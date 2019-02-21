В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?

На нем не так просто ездить по Москве, сложно поставить рекорд скорости и даже если стать мастером пикапа, вряд ли удастся очаровать много девушек. И все же компании Mitsubishi удалось сделать новый L200 привлекательным для любого мужчины, у которого еще бьется пульс. Мы вспомнили международную премьеру машины и подвели итог ценами и комплектациями на российском рынке. Итак, что же это теперь за автомобиль, и сколько он стоит?

Большой Mitsubishi отрывает от земли все четыре колеса, пролетает пару метров и грузно плюхается на грунтовую трассу, тут же оседая на торможении перед затяжным поворотом. Скользя боком, он отправляет прилив пыли в воздух, и она не успевает осесть, как большая машина уже скрывается за поворотом.

Хироси Масуока знает, что ему за это ничего не будет.

Он подбрасывает и роняет новый автомобиль снова и снова. У него нет никакого пиетета перед техникой, он давно не боится за свои позвонки. По его лицу видно, что вопрос поиска точки торможения волнует его меньше, чем мысли о том, что сегодня на обед в его родном доме в Ируме, что в префектуре Саитама.

И что домой он в любом случае не попадет ни сегодня, ни завтра. Потому что как сотрудник компании в статусе живой легенды, он облечен миссией доставлять удовольствие. И он занимается доставкой на самом подходящем транспортном средстве в модельном ряду Mitsubishi — новом пикапе L200.

Тайская гордость

Сегодня и завтра Хироси будет обедать в Бангкоке. Здесь дают премьеру L200, и место выбрано не просто так. Таиланд делит мировое лидерство по части пикапов не с кем-нибудь, а с США — Штаты первенствуют по части объема продаж, а маленькое государство в Юго-Восточной Азии имеет самую большую долю пикапов на локальном рынке. Для тайца пикап является членом семьи и частью тела, жизненной необходимостью, модным атрибутом — всё в одном. Несмотря на индустриализацию, страна по большей части остается аграрной не только фактически, но и ментально.

Если местные покупают пикап, то с одинарной кабиной, руководствуясь принципом стоимости и величиной налога, а не ценности человеческой жизни. Приобретая двойную кабину, вы становитесь завидным женихом — любой, кто едет мимо, знает, что вы достаточно платежеспособны, чтобы позволить себе тянуть увеличенное обременение в пользу государственной казны.

В ином случае она незачем, потому что пара скамеек по двум бортам single-cab легко решает проблему перевозки живой рабочей силы, и каждый второй встреченный пикап везет у себя в кузове тайцев. Их всегда много. Легкие рубашки парусят на ветру, волосы шевелит ветер, а их лица не выражают никакой озабоченности по поводу рейтинга EuroNCAP, смертности на дорогах или чего-то подобного.

Пользуясь особенностями местного рынка и близким выходом к морю, большинство автопроизводителей, в портфолио которых есть мидсайз-пикапы, производит их именно здесь. Mitsubishi не исключение. Обосновавшись здесь с шестидесятых годов прошлого века, компания построила своё королевство в королевстве Лаем Чабанг в трех часах езды от Бангкока. Это три завода и моторный цех, по совокупной мощности способные выдавать 424 тысячи автомобилей в год.

Это делает Таиланд, а не Японию главной производственной площадкой для компании. Сегодня здесь производятся модели Pajero Sport, пикап L200 (он же местный Triton) и городские Mirage и Attrage, а также бензиновые и дизельные моторы и машинокомплекты для сборки. С крыши офиса Mitsubishi открывается широкая панорама асфальтированной пустоши, где тысячи лаемчабангских созданий строятся колоннами перед погрузкой на громадные паромы. Еще немного, и они разъедутся по 120 странам мира, куда из Таиланда экспортируют автомобили, не исключая и Россию, где новый L200 начнет продаваться с марта.

«Эль двести», начало

Но перед тем, как стать бусинками в ровных шеренгах, машины плыли по конвейеру, постепенно прикрывая наготу рамы деталями кузова. Большинство из них получали знакомую кабину-обмылок текущего L200, да еще и одинарную, придававшую автомобилю куцый и немного жалкий вид. Под основной веткой конвейера находилась бетонная траншея, где сновали рабочие в белых защитных касках.

Их было неправдоподобно много. Ворота цеха были распахнуты и внутри стояла такая же духота, как снаружи, но казалось, её создаёт не тайский климат, а эта человеческая многоножка. Отследить движения было сложно, каски наперстками сновали туда-сюда, конвейер двигался и фокусы разгадать не получалось.

Внезапно нижняя лента конвейера остановилась.

С верхней линии вниз спустилась новая кабина. Вид крупных квадратных арок выгодно отличал её от соседских «обмылков». Двойная, она казалась непомерно большой на фоне одинарных. Усевшись на раме, она поплыла по конвейеру, но её очевидная новизна каскам внизу была совершенно неинтересна.

Не тратя времени зря, они деловито прикручивали к ней те же элементы навесного оборудования, что и к впередиидущей машине с кабиной-обмылком, и к двигавшейся позади — тоже. Вместе с испарившимся флером тайны стали очевидны две вещи:

1) это самый симпатичный Mitsubishi c момента дебюта пикапа второго поколения при Рональде Рейгане

2) как у ледибоя с Патпонга, за привлекательной внешностью у него скрывается истинное мужское начало L200 прошлого поколения.

Думай о пикапе

В отличие от квартала «красных фонарей», жадным до нюансов журналистам все показывали на презентации совершенно бесплатно. Обновление L200 случилось к 40-летию модели, и дата добавила важности всему событию. Среднеразмерные пикапы всегда страдали от хромого образа полукровки — автомобиля, одновременно недостаточно комфортного для жизни и недостаточно амбициозного для задач, захватывающих дух. Это позиционирование переосмысливается на наших глазах.

Volkswagen принес в сегмент легкость и удобство из легкового сегмента, Mercedes-Benz пытается зайти с премиальным предложением, и теперь даже Toyota красит переднюю панель в салоне рояльным лаком. Но Mitsubishi удалось гораздо больше: разбудить иррациональное желание купить подобный автомобиль.

Ведь бессмысленно сравнивать пружины и рессоры, выгадывать, у кого больше клиренс, если в итоге автомобиль все равно выглядит, как некомплектный внедорожник в разделе уцененных товаров? Но не таков новый L200. Со своей высокой линией капота, маленькими фарами над нагромождением пластиковых желваков и раздутыми арками это просто детская мечта, которая летит во весь опор, не разбирая дороги, сквозь пыль и ямы, подминая ветки и кусты, жадно всасывая воздух с примесью полевых насекомых. А потом разворачивается и валит назад, прыгая с пригорков, уничтожая мелкие лужи и грохоча скарбом в кузове. Или, измазанная в болотной грязи, ломится сквозь орешник. Или рисует бублики по песчаному пляжу летним вечером.

Ни одна из этих влажных фантазий никогда не пройдет окончательную верификацию сознанием взрослого, семейного человека. Но важнее то, что впервые за десятилетия у марки Mitsubishi появился автомобиль, который может позволить мужчине спать с руками не только на одеяле.

Почему его стоит купить

Впрочем, здесь достаточно рационального. Старую пятиступенчатую автоматическую трансмиссию сменили на шестиступенчатую коробку Aisin, которая обещает более динамичный и плавный разгон, а тормозные диски на передней оси увеличились в размере. В попытке улучшить плавность хода, заменены задние амортизаторы, которые теперь содержат больший объем масла.

Новый L200 стал гораздо ближе к современным легковым машинам за счет нового комплекса систем активной и пассивной безопасности. Это довольно стандартный комплект, который больше важен для получения высокого рейтинга безопасности и оправдания высокой цены, чем эффективно работает на самом деле, но все же стыдно не иметь всего этого в 2019 году.

Зато теперь у L200 есть датчики парковки и монитор, на котором автомобиль изображен в проекции «сверху», система смягчения последствий лобового столкновения FCM, мониторинг слепых зон и еще две системы, которые готовят автомобиль к тому, что когда-нибудь за его рулем может оказаться даже женщина. Это способность предупреждать о препятствии при движении задним ходом и ультразвуковой помощник, снижающий вероятность последствий при импульсивном нажатии на педаль газа при выезде с парковки задом.

По странному стечению обстоятельств, такой образ действий тоже входит в число мокрых грез за рулем L200, которые приходят на ум при рассмотрении его внешности. Самая крутая штука в Mitsubishi это, как обычно, трансмиссия.

Машина оснащается либо простой системой полного привода Easy-Select, которая представляет собой парт-тайм с возможностью подключения передней оси и понижающей передачей, либо сложной Super-Select, которая позволяет ехать на полном или заднем приводе в постоянном режиме, блокировать центральный дифференциал и использовать понижающую ступень в раздатке.

Оба режима оснащены шайбой для выбора условий езды — «гравий», «песок», «грязь/снег», «горная местность» — под которые бортовой компьютер адаптирует алгоритмы работы двигателя, трансмиссии и электронной системы стабилизации. Добавлена также система управляемого спуска с горы, которая обеспечивает равномерное движение на опасном склоне.

В салоне L200 изменений практически не произошло, если не считать появившиеся воздуховоды в потолочной панели для задних пассажиров, новые USB-гнезда, да то, что прострочка светлой ниткой как-то разбавляет скучный моноцветный салон. Вообще было бы приятно увидеть на месте старого торпедо что-то менее отсталое, но это несильно разочаровывает.

За рулем L200 вообще можно простить многое за высокий комфорт, с которым автомобиль преодолевает неровности. Большие колеса принимают на себя все удары, но между кабиной и рамой вибрации успевают потухнуть и водителю достается ровно столько, чтобы окончательно не терять связь с реальностью. Неподрессоренные массы тоже не обременяют руль, он остается чистым и управлять машиной комфортно.

Плюс короткий радиус разворота (5,9 метра) создает впечатление, что машина меньше своих габаритов. На короткой трассе не удалось заметить каких-либо заметных особенностей турбодизеля 4N15 MIVEC объемом 2,4 литра, кроме того, что его 430 Нм вполне достаточны, чтобы успешно тянуть тяжелую машину вверх, на искусственное препятствие. Но главным козырем остается совершенная невозмутимость этого L200. Казалось, если напутать со скоростью и уйти с трассы через невысокий бруствер, машина и бровью не поведет. Но за 15 минут, отведенных на тест-драйв новинки, все запланированное реализовать не удалось.

С марта в России

В российском офисе Mitsubishi надеются, что машина сможет повторить удивительный успех прошлого года, когда эффективная ценовая политика позволила поднять продажи прежней модели больше чем на 100% и, обогнав Toyota Hilux , закрепиться на втором месте в России.

Новый автомобиль действительно достоин успеха, но его цена на местном рынке будет иметь гораздо более важное значение, чем способность будить скрытые желания. Российские цены на модель будут объявлены в феврале. /m