Тест-драйв Hyundai Tucson. Часть 1: не навреди

Знакомимся с обновленным компактным кроссовером Hyundai Tucson, который появился на российском рынке в конце прошлого года.

Выход любой обновленной модели почти всегда вызывает много споров. Особенно это касается поклонников модели, состоящих в соответствующих клубах и участвующие в различных форумах. Одни сетуют на то, что машина почти не изменилась, вторые, наоборот, рады что кардинальных перемен не произошло. Так и с обновленным Hyundai Tucson. Похоже, на этот раз корейские дизайнеры руководствовались принципом «не навреди». Tucson и до рестайлинга был симпатягой, а учитывая, что это самая продаваемая модель компании Hyundai в Европе и один из наиболее популярных компактных кроссоверов в США, очень опасно вносить серьезные изменения, да и зачем?

В результате, кардинальных внешних отличий от предшественника, дебютировавший в России осенью прошлого года кроссовер, имеет не много, но они есть и все довольно удачные. Да, с тиками незначительными изменениями дизайна далеко не каждый прохожий сможет признать обновленный Tucson.

Между тем, автомобиль заметно посвежел. Среди наиболее заметных и ярких новых штрихов отметим полностью светодиодную переднюю оптику (в богатых комплектациях), более солидную трапецию решетки радиатора, новую L-образную форму светодиодных ходовых огней и задние фонари, которые отныне также выполнены с использованием большого количества светодиодов. Дизайн колесных дисков тоже новый: «в базе» колеса 17-дюймовые, наиболее продаваемые средний комплектации получили диаметром 18 дюймов, ну а в топе, как, например, тестовый Tucson установлены 19-дюймовые диски.

Комплектации, начиная с исполнения Dynamic, оснащены тачскрином диагональю восемь дюймов, навигацией c индикацией пробок при подключении к телефону по Wi-Fi. В базовых версиях — экран семидюймовый. Обе системы совместимы с Apple CarPlay и Android Auto.

В отличие от внешнего дизайна изменения в интерьере оказались куда заметнее и существеннее. Попав в салон обновленного Hyundai Tucson, в первую очередь обращаешь внимание на переработанную архитектуру передней панели. Отныне экран мультимедийной системы не встроен в торпедо, как раньше, а в соответствии со всеми последними тенденциями автомобильной моды установлен сверху, по типу модного планшета. Под ним растеклись воздуховоды системы вентиляции и блок климат-контроля, и целая линейка клавиш, овечающая за подогревы всего и вся, а также вентиляцию передних сидений, доступную в топовой комплектации. В «подвале» расположилась розетка на 12 вольт, разъем USB и площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Хорошо, что оставили нетронутой приборную панель. Она удобна, хорошо читается в любое время суток и обладает приятной белой подсветкой, чего не скажешь о ядовитом ярко-синем свечении остальных органов управления. Трехспицевый руль имеет хорошие диапазоны регулировки в двух плоскостях, приятный пухлый «бублик», но скользкую кожаную отделку и клавиши управления, выполненные из откровенно дешевенького пластика.

Сзади просторно, а спинки дивана имеют необычайно большой угол регулировки.

Передние кресла порадовали неплохим профилем и широким диапазоном регулировки по высоте, но боковая поддержка скромная, а памяти настроек нет даже в максимально упакованной комплектации.

Тесным задний диван не назовешь. Места достаточно и по ширине и по высоте. К услугам пассажиров — подлокотник, USB разъем для зарядки гаджетов, а также необычайно широкий диапазон регулировки угла наклона спинок задних кресел. В дальней дороге можно откинуться максимально назад и наслаждаться видами через панорамную крышу с огромным передним электролюком.

Большая редкость — полноразмерная запаска на литом диске.

Багажный отсек не самый большой в классе, но вместительный — 488 литров. Спинки складываются по частям ровно «в пол», крышка багажника оснащена электроприводом и интеллектуальным доступом (автоматически открывается через три секунды после того, как водитель с ключом подойдет сзади), а в «подполье» расположилась полноценная запаска на легкосплавном 19-дюймовом диске!

Продолжение следует…