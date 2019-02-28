Первый обзор кроссовера Geely Atlas с турбомотором и новыми опциями

Китайская марка Geely , пусть и с небольшой задержкой, готовится вывести на рынок флагманскую версию "Атласа" с двигателем 1,8-турбо. АвтоВести уже познакомились с новинкой и нашли в ней несколько неожиданных, но приятных "фишек".

Формально техническая презентация нового двигателя 1,8 л Turbo Direct (TD) на 184 л.с. (285 Нм) — еще не запуск автомобиля на российском рынке, так что все знакомство с флагманским Geely Atlas ограничилось парой коротких "прострелов" по Домодедовскому шоссе. Китайцы пока не афишируют данные по разгону, и раз уж есть возможность, сразу замеряем динамику специальным устройством. Старт в две педали, линейный разгон под приглушенный вой турбомотора — и видим 10,38 сек от 0 до 100 км/ч.

Можно ли быстрее? На летних шинах вместо зубастых шиповок, да с одним водителем и отключенным трекшн-контролем есть шанс приблизиться к девяти секундам. Предупреждаю сразу: скорее всего, "Атласу" с новым агрегатом все-таки не угнаться за бойким "Тигуаном" даже с мотором 1,4 л TSI — субъективно не хватает напора, яркого импульса. А вот на фоне подчеркнуто ленивого атмосферника 2,4 л турбоверсия кажется спринтерской! Автомат — уже знакомый 6-ступенчатый агрегат DSI. Полушепотом скажем, что его лучше не нагружать повышенными оборотами — коробка спасибо не скажет.

И при этом сам 1,8 л TD практически на давит на уши. Разработчики Geely делают особый акцент на том, сколько внимания было уделено минимизации различных шумов и вибраций. Усовершенствованная конструкция балансирных валов, подвижные опоры двигателя, менее "ворчливая" топливная аппаратура Bosch высокого давления, дополнительная "шумка" под капотом — все это, безусловно, оправдано хотя бы из тех соображений, что собственный "голос" моторчика совершенно не выразителен.

Что касается зимней эксплуатации, то Atlas с турбодвигателем не должен, а обязан спокойно заводиться при -35 градусах, хотя на испытаниях, вроде как, держал холодный пуск и при -45. Из-за требований к запуску в морозы "турбо-Атласу" по умолчанию прописали масло со сниженной вязкостью 0W40. И никакого "лонг лайфа" — межсервисный интервал составляет 10 тысяч километров.

Впрочем, новый двигатель 1,8-турбо — далеко не единственный апгрейд для кроссовера. Вместе с этим мотором Geely Atlas, наконец, обзавелся светодиодной головной оптикой (до этого были только галогенки) с L-образными секциями ходовых огней. В качестве рассеивателя используется линза, а не рефлектор — это плюс. На бампере нет омывателей, а значит, мощность светового потока не превышает 2 000 Люмен — это минус. Поворачивать вслед за рулем и отключать дальний при появлении встречки оптика тоже пока не умеет.

Как сообщили АвтоВестям представители Geely, чуть позже светодиодная оптика будет доступна и для атмосферных версий "Атласа" в комплектациях Luxury. А вот выводить ли LED-фары в отдельный пакет, либо же по умолчанию дооснащать ими все существующие "Люксы" (с соразмерным повышением ценника) — этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Еще одна новая фишка Geely Atlas — это дополнительные камеры спереди и в корпусах боковых зеркал, которые позволяют формировать 360-градусный обзор в дополнение к заднему плану. Правда, разрешение этих камер оставляет желать лучшего, так что картинка на экране мультимедии — лишь условная. Наконец, вместо штатной медиасистемы появится альтернативное устройство Яндекс. Авто со встроенными сервисами вроде "Навигатора" и "Музыки", а также полностью сенсорным управлением (на презентации машины пока еще были оснащены текущими устройствами с кнопками).

А вот на самых трогательных мелочах в Geely почему-то не акцентируют внимание, а зря! Например, на левом торце переднего пассажирского кресла появились клавиши сервопривода, позволяющие регулировать положение спинки и подушки — прямо как в представительском классе. Кнопками удобно управлять как со стороны водителя, так и с позиции пассажиров второго ряда. Задний ряд — теперь с подогревом.

На десерт — скрытый от глаз заводской USB-разъем прямо в основании внутрисалонного зеркала, который позволяет без протяжки проводов под обшивкой крыши и стоек установить видеорегистратор! Про появление более насыщенных цветов (коричневый и красный металлики) в заводской палитре говорить как-то неловко — по-хорошему они должны были присутствовать изначально.