Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления

Двадцать пять лет истории, один из бестселлеров марки Hyundai на глобальном рынке и более 12 миллионов проданных автомобилей по всему шарику. Короче, Elantra — очень важная тачка для южнокорейской компании. Но если бы не кадр с изображением машин всех поколений на презентации обновленной «Элантры», то я бы никогда не отличил машину третьего поколения от четвертого или пятого, и не смог опознать их в потоке. Просто потому, что им и запоминаться-то было особо нечем. Но последней реинкарнации модели, это, похоже, не грозит — ее внешность буквально впивается в мозг своими острыми гранями. Мы познакомились с модернизированной машиной, чтобы узнать, пошло это ей на пользу или нет.

Elantra шестого поколения, появившаяся у нас почти два с половиной года назад, была хороша. Причем неожиданно хороша. От ее дизайна не слезились глаза, а ехала она гораздо лучше подавляющего большинства других Hyundai недавнего прошлого. Но вот прошло совсем немного времени, появляется рестайлинговый вариант модели и реакция на автомобиль у публики неоднозначная. В соцсетях внешность «Элантры» называют и «фэйлом», и родственником « Лексуса ». Что, наверное, можно считать комплиментом.

И что, это и правда всего лишь обновление?

Правда. Причем «Элантра» пока одна такая. В том смысле, что такого дизайна нет ни на одной другой модели марки — все эти элементы используются впервые.

Главный элемент нового стиля — острые треугольные фары, «прокалывающие» решетку радиатора. На фотографиях граненая машина выглядит немного диковато, будто сошедшая с картин авангардистов, но вживую — гораздо лучше.

Размеры седана почти не поменялись. На 50 миллиметров (до 4620 миллиметров) за счет новых бамперов лишь выросла длина автомобиля, да немного изменились свесы. Вот и вся разница.

Для достижения же внешнего вау-эффекта дизайнерам пришлось перекроить почти все до одной кузовные панели — нетронутыми остались только крыша да двери. У автомобиля появился новый капот, передние крылья, бамперы, решетка радиатора и светотехника (фары на дорогих версиях теперь вместо ксеноновых будут полностью светодиодными, у «Элантр» попроще — по-прежнему галогенки)

Изменилась и крышка багажника. У нее исчезла привычная ручка открывания — кнопка теперь спрятана в верхнюю часть логотипа марки. Но неожиданно — это прерогатива самых дорогих седанов в топовой комплектации. Всем остальным придется открывать багажник либо с ключа, либо с помощью рычажка под водительским сиденьем. Чертовски неудобно.

А интерьер поменяли так же кардинально?

Увы (или к счастью), в салоне никакого космоса. Главная новинка — мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, пришедшая на смену прежнему комплексу с крошечным экранчиком от телевизора КВН-49. Причем она входит в оснащение всех комплектаций, кроме базовой.

Остальные изменения — «по мелочи». Появились вставки «под карбон», другие дефлекторы вентиляции, иной руль и блоки управления климат-контролем и аудиосистемой. Панель приборов теперь украшает рисунок в стиле клетчатого флага.

Все прочее — это старая-добрая Elantra. Подсветка синеет, мягкого пластика нет, автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника, а людям с больной спиной может быть сложно устроиться из-за отсутствия регулировки поясничного подпора.

Что по технике?

Никаких существенных изменений. Все, что было сделано — добавлена дополнительная шумоизоляция подкапотного пространства и доработана форма задних сайлент-блоков, что должно снизить шум и вибрации.

Гамма двигателей — прежние атмосферники объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающие 128 и 149 лошадиных сил соответственно. Каждый из них доступен как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным автоматом.

И едет Elantra, видимо, тоже по-старому?

Совершенно верно. Базового мотора вполне достаточно в городе, но при обгонах на трассе становится совсем грустно. С двухлитровым мотором ехать, само собой, поинтереснее, при этом на обоих агрегатах автоматическая коробка настроена отлично и никоим образом не осложняет жизнь водителю.

А то, что в Hyundai решили не трогать шасси, то это даже хорошо. Потому что подвеска — отличная, собранная и упругая. Она легко расправляется с дорожной мелочевкой, ее не пробивает на крупных неровностях и нет почти никаких тычков на стыках автомагистралей.

Рулевое управление — это, конечно, не эталон отзывчивости и прозрачности, но рулится машина понятно, а по сравнению с теми настройками, которые были у прежних автомобилей марки, так и вообще небо и земля. Главные претензии к Элантре — это крены кузова в поворотах и посредственная шумоизоляция. На шипованных шинах, которыми были оснащены наши автомобили, на скоростях за сто километров в час приходится повышать голос даже для разговора с передним пассажиром, а люди сзади так и вообще ничего не услышат. Вероятно, и на «лете» акустический существенно не улучшится.

И это всё?

Есть еще кое-что. У «Элантры» появилось новое оснащение и были пересмотрены комплектации. Помимо уже упомянутой мультимедийной системы, все машины, кроме базовой теперь оснащаются камерой заднего вида, которую до этого можно было встретить только «в топе».

Также у седана теперь есть беспроводная зарядка для смартфонов, системы предупреждения столкновений с машинами, движущимися сбоку, при выезде с парковки задним ходом и безопасного выхода, которая следит за мертвыми зонами и подаст сигнал при попытке открыть двери при обнаружении приближающихся сзади автомобилей. Но все это я бы с радостью обменял на обогрев лобового стекла, который так и не появился. Хорошо хоть подогрев руля есть в трех комплектациях из четырех, а обогрев сидений так и вообще в базе.

Наверняка стало дороже?

Да, но не намного. Базовый вариант подорожал на 30 тысяч рублей — до 1 049 000 рублей. При этом в компании уменьшили доплату за двухлитровый двигатель с 50 до 30 тысяч рублей, а за автомат — с 40 до 35 тысяч рублей.

Elantra в базе имеет кондиционер, аудиосистему, круиз-контроль и подогрев передних сидений. Версия с климатом обойдется в 1 190 000 рублей, а самый дорогой седан будет стоить 1 315 000 рублей (+15 тысяч по сравнению с «дорестайлом»). Топовый седан получит светодиодные фары, беспроводную зарядку для смартфона и бесключевой доступ. За доплату в 60 тысяч рублей машину можно будет оснастить системами слежения за мертвыми зонами и предупреждения о возможности столкновения при движении задним ходом.

В общем, получается не такая уж и большая доплата за самый необычно выглядящий Hyundai. Обновленная Elantra за счет нового оборудования стала чуточку современнее, оставшись при этом таким же приятным на ходу автомобилем. И теперь благодаря инсектоидной внешности его точно запомнят: похоже, в «Хёндэ» решили перестать делать скучные машины — только посмотрите, как выглядит новая Sonata! Теперь даже самые обычные четырехдверки марки можно будет легко опознать в потоке. Причем с первого взгляда. /m