Новый Lexus ES 2019 года. Тест драйв и Отзывы

На дворе январь 2019 года. Зима, много снега и большие морозы — идеальное время, чтобы проверить новый Lexus ES на жизнеспособность.

Вот он, новый Lexus ES.

В компании заявили, что новый Lexus ES является совершенно новым автомобилем и что с прошлым поколением его объединяет лишь название. Я попытался разобраться и понять философию этой модели. Я постарался не забыть, что 90% читателей моей статьи это люди, которые считают, что Lexus ES это обычная Toyota Camry в специальной упаковке. Так это или нет — вы узнаете в конце поста.

Внешний вид

Откровенно говоря, вид сзади меня заводит. Уверен, стильные и острые углы будут актуальными еще много лет.

Взгляд хищника в сочетании с большой и агрессивной решеткой. Мне нравится. А вам?

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Купеобразный силуэт автомобиля сбоку напоминает стиль флагмана Lexus LC500. Может показаться, что пассажирам сзади мало места, но это не так, пространства там достаточно.

Салон

"Рога" — самое спорное и обсуждаемое дизайнерское решение. Скажу коротко, я из тех, кому это нравится.

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В салоне нового Lexus ES мне просторно и сидя за рулём, и на пассажирском месте. При росте в 1.95 м я комфортно сидел и в зимней куртке, и в рубашке.

Дизайн салона продолжает традицию компании, начатую в других моделях марки. Мир кнопочек:) В последнее время автопроизводители всё чаще переходят на сенсорные технологии, а вот Lexus идет другой дорогой. Здесь все управляется кнопками, это быстро, привычно и удобно. Средних размеров дисплей отлично сочетается с кнопками управления.

Таким должен быть подлокотник для пассажиров сзади во всех моделях бизнес класса. Но имеется он лишь у Lexus'а. Когда же немцы начнут такое делать? Неясно.

Динамика

Мы знаем, что Lexus не отличается особой страстью к скорости. Чтобы не говорили японцы, надо признать — новый Lexus ES не создан для трека. Но это не означает, что он "медленный". Заявленные 7.9 секунд до 100 км/ч на деле приносят приятные ощущения разгона сидящему за рулем водителю.

Хотите нажать на газ и сразу это почувствовать? Специально для вас есть "Sport +" режим.

Для "пенсионерского" стиля езды есть "Eco" режим. Езда превращается в спокойное пребывания за рулем с булочкой и кефиром в руках.

По городу можно передвигаться в "Confort" или "Sport" режимах. Я за комфорт.

Управление

За рулём создается впечатление легкого и небольшого автомобиля. В повороты автомобиль входит без лишних раскачек. Руль чувствуешь на все 100, нет никаких задержек и "размышлений". Несмотря на модные ассистенты и всякие дополнительные фишки для безопасности, водитель полностью контролирует движение и при резком обгоне, и при "уходе" от столкновения.

Главный минус этой модели — отсутствие полного привода. Конечно, полный привод — не панацея, но я бы всё-таки хотел иметь автомобиль этого класса в комплекте с полным приводом. Несмотря на отличную работу переднего привода, на льду и скользкой дороге я чувствовал бы себя более комфортно с полным приводом. Но на нет и суда нет.

Цена — Качество

Lexus ES F-Sport версия в России продается по цене от 3.6 млн рублей. За Luxury версию придется отдать около 4.1 млн рублей. Дорого? Я специально посмотрел в сторону немецких конкурентов и удостоверился, что немецкие "одноклассники" стоят в этой же ценовой позиции. Стоит ли Lexus ES сравнивать с Toyota Camry? Нет. Не согласны? Делитесь аргументами в комментариях.

Вывод

Брал бы я себе или нет? Я люблю седаны, но больше всего я люблю кроссоверы, поэтому я бы не брал себе Lexus ES, а взял бы себе Lexus RX . Почему? Он идеален.

С уважением, Андрей Шрайб