Какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет

Переименование модели ML в GLE стоило отложить. Потому что нынешний GLE это модернизированный ML третьего поколения. А новый — нечто совершенно иное. Настолько, что и смена названия пришлась бы кстати

Почти все модели от поколения к поколению растут в размерах — этим никого не удивить. Вот и GLE прибавил в длину 10,5 см. Много! А самый первый ML 1997 года и вовсе на 34 сантиметра короче… Колесная база в сравнении с предшественником выросла на 8 сантиметров, и это заметно: задняя ось визуально откатилась чуть ли не под задний бампер. Результатом стал небывалый простор на заднем сиденье — не удивительно, ведь расстояние между осями вплотную приблизилось к трем метрам, а это ближе к показателям S-Класса и модели GLS, а не предшественника.

Раздельные части заднего дивана теперь оснащаются электроприводом. Продольный ход кресел — 10 сантиметров. За регулировки отвечает фирменный блок клавиш в форме кресла на каждой двери. Электрифицированы даже подголовники и оконные шторки. Сервопривод также позволяет складывать сиденья из багажника. В качестве опции доступен двухместный третий ряд.

Несмотря на рост габаритов, новый GLE выглядит более стремительным и подтянутым. Этому есть объяснение: во-первых, внедорожник стал немного ниже (на 2,4 см), а во-вторых, штатный размер колесных дисков достиг 22 дюймов. Аэродинамику проработали самым тщательным образом — коэффициент лобового сопротивления снизился до величины 0,29. Это рекорд среди внедорожников.

Удачная находка дизайнеров — предложить два варианта оформления передка. Многие покупатели GLE достаточно консервативны и пока не готовы к акульему стилю, заданному новыми CLS и А-Классом. Им точно понравится классический вариант оформления с горизонтальными планками радиаторной решетки. Более молодой и открытой клиентуре подойдет трапециевидная «бриллиантовая» решетка.

Новый интерьер с прямоугольными дефлекторами вентиляции и огромными дисплеями (правый — впервые сенсорный!) — как награда за ожидание новой модели. Это какой-то антикокпит: здесь много воздуха, а место водителя стилистически не обособлено. Даже центральный дисплей принадлежит правому пассажиру практически в той же мере, что и водителю. На центральном тоннеле большой тачпад вместо прежнего поворотного селектора Comand. Если функций у системы и раньше было неисчислимое множество, то теперь появилась масса вариантов доступа к ним. Пожалуй, владелец GLE сможет открывать новые возможности индивидуализации «инфотейнмента» все время, пока владеет автомобилем.

У прежнего GLE еще была была цифровая телефонная клавиатура, а у нового уже нет поворотной шайбы Comand. Докатились!

А еще новый GLE понимает жесты! И эта функция решена иначе, чем у кого-либо в индустрии. Виртуальные кнопки на экране всплывают или увеличиваются на экране, если поднести к ним руку. Такое решение давно применяется группой Volkswagen и встречается как на Audi , так и на Шкодах . Однако мерседесовская система понимает, тянется к сенсору водитель или пассажир. Например, в меню массажа система автоматически предложит программы для левого или правого кресла в зависимости от того, чья рука приблизилась к экрану. Важные функции, связанные с управлением автомобиля и настройкой некоторых параметров с пассажирского места и вовсе недоступны.

А если правое сиденье пусто? Что скрывать, мы все возим там сумку. Так вот, если потянуться к ней, автомобиль сам включит правый штурманский свет. Очень любезно! Разумеется, если в кресле человек, лампочка не загорится.

Виртуальная помощница Мерседес , которую мы донимали вопросами на тесте А-Класса, есть и на GLE — и всегда готова прийти на помощь. В США она кажется всемогущей, если вы в состоянии сформулировать свои пожелания на английском. Что будет в России, пока только предстоит выяснить.

Самая доступная версия GLE в России — модификация 300 d 4Matic с двухлитровым 245-сильным турбодизелем. Начиная с 1600 оборотов в минуту двигатель выдает 500 Нм и разгоняет начальный GLE до 100 километров в час за 7,2 секунды. Схема полного привода здесь традиционная: с межосевым дифференциалом, распределением момента поровну между осями и электронными межколесными блокировками. Цены начинаются от 4,73 миллиона рублей.

Знакомство с такой машиной у нас еще впереди, а на ездовой презентации довелось опробовать топовые 6-цилиндровые модификации. Пока не появились AMG-версии GLE, они остаются самыми дорогими и динамичными в линейке. А еще у них иная схема полного привода: момент на переднюю ось передается муфтой с электронным управлением. Во внедорожном режиме она замыкается жестко, обеспечивая равную тягу на осях. Если заказать пакет Offroad (182 тысячи рублей), добавится понижающая передача.

Дизельный GLE 400 d в России стоит минимум 5,97 миллиона рублей. Новая рядная «шестерка» развивает 330 лошадиных сил (272-сильную версию 350 d к нам не поставляют) и выдает щедрые 700 Нм тяги уже с каких-то 1200 оборотов в минуту! Удивительно — трехлитровый турбодизель звучит практически как бензиновый мотор, хотя сильно повышать голос ему мешает отменная шумоизоляция. Девятиступенчатый автомат работает идеально, с небольшой поправкой на то, что узкий рабочий диапазон любого дизеля и его специфический голос всегда делают переключения более заметными. В любом случае, большому внедорожнику, который на разгоне до «сотни» выезжает из шести секунд и укладывается в 8 литров на 100 километров при спокойной езде, трудно предъявлять претензии.

И все-таки бензиновый GLE 450 понравился больше. По паспорту он быстрее всего на одну десятую секунды, но характер его еще интереснее. Не всякий атмосферный V8 выдаст 500 «ньютонов» момента, а уж с 1600 оборотов в минуту, пожалуй, и вовсе никакой. Лавина тяги продолжается до 4500 оборотов, переключения едва различимы. При этом поет двигатель так, будто ему специально ставили голос. В Аффальтербахе. Впрочем, может так оно и было…

Переход на 48-вольтовую бортовую сеть дал новому GLE несколько важных преимуществ. Первое — «умеренная» гибридность. На разгоне 367 лошадям турбомотора помогают 16 киловатт и 250 «ньютонов» электрического двигателя. Ехать на чистом электричестве GLE не может, но заглушить ДВС на холостом ходу или при езде накатом — запросто. И вся эта внутренняя жизнь силовой установки совершенно не забирает на себя внимания водителя.

Второй плод перехода на 48 Вольт — возможность реализовать на серийном автомобиле конструкцию под названием E-Active Body Control, в которой плавность пневматики соединили с быстротой реакций гидравлики. Это самая дорогая и технологичная подвеска, которую можно заказать на GLE. В России она тоже доступна — в топовом исполнении GLE 400 d 4Matic First Class за 7,82 миллиона рублей.

E-Active Body Control настолько крута, что ощущение только что вынутой из упаковки новой игрушки не покидает и на второй день. На правом сенсорном экране — четыре бегунка, как на микшерном пульте. Водя по ним пальцем, можно заставить автомобиль глубоко присесть или встать на цыпочки над любым из четырех колес. Ролик, где GLE, раскачиваясь на подвеске, сам выезжает из песчаной ловушки, стал вирусным. Инженерам этого показалось мало, и они заставили внедорожник танцевать.

Гидропневматические стойки представляют собой некую «надстройку» над стандартной пневмоподвеской Airmatic. Последнюю можно заказать и без гидравлики, равно как и простую пружинную подвеску. Делать активную многокамерную систему, как на GLC, не стали: хочется большего — заказывайте E-Active Body Control с гидроаккумуляторами и 48-вольтовым электронасосом на каждом колесе. Пока Airmatic берет на себя плавность хода и регулировку клиренса (до +90 миллиметров с пакетом On&Offroad), гидравлика выполняет все эти трюки с приседанием и прыжками, а заодно всё, что умеет S-Class: сканирует дорожные неровности стереокамерой и кренится внутрь поворота, если включить режим Curve. Только вот у S-Класса гидравлика с насосами прошлого поколения сочетается с обычными пружинами, а не с пневмостойками и в принципе не может быть заказана с полным приводом…

В этой мысли страшно признаться самому себе: GLE даже с обычной пневмоподвеской воспринимается комфортнее рестайлингового S 500, который встречал меня в аэропорту. E-Active Body Control на обычной дороге не дает преимуществ в плавности хода, хотя внедорожники с «гидравликой» и обуты в 20 дюймовые шины с 50-м профилем (вы только себе представьте это колесо!) вместо 22-дюймовых низкопрофильных, которыми щеголяют «пневматические» GLE.

Разница проявляется только на больших ямах, которые в Американской глубинке пришлось поискать. Меньше заметны крены и клевки, машина не задирает нос на разгоне. Преимущества гидравлики на бездорожье очевидны (оторвавшееся от земли колесо магическим образом вновь до нее дотягивается), да только нет его, бездорожья. Поверим танцу и видеороликам.

Что делать тем, кто не готов расстаться с восемью миллионами даже после таких невероятных демонстраций? Не переживать! Наслаждаться образцовым ходом настоящего Мерседеса можно и с обычной пневмоподвеской — в России она также доступна. Например, включена в комплектацию бензинового GLE 450 Sport Plus за 6,34 миллиона. Да и классические пружины пока не станем списывать со счетов — сперва на них нужно поездить.

Новый GLE первым встанет на конвейер российского завода Mercedes-Benz в Подмосковье, а пока внедорожники импортируют из США, как и раньше. На выбор есть несколько фиксированных (и довольно разнообразных) комплектаций GLE 300 d, GLE 400 d и GLE 450.