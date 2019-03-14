Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг

«В центре внимания — человек» — говорит Мицуру Вакийе, продуктовый менеджер Mazda . Он рассказывает про обновлённую «шестёрку». Дизайн, подвеска, мотор — список большой, но презентация больше про ощущения, чем про технику. Чтобы понять, что произошло с обновленной моделью, лучше завязать глаза!

Техника повсюду. От неё уже хочется бежать. Вероятно, подобную мысль можно встретить и в заметках ХIХ века, на заре индустриальной эпохи. Но тогда от одной техники можно было задорно бежать в сторону другой, более крутой. Теперь же всякая техника стала повседневностью, и просто факт её обновления уже не удивляет.

Сами по себе лошадиные силы, килограммы и даже ньютон-метры больше ничего не говорят о машине. Потому что не говорят о её владельце. Mazda хочет говорить. Mazda 6 стоило бы попробовать с завязанными глазами, как вино во время слепой дегустации, или как обшивку багажника «Гранд Чероки» во время первоначального накопления капитала. К сожалению, на обычном журналистском тест-драйве это сложно: надо как-то попадать и в повороты, и пальцами по кнопкам, и вилкой в рот. Но фантазировать ничего не мешает.

Как-то иначе закрывается дверь: будто присасывается без всяких щелчков и стуков. Это только часть большой работы над шумоизоляцией. Вакийе-сан рассказал по какому алгоритму они действовали. Сначала снизили уровень шума, который производит машина в движении. Поменяли многое: от наклона элементов подвески до формы стеклоочистителей.

Оставшимся звукам нужно помешать проникнуть в салон. Для этого увеличили толщину ветрового стекла, панели пола, панелей задних колёсных арок. Звуки, которые всё же попали внутрь, нужно приглушить. Окей, заменили звукопоглощающие материалы пола, колёсных арок, крыши, стоек, передней панели, центрального тоннеля. В такой же последовательности боролись с вибрациями.

Результат кроме стандартных децибел измеряли и «человеческим фактором» — чёткостью восприятия речи. Получилось вдвое лучше, чем до обновления. Действительно: если на скорости под сотню кто-то сквозь зубы выдавит «полегче», водитель это услышит.

Продолжим реальный тур с виртуально завязанными глазами. Первое, на что ложатся руки — руль и селектор АКП — те же, знакомые. На этом всё. Формы обшивки двери стали лаконичнее, появилась тонкая полоска алюминия. Она переходит в ручку открывания, плоскую и гранёную, как лопатка авиационной турбины. На передней панели появился горизонтальный уступ, покрытый замшей. Точнее, Ultrasuede — «ультразамшей». Материал искусственный, но на ощупь как дорогая куртка. Дерево рядом настоящее — японский ясень. Из такого делают бейсбольные биты и гитарные деки.

Экран мультимедийной системы устроен как раньше: трапеция, выступающая из панели под прямым углом. Размер всего на дюйм больше — восемь. Диагональ, как у телевизора, в список «правильных» ощущений не вошла.

Передние кресла новой формы. Инженеры хотели, чтобы положение таза и позвоночника водителя были в таком же равновесии, что и при ходьбе. Причём не только ради естественного удобства, но и для лучшего чувства автомобиля.

Перекроить пришлось всё: от каркаса до валиков. На практике кресло лучше держит нижнюю половину тела. Но если тело шире расчётного, бёдра немного приунывают.

Дальше без зрения никак. Этот мотор новый только для нашей Mazda 6, а в Штатах он появился уже давно. Это турбированная «четвёрка» как у СХ-9, но с доработками. Одна из «фишек» — двойной тракт с заслонкой на «вдохе» турбины. На низких оборотах заслонка закрыта, и поток воздуха проходит по узкому каналу, попутно ускоряясь и сильнее раскручивая турбину. На оборотах повыше оба канала открыты и выхлопные газы обрушиваются на крыльчатку всей мощью.

Цель не «выжать побольше», а обеспечить точный отклик на педаль, чтобы машина делала именно то, что задумал водитель. Турбояма, низкое давление наддува на малых оборотах, обычно приводит к недопониманию: педаль уже выжата до пола, а двигатель отвечает «ещё нет, ещё нет, подожди… д-а-а — наддув!» Маздовский Skyactiv-G так себя не ведёт. Ускорение случается сразу — и с места, и с хода. Про кнопку Sport можно забыть. Своя порция доработок досталась и шестиступенчатому «автомату». Но они, как работа хорошего пластического хирурга, незаметны: плавность переключений никуда не делась.

Подвеску обновлённой Mazda 6 настраивали с прицелом на плавность хода. Усовершенствовали клапаны в амортизаторах, ограничители хода отбоя, втулки в рычагах и стабилизаторе, жёстче закрепили рулевую рейку. Можно и дальше перечислять, в списке ещё десяток доработок, но лучше сразу к ощущениям. Стало мягче, да. Солиднее, весомее (аж на 140 кг с турбомотором). Примерно такая метаморфоза произошла при смене поколений СХ-5. Машина повзрослела, но не поскучнела. «Шестёркой» по-прежнему приятно управлять: на больших скоростях спокойно, в поворотах азартно.

«Что вы чувствуете по этому поводу» — спрашивают киношные психоаналитики. Чувствуем — вот что важно. Обновление Mazda 6 не просто заметно, оно ощутимо. Можно сказать «она стала премиальнее», но разве это про настоящего человека? Скажем так: нравится. /m