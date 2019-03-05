Обновлённый Suzuki Vitara: почему он дороже конкурентов?

Начало календарной весны в Suzuki отметили выводом на российский рынок рестайлинговой «Витары». Серьёзных изменений в конструкции кроссовера нет, но у японцев всё-таки получилось улучшить автомобиль.

Как автопроизводителю сохранить позиции на российском рынке, если локального производства нет и не планируется? Сделать ставку на кроссоверы и внедорожники! Suzuki и прежде ассоциировалась с автомобилями сегмента SUV, а теперь на это будет делаться особый акцент. Таким способом руководители компании рассчитывают поддержать рост продаж: в 2018 году спрос на машины марки в России вырос на 21%, в 2019 году продажи планируется увеличить на треть.

Сейчас Suzuki предлагает в России только три модели — Vitara, SX4 и Jimny. Два из трёх покупателей, зашедших в автосалоны марки, выбирают «Витару», поэтому запуск обновлённой версии кроссовера стал для японской компании одним из самых важных событий года. На вторую половину года у российского представительства Suzuki намечен ещё один важный дебют, но о нём позже.

Если вы не владелец «Витары», то отличить модель 2019 года от предыдущей версии будет непросто. Внешний облик автомобиля освежили несколькими штрихами: «зубастой» решёткой радиатора, рельефным передним бампером с хромированным декором, задними светодиодными фонарями. Правда, у машин в базовой комплектации GL осталась невзрачная черная сеточка радиаторной решётки. Экономят? Или заставляют покупателей обратить внимание на более дороги версии?

Добавить внешнего лоска должны и два новых, действительно эффектных цвета кузова: золотистый и серо-голубой. Как и прежде, Suzuki Vitara предлагается в комбинированной окраске с чёрной или белой крышей — такие варианты смотрятся более выигрышно.

Тем, кто уже планирует покупку смартфона со складывающимся дисплеем, интерьер «Витары» покажется старомодным и скучным. У остальных к спокойному дизайну салона вряд ли возникнут претензии в повседневной эксплуатации. Тем более после рестайлинга японцы устранили несколько «слабых мест» внутреннего убранства.

Прежде модель критиковали за жёсткий пластик передней панели, но теперь верхняя накладка торпеды сделана из мягкого, приятного на ощупь и на вид материала. Панель приборов — новая, с цветным экранчиком бортового компьютера, но базовой версии GL оставили старый приборный щиток. Ещё одно небольшое, но полезное новшество — подлокотник между передними сиденьями.

А вот селектор автоматической коробки передач не изменился, и при переходе в «драйв» по-прежнему легко можно промахнуться и попасть в ручной режим. Кстати, в компании считают наличие шестиступенчатого «автомата» важным преимуществом модели, полагая, что российские автолюбители всё ещё остерегаются вариаторов и роботизированных трансмиссий.

Большинство покупателей «Витары» выбирает кроссовер с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л. с., автоматической коробкой и передним приводом. Чуть меньшим спросом пользуются аналогичные автомобили с полным приводом, за который нужно доплатить 100 тысяч рублей.

Бонус к полноприводной трансмиссии — функция выбора ездовых режимов (немногие конкуренты в этом сегменте могут предложить аналогичную систему). Например, режим «Lock» блокирует межосевую электромагнитную муфту. Вездеходом «Витара» не станет, но по разбитой снежной трассе автомобиль едет очень уверенно — по меркам городского кроссовера.

А по-легковому скромные ходы подвесок при проезде неровностей компенсируются своевременной имитацией блокировок. Только не надо сравнивать машину с когда-то продававшейся у нас моделью Suzuki Grand Vitara — это представители разных подвидов, несмотря на схожие названия.

Но 99% времени владельцы «Витары», как и других подобных кроссоверов, конечно, проводят на асфальте. По комфорту Suzuki не выделяется на общем фоне: в меру жёсткий, в меру шумный, с хорошей эргономикой. При этом даже 1,6-литровая версия окажется немного шустрее конкурентов, а вариант с турбомотором объёмом 1,4 литра (140 л. с.) порадует ещё более зажигательной динамикой. Особенно в режиме «Sport», который заставит автоматическую коробку дольше держать передачу при разгоне.

Цены на «Витару» после обновления выросли на 60 тысяч рублей. Базовый вариант с мотором 1.6, «механикой» и передним приводом стоит 1 179 000 рублей, но в оснащении уже есть семь подушек безопаности, кондиционер, аудиосистема и обогрев передних сидений.

Полноприводный кроссовер с автоматической коробкой, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида и легкосплавными дисками оценивается в 1 519 000 рублей, а самая дорогая турбоверсия с полным приводом, «автоматом» и полным оснащением обойдётся как минимум в 1 709 000 рублей.

Да, Suzuki Vitara дороже компактных паркетников российской сборки, но и слово «бюджетный» машина не заставляет вспомнить. А конкуренты-японцы, например, Nissan Juke или Toyota C-HR , оказываются ещё дороже.