день пробивать вас на стойкость, ведь даже дверь настроена так, что ускоряется в конце хода и может прищемить вам что-то важное, если вы к этому не готовы или не обладаете достаточной физической силой. Я уж не говорю про, что потребуется не мало выдержки, чтобы ехать на такой машине в плотном потоке.

Так что, если вы готовы к ежедневной борьбе — вперед, к дилеру. Но если вы предпочитаете тишь и покой, то лучше присмотрите современный кроссовер. Лично я бы… купил Wrangler Sahara…