Тест-драйв Hyundai Tucson. Часть 2: по традиции

Оцениваем, какие изменения с технической точки зрения претерпел Hyundai Tucson в ходе прошедшего обновления.

С технической точки зрения главной обновкой Hyundai Tucson является появление 8-ступеннчатой автоматической коробки передач. Правда доступен этот агрегат исключительно в паре с двухлитровым турбодизелем 2,0 CRDI мощностью 185 л.с. Новый агрегат пришел на смену прежней шестискоростной трансмиссии, которая грешила рывками при переключениях. АКПП с восемью ступенями отличается расширенным на десять процентов диапазоном передаточных чисел, в результате чего отклики стали лучше, а переключения практически незаметны. Вообще дизельный Tucson обладает неплохой динамикой, экономичностью и является лучшим по удобству управления тягой, но такую версию выбирают меньше 3% покупателей. Почему? Отвечаем. Цена на такой кроссовер только начинается с 1,82 млн рублей, а стоимость хорошо оснащенных версий переваливает за 2 млн рублей. Корейцы даже снизили на 100 тысяч входную цену на дизельный автомобиль, но и это не помогло.

Нынешний Tucson построен на модернизированной платформе Hyundai iq35. Спереди — МакФерсон, сзади — многорычажка. Базовый Tucson оснащается может быть переднеприводным, оснащенным механической коробкой передач. Полноприводные версии оснащаются многодисковой муфтой WIA Magna Powertrain.

Дизель, конечно, хорош, но наиболее динамичный Hyundai Tucson, который выигрывает в разгоне до 100 км/ч у автомобиля на тяжелом топливе около полсекунды, является Tucson 1.6 T-GDI. У него под капотом 1,6-литровая турбочетверка мощностью 177 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач 7DCT. Казалось бы, в связи с непопулярностью дизеля в России такая связка должна продаваться лучше, но нет. Доля Hyundai Tucson с турбомотором еще ниже, а стартовая цена еще выше — от 1 969 000 рублей.

Наиболее экономичными и динамичными моторами для Tucson являются дизель 2,0 CRDI и бензиновый турбомотор 1,6 T-GDI, однако из-за высокой стоимости на такие машины приходится меньше 10% продаж. Наиболее популярной остается давно знакомая атмосферная алюминиевая четверка 2,0 Nu 2.0 MPI.

Для теста же мы выбрали наиболее популярный Hyundai Tucson с 2,0-литровым атмосферником и шестиступенчатым «автоматом». У этой наиболее востребованной на нашем рынке версии в плане силового агрегата ничего не поменялось — как и прежде мотор Nu 2.0 MPI выдает 150 л.с. и 192 Нм. К сожалению, динамичной эту версию назвать нельзя. Паспортные 11,8 секунды до 100 км/ч для полноприводной версии с «автоматом» подтверждаются и на деле. Двигатель вял на низких оборотах, а мало мальски заметная динамика появляется только ближе к 4000 об/мин, на которых достигается пик крутящего момента. Впрочем, для неспешной езды по городу, атмосферный Tucson вполне сгодится, а явная нехватка тяга ощущается лишь при обгонах на скоростях за 100 км/ч.

Средний расход топлива за время теста составил около 11 литров на 100 км.

Напомним, что нынешний Tucson базируется на модернизированной платформе предшественника — Hyundai ix35 с классической схемой подвесок ― МакФерсон спереди и многорычажка сзади. В ходе последнего обновления шасси осталось без изменений. Как и прежде в управлении Hyundai Tucson минимум азарта и максимум надежности, что крайне удачно гармонирует с динамикой атмосферной машины. По сравнению с дорестайлинговой машиной оценить изменения шумоизоляции сложно, что в сравнении с ix35 — это заметный шаг вперед. Даже на высокой скорости уровень шума в салоне не превышает комфортный уровень — можно спокойно не повышая голоса разговаривать по телефону через штатный протокол Bluetooth. Да и вообще Tucson любит хорошее покрытие — практически не обращает внимание на микропрофиль асфальта и не подвержен раскачке.

Кроссовер неплохо управляется, стабилен на прямой, надежен в поворотах. Главная проблема атмосферной версии — скромная динамика и нехватка тяги при обгоне на трассовых скоростях.

В целом характер южно-корейского кроссовера не меняется даже когда дорога портится, а под колесами то и дело встречаются традиционные ямы и выбоины, которые заполоняют наши дороги по ежегодно по окончании зимы. Hyundai достойно отрабатывает неровности не допуская пробоев даже на внушительных ухабах, но топовая комплектация, оснащенная 19-дюймовыми колесами, все же вносит свою лепту: автомобиль реагирует на неровности чуть жестче, чем хотелось. Да и красивые легкосплавные диски, обутые в низкопрофильные шины, нынче очень недешевы — их лучше поберечь.

Обновленный Hyundai Tucson отличается неплохой шумоизоляцией.

В случае с Hyundai Tucson прошедший рестайлинг не стал глобальным и вполне вписался в традиционное плановое обновление, затрагивающее практически каждую модель, которая пробыла на рынке 3-4 года. Самые интересные фишки вроде нового «автомата» для турбодизеля или комплекса безопасности Smart Sense не оценит массовый клиент из-за непопулярности дорогих исполнений High-Tech, а наиболее востребованная машина с атмосферником по сути ограничилась обычным фейслифтингом, который, впрочем, сделал машину симпатичней и современней. Учитывая популярность Hyundai Tucson для нашего рынка этого должно быть вполне достаточно, чтобы продержаться на плаву еще 3-4 года, до появления нового поколения кроссовера.