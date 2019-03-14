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Тест-драйв Kia Ceed. Часть 1: не забывай свои корни 

CarClub 9 часов назад
Фото: Kia
Созданный европейцами для европейцев — хэтчбек ceed первого поколения — знаковый автомобиль для корейской компании Kia с которого началась их успешная экспансия в Европу. С приходом третьей генерации, дебютировавшей в прошлом году, «Сид» лишился всех «подвыподвертов» в написании своего и без того короткого названия (написание названия модели с маленькой буквы и апостроф перед последней буквой) и превратился из ceed в обычный Ceed. Однако это не значит, что сам автомобиль стал проще, напротив, теперь Kia Ceed еще теснее вписался в европейскую автомобильную культуру, причем как с точки зрения дизайна, так и в техническом плане.
Кто-бы что не говорил, а мне симпатичен дизайн нового «Сида». Пусть кто-то считает подобный дизайн скучным и сетует на то, что задние фонари срисовали с «копейки» BMW. На мой взгляд, классический внешний вид с легким налетом самобытности — наиболее удачный симбиоз, позволяющий оставаться внешнему виду автомобиля актуальным долгое время. Кроме того, проевропейское происхождение и позиционирование Kia Ceed так же налагает на дизайнеров некоторые обязательства, ведь где как не в Европе, к дизайну проявляется особенно консервативное отношение.
Будто застывшая в зловещей ухмылке хищная пасть переднего бампера, полностью светодиодная передняя оптика с четырьмя пылающими «бриллиантами» ходовых огней и оригинальными «шевронами» поворотников, 17-дюймовыми диски с низкопрофильными шинами 225/45 R17, волнообразные изгибы на дверях, слегка «выдающиеся» колесные арки — снаружи новый Kia Ceed выглядит свежо, спортивно и динамично. Ради этого дизайнеры расширили кузов пятидверного хэтчбека на два сантиметра и на столько же сделали его ниже.
Визуально интерьер радует глаз и своим дизайном и отделкой, но на деле по качеству используемых материалов новый Сид отличается от предшественника не сильно, а задние карты дверей и вовсе стали жесткими. Впечатление «дорого-богато» формируется за счет хрома, глянца и имитации кожаной отделки передней панели.
Эргономика по-немецки выверена. Оказавшись за рулем Kia Ceed, я ловлю себя на мысли, что к удобству расположения органов управления, клавиш и рычажков не придерешься. Установленные чуть ниже передние кресла радуют цепкой приятной на ощупь обивкой, отлично выверенным профилем и широкими диапазонами регулировок, которые позволяют любителям низкой посадки буквально «лежать» за рулем.
Среди практически идеально проработанной эргономики посетовать можно разве что на встроенные прямо в крутилки, индикаторы температуры климат-контроля, которые сильно бликуют на солнце, мешая водителю разглядеть точные показания.
Галерка Kia Ceed особенно ничем не примечательна. Взрослый пассажир среднего роста садится сам за собой с ощутимым запасом в коленях, но если переднее кресло находится в максимально низком положении, то зажатым ступням становится не очень комфортно. В плане оснащенности — практически стандартный набор: подогрев, подлокотник и центральные воздуховоды.
Объем багажника увеличен на 15 литров, но по его вместительности Kia Ceed по-прежнему далеко не рекордсмен. Зато в плане удобства и отделки у корейского хэтчбека все в порядке. Грузовой отсек имеет приятную ворсовую отделку, двухуровневый пол, розетку на 12 вольт, а также удобные крючки для пакетов и сумок.
На мой взгляд в части внешнего вида и интерьера новый Kia Ceed эволюционировал в правильном направлении. Корейцы не забывают о европейских генах и позиционировании хэтчбека, работают с дизайном и уделяют много внимания повышению качества.
Продолжение следует…
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Тест-драйвы , BMW , Kia
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