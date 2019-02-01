Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Lexus ES 2019 года. Тест драйв и Отзывы 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
На дворе январь 2019 года. Зима, много снега и большие морозы — идеальное время, чтобы проверить новый Lexus ES на жизнеспособность.
Вот он, новый Lexus ES.
В компании заявили, что новый Lexus ES является совершенно новым автомобилем и что с прошлым поколением его объединяет лишь название. Я попытался разобраться и понять философию этой модели. Я постарался не забыть, что 90% читателей моей статьи это люди, которые считают, что Lexus ES это обычная Toyota Camry в специальной упаковке. Так это или нет — вы узнаете в конце поста.

Внешний вид

Откровенно говоря, вид сзади меня заводит. Уверен, стильные и острые углы будут актуальными еще много лет.
Взгляд хищника в сочетании с большой и агрессивной решеткой. Мне нравится. А вам?
car.ru
Купеобразный силуэт автомобиля сбоку напоминает стиль флагмана Lexus LC500. Может показаться, что пассажирам сзади мало места, но это не так, пространства там достаточно.

Салон

"Рога" — самое спорное и обсуждаемое дизайнерское решение. Скажу коротко, я из тех, кому это нравится.
car.ru
В салоне нового Lexus ES мне просторно и сидя за рулём, и на пассажирском месте. При росте в 1.95 м я комфортно сидел и в зимней куртке, и в рубашке.
Дизайн салона продолжает традицию компании, начатую в других моделях марки. Мир кнопочек:) В последнее время автопроизводители всё чаще переходят на сенсорные технологии, а вот Lexus идет другой дорогой. Здесь все управляется кнопками, это быстро, привычно и удобно. Средних размеров дисплей отлично сочетается с кнопками управления.
Таким должен быть подлокотник для пассажиров сзади во всех моделях бизнес класса. Но имеется он лишь у Lexus'а. Когда же немцы начнут такое делать? Неясно.

Динамика

Мы знаем, что Lexus не отличается особой страстью к скорости. Чтобы не говорили японцы, надо признать — новый Lexus ES не создан для трека. Но это не означает, что он "медленный". Заявленные 7.9 секунд до 100 км/ч на деле приносят приятные ощущения разгона сидящему за рулем водителю.
Хотите нажать на газ и сразу это почувствовать? Специально для вас есть "Sport +" режим.
Для "пенсионерского" стиля езды есть "Eco" режим. Езда превращается в спокойное пребывания за рулем с булочкой и кефиром в руках.
По городу можно передвигаться в "Confort" или "Sport" режимах. Я за комфорт.

Управление

За рулём создается впечатление легкого и небольшого автомобиля. В повороты автомобиль входит без лишних раскачек. Руль чувствуешь на все 100, нет никаких задержек и "размышлений". Несмотря на модные ассистенты и всякие дополнительные фишки для безопасности, водитель полностью контролирует движение и при резком обгоне, и при "уходе" от столкновения.
Главный минус этой модели — отсутствие полного привода. Конечно, полный привод — не панацея, но я бы всё-таки хотел иметь автомобиль этого класса в комплекте с полным приводом. Несмотря на отличную работу переднего привода, на льду и скользкой дороге я чувствовал бы себя более комфортно с полным приводом. Но на нет и суда нет.

Цена — Качество

Lexus ES F-Sport версия в России продается по цене от 3.6 млн рублей. За Luxury версию придется отдать около 4.1 млн рублей. Дорого? Я специально посмотрел в сторону немецких конкурентов и удостоверился, что немецкие "одноклассники" стоят в этой же ценовой позиции. Стоит ли Lexus ES сравнивать с Toyota Camry? Нет. Не согласны? Делитесь аргументами в комментариях.

Вывод

Брал бы я себе или нет? Я люблю седаны, но больше всего я люблю кроссоверы, поэтому я бы не брал себе Lexus ES, а взял бы себе Lexus RX. Почему? Он идеален.
С уважением, Андрей Шрайб
Car.ru: последние новости
Mercedes Sprinter превратили в поднятый кемпер La Strada Regent S 4х4 Единственный в мире гибридный Lotus Evora выставили на продажу Почему в движении нельзя держать руку на рукоятке переключения передач
Комментарии2
Тест-драйвы , Lexus ES , Lexus RX , Lexus , Toyota , Toyota Camry
Читайте также
Видео
«Битву тракторов» в Москве сняли на видео
Автоновости
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
Мать с малышом обложила матом пассажиров маршрутки
ДТП
Решена судьба экс-подруги Овечкина
Автоновости Бортжурнал
Автоледи взбаламутила водителей резким маневром
ДТП
10-летний воришка орудовал в Москве
ДТП
Московский водитель протаранил шлагбаум
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
Отец почистил машину сыном
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение