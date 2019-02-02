LADA за миллион. Каких сюрпризов ждать от «заряженной» Vesta

Форсированный мотор, агрессивный аэродинамический обвес, усиленные тормоза и спортивные настройки подвески — на российский рынок выходит новая LADA Vesta Sport. С ценником более чем в миллион рублей она станет самым дорогим автомобилем в линейке "АвтоВАЗа" . О том, чем интересна спортивная LADA, — в материале РИА Новости

Революционный облик

Продажи LADA Vesta Sport стартовали в России на этой неделе. Производитель заявляет, что автомобиль построен с применением гоночных технологий, но при этом максимально приспособлен к ежедневным поездкам по городу и шоссе. В частности, в конструкцию обычной Vesta внедрили более двухсот новых деталей, каждая их которых тестировалась на соревнованиях, включая чемпионат мира по турингу WTCC.

Автомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне — 2016

Впервые спортивную версию LADA Vesta представили в 2016-м на Московском международном автосалоне. И, судя по рекламным фотографиям, серийная модель несильно отличается от концепта. Автомобиль получил новые бамперы: передний со спойлером и задний с диффузором под раздвоенную выхлопную трубу, обвес с низкими порогами и красными накладками, а также черные зеркала заднего вида, подчеркивающие спортивный характер машины. Новая LADA прочно стоит на дороге благодаря 17-дюймовым колесам, закрепленным не на четырех, как раньше, а на пяти шпильках. Такое решение призвано снизить нагрузки на ступицу. Новый стайлинг выглядит довольно лаконично, но "боевая" "Веста" смотрится заметно интереснее своей "гражданской" версии.

"Мы создали эту модель как флагманский автомобиль бренда LADA, — рассказывают РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа". — Он сочетает в себе лучшие технологии, включая разработанные нашим подразделением LADA Sport. У машины спортивный внешний вид и такое же спортивное поведение на дороге, но вместе с тем она остается очень комфортной и безопасной. На Vesta Sport использован опыт LADA Sport, полученный при настройке спортивных автомобилей. А именно: в области настроек двигателей, электронных систем безопасности, тормозной системы, подвесок, эргономики".

LADA Vesta Sport Concept

Еще одна деталь, сразу бросающаяся в глаза, — LADA Vesta Sport сильно занижена. Дорожный просвет уменьшен до 147 миллиметров, в то время как у обычной "Весты" он составляет 178 миллиметров. При этом задняя часть кузова чуть выше, чем передняя. За счет этого конструкторам удалось значительно уменьшить крены кузова при резких поворотах. Кроме того, у спортверсии увеличена колея передних и задних колес (до 1528 и 1514 миллиметров соответственно), что тоже положительно влияет на устойчивость автомобиля на дороге.

Вообще, производитель делает особый акцент на спортивных настройках подвески и рулевого управления "горячей" Vesta. Например, электронный помощник водителя — система курсовой устойчивости ESC — теперь срабатывает чуть позже, позволяя пройти затяжной поворот с управляемым и безопасным скольжением. Это, по мнению инженеров "АвтоВАЗа", добавляет азарта и информативности при интенсивной езде. В настройке подвески и рулевого управления участвовали пилоты команды LADA Sport Rosneft.

Автомобили LADA Vesta и LADA Vesta Sport на стенде ОАО "АвтоВАЗ" на Международной промышленной выставке "Иннопром — 2015" в Екатеринбурге

Инженеры поработали и с тормозами — на передней оси установлены более мощные диски диаметром 300 миллиметров; задние, тоже дисковые, остались прежними. Чтобы со ста километров в час сбросить скорость до нуля, "Весте Спорт" требуется чуть более тридцати метров.

Разнесенный на две стороны выхлоп с массивными внешними насадками звучит теперь благородно и басовито. На скоростные характеристики это вряд ли повлияет, но будущим владельцам уже не придется самостоятельно "колдовать" над выхлопной системой в гаражных мастерских.

LADA Vesta Sport

Спортивное настроение

Дизайнеры уделили внимание не только экстерьеру, но и интерьеру. Первое, на что обращаешь внимание, — красный цвет в салоне. Он везде. Красная прострочка на руле и рычаге коробки передач, красная подсветка ковриков и дверей, красные циферблаты на приборке, красные вставки из алькантары на сиденьях с ярко выраженной боковой поддержкой. Добавляют спортивного духа пластиковый карбон на торпедо и металлические накладки на педалях.

При этом оснащение автомобиля вполне достойное: электропривод зеркал, подогрев сидений, климат-контроль, датчики дождя и света, круиз-контроль, центральный замок, сигнализация, противотуманки и многое другое. А вот передняя оптика по-прежнему галогеновая — ни ксеноновые, ни диодные фары в заводской комплектации не предусмотрены.

Салон автомобиля LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне — 2018

Что касается динамики, то тут пока не все так радужно — от по-настоящему спортивной она еще далека. Согласно заводским замерам, до сотни новая LADA разгоняется за 9,6 секунды, максимальная скорость — 193 километра в час. Показатели довольно средние даже для серийных автомобилей. Для сравнения: потенциальный конкурент новой "Весты" — 125-сильный Volkswagen Polo с турбированным мотором 1,4 TSI — набирает сотку за девять секунд. Но спортивным автомобилем Polo не называет даже производитель.

Под капотом у "Весты" стандартный 1,8-литровый мотор, форсированный до 145 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент — 184 Нм на 3600 оборотах. Инженеры изменили алгоритм работы системы регулировки фаз газораспределения, установили новые распредвалы и модернизированную систему впуска и выпуска повышенной производительности. Но заливать теперь рекомендуют бензин как минимум марки АИ-95. Коробка передач — пятиступенчатая механика — переключается легко и четко, но, по мнению специалистов, ей явно будет не хватать еще одной передачи для более эластичной работы мотора на скоростях свыше ста километров в час.

Впрочем, в "АвтоВАЗе" убеждены, что прямых конкурентов у "Весты Спорт" нет. "Никто из производителей на российском рынке не предлагает автомобиль в семействе одной модели, настолько отличающийся и дизайном, и технической составляющей. В качестве соперников с точки зрения цены мы рассматриваем вот эти топовые комплектации автомобилей: VW Polo GT, Skoda Rapid Style, Hyundai Solaris Elegance, KIA Rio Premium Prestige", — уточнили РИА Новости в пресс-службе компании.

Теперь о главном — цене. Покупателям доступны всего две комплектации: Luxe и Luxe Multimedia. Первая стоит 1 009 900 рублей, вторая на 36 тысяч дороже. За дополнительные деньги вы получите камеру заднего вида, обогрев ветрового стекла и мультимедийную систему с навигацией и семидюймовым экраном.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров за рулем LADA Vesta Sport

Новая "Веста" перевалила психологическую отметку в миллион рублей. Принципиально ли это? Решать покупателям, которым сейчас есть из чего выбрать: на российском рынке представлено множество корейских, японских и немецких седанов В-класса ценой около миллиона. Какое количество "горячих" "Вест" ежегодно будет сходить с конвейера, в Тольятти пока не уточняют. Объемы производства будут зависеть от потребностей рынка.