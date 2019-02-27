Новая Toyota Corolla: революция или ничего особенного?

Что получится, если смешать лучший тойотовский дизайн последних лет, современную платформу TNGA от Camry и старый атмосферный мотор 1.6? Получится новая Toyota Corolla, коктейль турецкого производства со странным послевкусием и высокой ценой…

Дизайнерам новой Короллы — наше сердечное «до-мо аригато». Кто бы мог подумать, что у рядовой Тойоты когда-нибудь появится такое агрессивное и одновременно лаконичное лицо с оскалом «Хищника», плечистая корма и благородные пропорции. Corolla стала на три сантиметра ниже, ей укоротили передний свес и удлинили задний, оставив при этом прежнюю колесную базу.

Таким образом тойотовцы надеются омолодить аудиторию Короллы. Если раньше ее выбирали, в основном, мужчины за сорок, то теперь в компании рассчитывают и на покупателей в возрасте от 30 лет, среди которых могут оказаться девушки. Неслучайно в дорогих комплектациях появились 17-дюймовые колеса (в Европе — еще на дюйм больше), а скучную палитру цветов разбавили бронзовым, серо-голубым и темно-коричневым «металликами».

Модульная платформа TNGA, на которой, помимо Camry, построены кроссоверы C-HR и RAV4, а также гибрид Prius, подарила Королле кузов с увеличенной в полтора раза жесткостью и полностью переработанное шасси с задней многорычажной подвеской. Машина двенадцатого поколения с индексом E210, считай, спроектирована с нуля. Но если в Camry TNGA-революция заметна даже в статике благодаря расслабленной посадке с вытянутыми ногами, то в Королле ее придется поискать.

Вроде бы водительское кресло установлено аж на четыре сантиметра ниже, однако сидишь в традиционной для этого класса позе, и, в отличие от Camry, диапазон вылета у рулевой колонки остался довольно скромным. В целом удобно, и спасибо, что наконец-то добавили регулировку поясничной опоры, а боковые зеркала обрели нормальную форму и переехали на отдельные ножки, как в Camry.

Увы, в том, что касается состава комплектаций, Toyota с ее аскетичностью осталась верна себе. Базовая версия продается только с «механикой», и у нее нет ни штатной аудиосистемы, ни «шторок» безопасности, хотя цена — целых 1 173 000 рублей. К примеру, новый Kia Cerato , как ни крути, получается выгоднее.

Вообще после шикарной внешности интерьер и в богатом исполнении как-то не цепляет. Тут неплохие материалы, интересные формы, есть беспроводная зарядка и даже уникальный для этого сегмента полноценный проекционный дисплей, но все портят по-китайски пестрая приборка с виртуальным спидометром и этот топорный надолб мультимедийного тач-скрина. Ну почему нельзя подсмотреть у тех же корейцев, сделать его аккуратнее и добавить, в конце концов, интерфейсы Apple CarPlay/Android Auto?

Зато тойотовцы не стали жертвовать традиционным преимуществом Короллы, которое оценят семейные люди. На втором ряду по-прежнему полно места для ног, диван оснастили подогревом, а центральный подлокотник сделали на 60 мм длиннее. Жаль, над головой пространства теперь чуть меньше, а в голом багажнике нет ни сеточки, ни петельки для нашей традиционной канистры с «омывайкой». Skoda Octavia смеется.

Помните, какие чудесные метаморфозы произошли в характере Camry после перехода на TNGA? Вместо унылого пенсионеровоза получился настоящий подарок для активного водителя, глоток азарта и обратной связи без особых жертв в плане комфорта.

По идее, новая Corolla должна удивить чем-то похожим, но штука в том, что и предыдущая машина после рестайлинга ехала достойно. В любом случае, для наших автолюбителей отказ от балки в пользу многорычажки — это плюс сто к статусу вне зависимости от достигнутого эффекта.

На деле и без того хорошая плавность хода стала практически идеальной. Даже без сравнительного теста ясно, что в этой дисциплине Corolla отыграла еще корпус у всех конкурентов. Главное, чтобы европейскую подвеску не испортила российская адаптация, которая даст «нашим» Короллам, поставляющимся из Турции, свои передние амортизаторы и дополнительные 15 мм клиренса за счет других пружин.

Поворачивать Corolla стала точнее и азартнее. Боевой характер шасси с ярко выраженным подруливанием задней осью очень напоминает Kia Ceed. Осталось только разогнаться и с улыбкой влететь на развязку, но с этим как раз есть проблема…

На Королле просто не хочется лишний раз давить на газ, потому что архаичный силовой агрегат остался без изменений, и вариатор даже в спокойном темпе имитирует передачи спустя рукава. За педалью машина едет нормально, но стоит «топнуть», как начинается кошмар. Старый атмосферник 1.6 заводит оглушительный рев на одной ноте, и Corolla кое-как набирает ход. Любой обгон — мучение.

И это, между прочим, мотор в европейской спецификации, с механизмом изменения хода клапанов Valvematic и мощностью в 132 силы. У нас же, как и раньше, будет более простой 1.6 без «валвматика», в котором на 10 сил меньше. Остается только надеяться, что благодаря более лояльным нормам Евро-5 он поедет не хуже.

Эх, сюда бы 140-сильный атмосферный 1.8 с предыдущего поколения, но от него отказались из-за низкого спроса. Пролетают мимо нас и хетчбек с универсалом, а ведь в Европе у них есть турбомотор 1.2 (116 л.с.), знакомый по кроссоверу C-HR, и две гибридных версии. Обычная выдает 122 силы, а «подогретая» — целых 180. Уверен, мощная Corolla — это совсем другое дело.

В нашем случае положительные эмоции от новой Короллы убивает ее шумный и вялый мотор, поэтому ни гармонии, ни революции, которая так зацепила нас в Camry, не выходит. Не считая преобразившейся внешности, Corolla осталась собой, мягкой, просторной, надежной и дорогой. Такую машину я могу рекомендовать только лояльным клиентам.