Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства со шведским универсалом

Помню свой первый универсал Volvo — «двести сороковой» начала 1990-х, окрашенный в коричневый цвет. Тогда он ощущался гигантским кораблем с этим своим длиннющим носом, кучей места для задних пассажиров и однокомнатной квартирой за ними. Казалось, что разрушить этот брусок стали невозможно: даже при небольшом ДТП он мог крошить «в тотал» советские легковушки, отделываясь лишь царапинами, им можно было буксировать даже строительную технику и бетонные блоки и перевозить в багажнике половину всего скарба для дачи. При этом работал автомобиль без какого-либо ремонта и обслуживания очень долго — мечта. Были у него, конечно, некоторые проблемы с подвеской и электрикой, но это, как говорится, совсем другая история.

С тех пор встреч с автомобилями Volvo было раз, два и обчелся, а универсалов — ни одного. И вот спустя двадцать с лишним лет передо мной снова шведский «сарай». И снова в коричневом цвете. Самое время пустить слезу, упасть ему на широкий капот и поностальгировать — всё почти так же, как в молодости. Разве что машина совсем новенькая, в отличном техническом состоянии и… не моя. Но давать волю чувствам нельзя, иначе отнестись к автомобилю без предубеждения не получится. И это, похоже, будет самым сложным в этой части наших длительных тестов.

Итак, встречайте — Volvo V90 Cross Country. Пятиметровый универсал с двухлитровым дизельным мотором мощностью 190 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом с многодисковой муфтой BorgWarner в приводе задней оси и 210-миллиметровым клиренсом — как у хорошего кроссовера и выше любого конкурента в этом сегменте.

Выглядит круто, но пафоса и вызова в этой внешности нет: мускулистый, поджарый, крепко сбитый силуэт с защитными накладками на кузове и фирменным «молотом Тора» в светодиодных фарах. Обсуждать дизайн автомобилей дело максимально неблагодарное, но на мой взгляд это самый красивый Volvo наших дней. Да и среди остальных вседорожных универсалов, в общем-то, тоже.

А внутри? Коричневая кожа, натуральное дерево и металл (качество материалов — на высоте!), панорамная стеклянная крыша, сиденья с массажем, божественная аудиосистема Bowers & Wilkins с кевларовыми динамиками и алюминиевыми твиттерами, проекционный дисплей, электронная приборка и куча вспомогательной электроники, описание которой займут несколько листов А4.

В общем, если вы хотите наглядно увидеть, как далеко ушли технологии автомобильного мира за последние 30 с лишним лет, поставьте рядом Volvo 240 и V90. Яснее некуда.

Правда, и цена уже не сравнится никак: наш Cross Country почти с топовым оснащением стоит 5 016 000 рублей! Из доступных опций в автомобиле нет только «выравнивающей» пневмоподвески для задних колес, которая не дает корме автомобиля проседать при сильной загрузке багажника, и обогрева лобового стекла. Его нельзя заказать, если вы хотите получить проекционный дисплей. Странное решение. Которое, в принципе, при наличие дистанционного запуска через приложение для смартфона никак не повлияет на комфорт — стекло оттает, а руль и сиденья будут теплыми.

В этом тепле в салоне комфортно, уютно и спокойно. Кажется, именно такими и должны быть Volvo, не так ли?

Никак не нарушает душевного спокойствия даже хайтек центральной консоли. Пусть вас не пугает планшет с одной большой центральной кнопкой, как на «Айфоне»: пользоваться им удобно, а меню и все подпункты выстроены логично, и запомнить, где и что находится, — дело пары дней. Хотелось бы, конечно, чтобы режим рециркуляции климат-контроля или, например, автопарковщик включались отдельной кнопкой, но не судьба. Активация этих функций производится в два клика по экрану — не очень удобно, хотя и терпимо.

В салоне V90 Cross Country вообще не хочется о чем-то переживать. Переводишь подвеску в комфортный режим, кладешь руки на подлокотники, включаешь массаж сидений (желательно волновой режим — от поясницы к плечам) на полную мощность и легкий подогрев, настраиваешь аудиосистему на объемное звучание только вокруг водительского кресла с максимальной интенсивностью — и вот никакие пробки тебя уже не волнуют.

Черт, я старею или мне действительно нравится этот Volvo? Здесь тихо, удобно и комфортно, 190-сильного дизеля достаточно (не более того, к сожалению), а в поворотах автомобиль уверенно следует за рулем. Короткие и длинные волны покрытия легко проглатываются подвеской, дороги «средней разбитости» тоже перевариваются без особых проблем даже на 19-дюймовых колесах, но крупных ям лучше избегать. Хотя за время знакомства с Cross Country ни разу не возникло ни намека на пробой или поводов поворчать на энергоемкость подвески.

Если ехать спокойно, то все классно. Но вот активной езды вседорожный универсал не любит. Вдруг замечаешь, что «автомат» начинает тупить, путаясь в передачах, при росте скорости машина кренится в поворотах и ведет себя в вираже, как «икеевская» фрикаделька, перекатывающаяся по тарелке. Не спасает даже режим Dynamic, который, кажется, лишь немного утяжеляет руль, существенно не меняя никаких других настроек.

Для Volvo быстрая езда с активной рулежкой — экстренная ситуация, которая заставляет пугаться всю эту продвинутую электронику. Попробуйте один раз, разочарованно покачайте головой, как это сделал я, и забудьте навсегда, что такое быстрая езда. По крайней мере, на таком универсале.

Но, черт возьми, даже это не смогло смазать первых эмоций, которые дает V90 Cross Country. В следующей части мы разберем все минусы автомобиля, сравним с конкурентами и подсчитаем затраты на эксплуатацию. Вот тогда и посмотрим, как изменится впечатление об этом универсале. /m