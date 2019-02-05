Тест-драйв нового Kia Cerato. Часть 3: со знаком «+»

Интересный факт. Новый Kia Cerato собирают на калининградском заводе «Автотор» методом крупноузловой сборки из корейских машинокомплектов параллельно с автомобилем предыдущего поколения, который производится по полному циклу. При этом прошлую машину корейцы даже не думают сворачивать, а наоборот, изменили название на Cerato Classic и намерены продолжить производство.

Отныне силовая структура кузова Kia Cerato на 54% состоит из высокопрочных сталей (прибавка 20%). Средние стойки усилены элементами из стали горячей штамповки. Пересмотрена конструкция балок обоих бамперов и их краш-боксов — сменных элементов, защищающих лонжероны при несильном ударе.

На мой взгляд это очень странное решение и «классическая» версия вряд ли будет пользоваться высоким спросом. Почему? Да потому что корейцам удалось удержать хорошую цену на новый Kia Cerato, который дороже своего предшественника всего на 70 — 80 тысяч рублей в зависимости от модификации и уровня оснащения. Будь это обычный рестайлинг — переплачивать за новые фары и бампера мало кто захочет, но перед нами новая модель и подобное удорожание здесь кажется вполне закономерным.

Элемент обогрева руля установлен по всей окружности. Отметим, что эта полезная для нашего климата опция есть во всех комплектациях кроме базовой. Подогрев передних сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателя предлагается уже в базе.

Сомнителен спрос и автомобили с мотором 1,6 литра, причем как старого, так и нового поколения. В аналогичных комплектациях они дешевле 2,0-литровых версий всего на 30 тысяч рублей. Исключение составляют только приверженцы механической коробки передач. Они обречены на базовый двигатель, так как только с ним доступна МКПП.

Базовая стоимость Kia Cerato Comfort 2019 производственного года на текущий момент составляет 1 134 900 рублей. Это совершенно пустая 1,6-литровая версия с МКПП, где есть только лишь стеклоподъемники и кондиционер. Это чисто маркетинговая версия для рекламных слоганов, а также кандидат в автопарки такси и каршеринга. Обычные клиенты вряд ли обратят на нее внимание.

Следом идет комплектация Luxe (1 174 900 рублей с МКПП и 1 214 900 с АКПП). Пожалуй эта версия и станет самой востребованной, ведь именно здесь появляется минимальный набор самых необходимых опций: светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, кожаная отделка руля и рукоятки КПП, раздельный климат-контроль, задний парктроник и круиз-контроль.

Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) — прерогатива самых богатых комплектаций Premium и Premium+.

За доплату в 70 тысяч рублей чуть более продвинутое исполнение Prestige получило сверху 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные задние фонари, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, передний парктроник, а также камеру заднего вида. Отметим также, что именно комплектация Prestige является максимальной для автомобилей с мотором объемом 1,6 литра.

Две топовые комплектации Premium (1 384 900 рублей) и Premuim+ (1 444 900 рублей) предлагаются только с 2,0-литровым двигателем. Перечень оборудования действительно богат: 17-дюймовые легкосплавные диски, система контроля слепых зон, система помощи при выезде задним ходом, беспроводная зарядка для мобильного телефона, система беспроводного доступа и запуск двигателя кнопкой, интеллектуальное открытие багажника, электропривод складывания зеркал, а также светодиодные фары головного света.

Дополнительно версия со знаком «+» получила кожаную отделку сидений, а также электропривод кресла водителя с памятью и регулировкой поясничного упора.

Проверенный временем 2,0-литровый двигатель Nu 2.0 MPI далеко не новинка, зато давно известен своей беспроблемной эксплуатацией. У него обычный распределенный впрыск топлива и невысокая степень сжатия 10,3:1, что позволяет заливать бензин АИ-92.

Корейцы позиционируют Kia Cerato, как автомобиль для тех, кто перерос молодежный хэтчбек Ceed. На мой взгляд, на нашем рынке, где две обе модели соседствуют в шоу-румах автосалонов, это крайне верный подход. Если проевропейский «Сид» — это бравый кузов «хэтчбек», турбомотор, «робот» с двумя сцеплениями и независимая задняя подвеска, то Cerato — понятный и надежный атмосферник, традиционный «автомат», классический кузов «седан» и более простая задняя балка».