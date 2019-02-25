Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся со шведским универсалом

В прошлой части мы познакомились со шведским «сараем» Volvo V90 Cross Country и поездили на нем по городу. С автомобилем настолько быстро нашелся общий язык и взаимопонимание, будто встретил старого приятеля. Того самого «двести сорокового», который подкачался, приоделся и обзавелся всякими модными электронными гаджетами. Вот только у заднеприводного «старичка» с поездками вне асфальта были проблемы, а нынешний «Кросс Кантри» с увеличенными дорожным просветом, полным приводом вообще строит из себя покорителя всяких «бах» и «трофи». Проверим, насколько «вседорожным» может быть самый вседорожный из универсалов Volvo?

Двести десять миллиметров дорожного просвета — это много. Особенно для универсала. С таким показателем Volvo V90 Cross Country становится на одну ступеньку с серьезными вседорожниками, но пусть вас вас не вводят в заблуждение обвес из неокрашенного пластика и псевдозащитные накладки «под металл». Тягаться с «серьезными парнями» этому автомобилю не под силу: углы въезда и съезда не достигают серьезных величин (19 и 21,3 градуса соответственно), примерно соответствуя показателями таких машин, как Kia Sorento Prime, почти трехметровая колесная база может доставить неприятности на перегибаха, а масса в две тонны — на раскисшем и вязком покрытии.

Харкордное барахтанье в грязи — это не для него. Но, тем не менее, он справляется, а «зубастые» зимние «шиповки» Yokohama продолжают загребать мягкий грунт, продвигая машину вперед. Универсал двигается даже с вывешенными колесами, удачно имитируя блокировки и продолжая ползти вверх. И это даже без активации специального «внедорожного» режима.

Если выбрать барабанчиком на центральном тоннеле режим Off-Road, то реакции на нажатие педали газа у «Кросс Кантри» станут мягче, чуть «расслабится» руль, включится ассистент спуска с горы, который автоматически будет притормаживать автомобиль, а на задние колеса электроника станет перекидывать чуть больше момента. Этот режим отключится сам при росте скорости, хотя он, как показалось, и не особенно нужен — универсал прекрасно справляется с бездорожьем даже в обычном «Комфорте».

Проехать на пикник по раскисшей грязной дороге, снегу или гравию, либо забраться на небольшой косогор — не проблема. Надо лишь быть внимательнее к длинным свесам, чтобы ничего не зацепить.

Для того чтобы доставить на этот самый пикник все необходимое для всей семьи, нужен большой багажник. И у «Кросс Кантри» он идеальный. Низкая погрузочная высота (68 сантиметров), правильная форма, ниши на боковинах, лючок для длинномеров, двухметровая площадка с ровным полом для перевозки груза (если сложить задние сиденья, для чего в багажнике предусмотрены отдельные кнопочки), подпол с небольшим органайзером и даже специальное отделение для пакетов, спрятанное за подъемной крышечкой. Очень круто, что доплата за топовую аудиосистему Bowers & Wilkins никак не отразится на объеме багажника — сабвуфер не виден и не мешается, поскольку именно ради этого был интегрирован в кузов.

Но у главного конкурента «Кросс Кантри» — Mercedes-Benz E-Класс All Terrain — багажник еще больше! При поднятых сиденьях второго ряда объем грузового отсека на сто литров больше, чем у Volvo (640 литров), а при сложенных — почти на 300 литров (1820 литров)! Но вот цена… Базовый 195-сильный дизельный «Мерс» стоит на миллион рублей дороже 190-сильного «шведа» в стандартной комплектации.

Раньше среди конкурентов Volvo V90 Cross Country и Mercedes-Benz E-Класс All Terrain числился универсал Audi A6 allroad quattro, но модель недавно сменила поколение и для нее вседорожный вариант еще не представлен. Тем не менее, у дилеров еще можно найти предыдущие «олроуды» по цене 4,8-5,3 миллиона рублей. Конкуренция в этом сегменте, как мы видим, не очень большая. А Volvo, даже с учетом опций, может получиться выгоднее Мерседеса. Главное не переусердствовать с галочками в конфигураторе.

Теперь пришло время подсчитать стоимость владения «Кросс Кантри». Как обычно мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 000 километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Volvo V90 Cross Country в первый год эксплуатации Расходы

ОСАГО 13 309 р.

Каско 97 560 р.

Транспортный налог 14 250 р.

ТО 28 857 р.

Топливо 81 780 р.

Итого 235 756 р.

Километр пробега (только топливо) 4 р.

Километр пробега

(с учетом всех трат, включая Каско) 11,78 р.

Километр пробега

(с учетом всех трат, кроме Каско) 6,9 р.

Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега.

Плановое техобслуживание проводится раз в год или 20 тысяч километров пробега. При этом в дилерских центрах рекомендуют через три месяца после покупки (или тысячу километров) приехать на «нулевое» ТО, причем бесплатное. На нем проверяют работу электрооборудования, омывателей, дворников, а также износ резины и давление в шинах, уровень эксплуатационных жидкостей.

Как оказалось, у Volvo относительно недорогое Каско, а общая стоимость эксплуатации оказалась даже ниже, чем у маленького дизельного кроссовера BMW X2 и седана Genesis G70, которые недавно побывали на наших тестах.

Расход топлива Volvo V90 Cross Country ни разу не поднимался выше десяти литров на «сотню». Худший результат при исключительно городской эксплуатации — 9,6 литра. Лучший (с учетом трассы) — 8,4 литра.

При этом мне достаточно мощности двигателя (для которого, кстати, есть официальная прошивка от Polestar), мне нравится комфорт и тишина в салоне, большой и удобный багажник (как и общая продуманность салона в целом), а также то, как на «Кросс Кантри» удобно ехать «на дальняк». В минусы, пожалуй, можно записать только подтупливающий «автомат», который постоянно хочется перевести в «спорт», чтобы хоть как-то взбодрить его нордический характер, да не самую веселую управляемость. И цены, конечно же.

С другой стороны, даже с учетом опций «Вольво» получится дешевле Mercedes-Benz E-Класс All Terrain. И Audi, когда наконец получит «вседорожный» вариант, тоже вряд ли станет доступнее нынешних машин. Из V90 Cross Country можно легко выкинуть все лишние «приблуды», сэкономив миллион рублей и снизив цену до 4,1-4,2 миллиона.

Если же не брать во внимание вопросы ценообразования и прочие связанные с ним вещи, то «Кросс Кантри» не разочаровал: я с удовольствием буду его вспоминать, как и свой первый Volvo — 240-й универсал. А V90 включу в личный рейтинг, как один из лучших семейных «гран туризмо» и вообще самых ненапряжных автомобилей для всей семьи. Мне кажется, он этого достоин. /m