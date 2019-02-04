Тест-драйв Renault Logan: Хороший знакомый с новым сердцем

Вам может показаться, что массовые и бюджетные машины меняются «раз в пятилетку» и то очень незначительно. И что нового может быть в Renault Logan . Но это мнение в корне неверно. Французы взяли и сменили базовый бензиновый мотор, сократив его объем на 0,4 литра (теперь всего «литрушка»). Вот это сюрприз… Ну-ну, давайте поглядим внимательнее.

Воспоминания о втором поколении Renault Logan для меня особенны — на бензиновой и дизельной модификациях я наездил не одну сотню километров. Два «Логана» стали моими пионерами — с них я начинал свою профессиональную «тест-драйверскую» практику. Но с тех пор уже прошло более пяти лет. Хоть поколение модели не изменилось, но машина обновилась серьезно. В чем же именно?

Номер наверх!

Светодиодные дневные ходовые огни, встроенные в фары, — вот самая заметная «фишка» обновленного Renault Logan. Теперь седан выглядит взрослее, что ли, и лучше заметен в зеркалах других машин. В зависимости от модификации, ободки противотуманных фар могут быть хромированными, черными пластиковыми, или «туманок» может не быть вовсе. Во всех исполнениях передний бампер — теперь иной формы.

С кормы изменения более заметны. Так, фонари стали тонированными, а номерной знак перекочевал на крышку багажника. С функциональной точки зрения, он меньше будет пачкаться слякотью и забиваться снегом, а визуально — задняя часть выглядит целостнее. В нашей комплектации Life+ в заднем бампере также присутствуют датчики парктроника. Жалко, что они не окрашены в цвет кузова.

15-дюймовые колесные диски — штампованные стальные, с декоративными колпаками. С одной стороны, это менее стильно, чем опциональные литые диски такого же диаметра. Но в провинции всегда проще прокатать стальной диск, чем латать покрышку, или покупать новое колесо. Сами колпаки — качественные и «мягкие», даже при попадании в ямы на скорости не норовят слететь с диска.

Монохром

Конечно, всерьез сравнивать мультимедиа героя нашего теста с машинами классами выше было бы просто некорректно. Если же сравнивать с конкурентами, то все на уровне. Да, дизайн простой и дисплей небольшой, к тому же еще и черно-белый. Но головное устройство позволяет подключить мобильный телефон через протокол Bluetooth, по нему же можно транслировать аудиотреки с мобильных девайсов. Аудиосистема машины состоит из четырех динамиков.

В средней комплектации по умолчанию отсутствует подлокотник у водительского кресла. Но его можно получить за небольшую доплату. Вообще, подушки обоих рядов кресел мягкие и ровные. Они настраивают на спокойную езду, и одновременно спасают на неровностях украинских дорог. По словам автопроизводителя, кресла обтянуты тканью со специальной пропиткой, которая облегчает выведение различной природы пятен и загрязнений. Бардачок у машины — просто глубоководный.

Место водителя также обновилось благодаря новому рулевому колесу. Раньше мы схожее встречали на Renault Duster . В более дорогих версиях на него выведены клавиши управления круиз-контролем. Блок управления аудио — традиционно под рулем на отдельном «островке». Водителям-новичкам будет не хватать красной зоны у тахометра, тем более что 1,0-литровый мотор нужно крутить. Из возможностей бортового компьютера — только термометр и счетчик суточного пробега.

Чего действительно не хватает в снежную и дождливую погоду, так это регулировки скорости взмахов дворников и чуть меньшей слепой зоны работы стеклоочистителей в верхней части лобового стекла. Думаю, что последняя проблема касается только людей с высоким ростом. А вот с запотеванием при большой разнице забортной и салонной температур помогали бороться кондиционер и подогрев боковых зеркал заднего вида. Последний включается автоматически, вместе с подогревом заднего стекла.

Вот о чем-о чем заботятся в «Рено», так это про места для хранения ваших вещей. Такое чувство, что в перчаточный ящик можно сложить целый большой ящик перчаток. Объем багажного отсека составляет 510 литров. Немного полезного пространства съедают вдающиеся внутрь завесы. Под полом разместилось полноразмерное запасное колесо. Если сложить спинки второго ряда (что можно делать отдельно, в пропорции 60:40), то освободится место для 1257 литров поклажи.

Честный литр

Новым силовым агрегатом для «Логана» стал 1,0-литровый бензиновый двигатель SCe (Smart Control efficiency) мощностью 73 л. с. Трехцилиндровая новинка на 2 «лошадки» мощнее смененной базовой «четверки» объемом 1,2 литра. Конечно, автомобиль очень и очень спокойный, к тому же любит обороты.

«Рено» — не самый компактный автомобиль, и с парой человек внутри двигатель уже заставляет переключаться не раньше 2500-3000 об/мин. Ниже 2200 об/мин опускаться не стоит, мотор очень не любит «низы». Несмотря на это, смешанный расход топлива вряд ли получится выше 6,5-7 литров на 100 км пробега. Так что одного полного бака хватит почти на 800 км. Проверено. С экологичностью у «литрушки» все хорошо — он отвечает нормам Евро-6.

Короткие передачи и пятиступенчатая механическая трансмиссия являются причинами того, что на скорости в 100 км/ч обороты двигателя сильно переваливают за 3000 об/мин. Так что двигаясь со скоростью потока на магистрали будьте готовы к некоторому шуму двигателя в салоне. Кстати, аэродинамические шумы появляются позже. Вообще, к коробке передач претензий нет. Хода рычага короткие, алгоритм включения прост и понятен.

Стойки «МакФерсон» спереди и балка сзади в случае «Логана» — это почти идеальная подвеска для порой суровых украинских дорог. Она почти игнорирует неровности любого характера, при этом отличается неплохой надежностью и бережет колеса. Главная опасность — это растерять колпаки. То есть ям можно не бояться, но скрепить пластиковыми хомутиками колпаки все же стоит.

Итого

Renault Logan, как настоящий опытный игрок в своем классе, показывает пример конкурентам в том, как и с помощью чего нужно завоевывать покупателя. Ведь несмотря на свой почти семилетний модельный возраст, в январе 2019 года он стал самым популярным седаном в Украине. И уверен, что его покупатели почти не смотрят на жесткость пластика и расположение клавиш стеклоподъемников. А вот «неубиваемая» подвеска и экономные моторы значат много. Порой даже очень много.